Яровая, Милонов и генералы: кого Япония включила в санкционный список

Личные санкции

Новые санкции против физических лиц были введены в отношении депутатов Госдумы. Среди них — заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая, депутаты нижней палаты российского парламента Вадим Шувалов, Михаил Шеремет, Владислав Третьяк, Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов, Виталий Милонов, Анатолий Вассерман и Мария Бутина.

Также под ограничения попали командующие российскими войсками. Так, в списке оказались главком ВМФ РФ Николай Евменов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС Сергей Дронов, главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, заместители командующего войсками Южного военного округа Рустам Мурадов и Алексей Авдеев, командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Андрей Сычевой.

Санкции также были распространены на Екатерину Тихонову и Марию Воронцову, в списке они названы дочерями президента России Владимира Путина. Кроме них, в перечне оказались Мария Лаврова и Екатерина Винокурова — жена и дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Япония ввела санкции в отношении «дочерей Путина» Япония ввела санкции в отношении 398 граждан России и 28 российских организаций из-за... 12 апреля 10:20

Всем им запрещено пересекать границу Японии, а их активы на территории страны замораживаются. Обновленный санкционный список состоит из 499 имен.

Компании и банки

Согласно заявлению, опубликованному на сайте японского внешнеполитического ведомства, «в целях поддержания международного мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия по обеспечению международного мира» вводятся ограничительные меры в отношении 28 организаций.

Среди компаний, попавших под санкции, оказались АО «НПК «Техмаш», МКБ «Вымпел», Рязанское конструкторское бюро «Глобус», Арзамасское научно-производственное предприятие «Темп-авиа» и Арсеньевский авиационный завод «Прогресс» имени Н. И. Сазыкина. Япония запретит импорт некоторых видов российской древесины Япония с 19 апреля запретит импорт некоторых видов древесины, ряда машинного оборудования и алкоголя... 12 апреля 10:20

Кроме того, в санкционном списке объявлено, что с 12 мая замораживаются активы Сбербанка и Альфа-банка, а также вводится запрет на новые инвестиции в РФ, которые с 12 мая можно будет осуществлять только по особым разрешениям.

С 19 апреля Япония также запретит импорт некоторых видов древесины, ряда машинного оборудования и алкоголя из России, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление главы японского Министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуды.

«Мы продолжим сотрудничество с международным сообществом, включая страны «Большой семерки» (G7. — «Газета.Ru»), и намерены предпринимать надлежащие меры», — сказал политик.

550 физлиц

Премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал новый пакет санкций против России 8 апреля. Он объявил, что в рамках новых ограничений намерен заморозить активы Сбербанка и примерно 550 российских физлиц, сообщил Bloomberg. Также страна намеревалась ввести запрет на новые инвестиции в РФ, импорт оттуда ряда продуктов. Кроме того, Япония собралась отказаться от российского угля.

«Что касается дополнительных мер по заморозке активов, то в список будут добавлены еще около 400 граждан РФ, включая депутатов и людей, имеющих отношение к армии, а также около 20 организаций, связанных с военной сферой», — сказал Кисида на пресс-конференции.

Пакеты санкций

В начале марта Япония ввела санкции в отношении президента РФ Владимира Путина и ряда российских руководителей. В списке оказались глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Япония расширяет санкции в отношении России Премьер Японии Фумио Кисида объявил, что власти планируют снижать объемы импорта угля из РФ, а также... 08 апреля 14:30

Ограничения также коснулись 49 российских ведомств, банков и компаний, в частности, ФСБ, ГРУ, АО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», госкорпораций «Ростех», ЦБ РФ, ВЭБ, «Промсвязьбанк».

Санкции включают в себя замораживание активов физических лиц и банков, запрет на «экспорт товаров общего назначения», которые «способствуют укреплению военного потенциала Российской Федерации».

Тогда в японском МИД пояснили, что решение о санкциях было принято кабмином страны «с учетом текущей международной ситуации вокруг Украины и в целях поддержания международного мира и безопасности, содействия Японии международным усилиям по обеспечению международного мира, направленным на решение этой проблемы».

Через несколько дней санкционные списки пополнили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместители главы президентской администрации Дмитрий Козак и Сергей Кириенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, российские бизнесмены Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги.