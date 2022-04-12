Внешнее управление ушедшими компаниями. Как это может работать

«Для защиты интересов россиян»

«Единая Россия внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Его главная цель — защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику», — сообщается в Telegram-канале партии.

Там отметили, что инициатива «коснется тех компаний, которые приняли решение (уйти с российского рынка – «Газета.Ru») без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США». При этом «их деятельность существенно влияла на стабильность экономики», например, «если они являлись единственными поставщиками критически важных производств, выпускали товары первой необходимости или были градообразующими».

«Решение по таким компаниям будет приниматься межведомственной комиссией при Минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов. Переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда», — пояснили в партии.

Также уточняется, что «иностранным собственникам сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций».

«Таким образом, они смогут не потерять свой бизнес, а работники получат гарантии дальнейшей занятости», — говорится в сообщении.

Без «ущемления прав»

Инициаторами внесения нового законопроекта в Госдуму стали депутаты «Единой России» Анатолий Выборный, Михаил Старшинов, Виктор Водолацкий и Олег Матвейчев.

В тексте документа отмечается, что инициатива не «направлена на необоснованное ущемление прав и законных интересов организации, ее кредиторов, а также акционеров».

Помимо социальной значимости, иностранная компания подпадает под действие законопроекта, если осуществляет производство и реализацию товаров «в условиях естественной монополии» или «ее положение может быть признано доминирующим на товарном рынке». Например, организация может быть «единственным производителем определенных видов продукции, в том числе лекарственных препаратов или медицинских изделий, либо единственным поставщиком продукции, не имеющей российских аналогов, включенным в реестр единственных поставщиков». Депутаты от ЕР внесли в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями В Государственную думу внесен законопроект «О внешней администрации по управлению... 12 апреля 15:50

Кроме того, численность работников организации может составлять «не менее двадцати пяти процентов численности работающего населения», проживающего на территории соответствующего населенного пункта.

Прекращение деятельности компании при этом должно грозить техногенной или экологической катастрофой, гибелью людей или прекращением эксплуатации объектов жизненного обеспечения, необоснованным ростом цен, остановкой работы других связанных с ней организаций.

«В качестве внешней администрации назначается государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» или иная организация, определенная решением межведомственной комиссии (при Минэкономразвития — «Газета.Ru»)», — говорится в тексте законопроекта.

Национализация без возмещения

Нынешний законопроект предусматривает не столь жесткие действия, как предыдущий документ, внесенный в Госдуму 8 апреля государственным советом Крыма и предполагающий национализацию собственности, которая по состоянию на 24 февраля текущего года принадлежала «недружественным странам» и их гражданам. Законопроект о бизнесе уходящих из России компаний доработан Законопроект группы депутатов партии «Единая Россия» «О внешней администрации по управлению организацией»... 12 апреля 12:23

Согласно тексту документа, изменения предлагается внести во вторую статью Гражданского кодекса РФ. Речь идет о таких объектах права собственности, как «движимое и недвижимое имущество, денежные средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, иное имущество (активы), которые непосредственно или через аффилированных лиц принадлежат иностранным государствам и лицам, указанным в абзаце первом настоящей части».

Законопроект предлагал наделить органы государственной власти субъектов РФ правом принудительно изымать в свою пользу имущество иностранных государств и иностранных лиц, которые совершают в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия. Причем изымать их собственность предполагается «без возмещения его стоимости».