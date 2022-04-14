Привязка к доллару есть, а регулирования цены нет: почему на самом деле дорожают бананы

Оптовые цены на бананы начали расти. Пройдет пара недель, и ценники на этот популярный в России фрукт, скорее всего, перепишут и в магазинах, прогнозируют эксперты. Причин для негативного прогноза много — скачки курса рубля, логистические сбои. При этом в Эквадоре бастуют фермеры — бананы, предназначенные для России, некуда девать.

Парадоксальная ситуация сложилась в России с ценами на бананы. Оптовые цены на этот заморский фрукт стали выше тех, что покупатель видит на полках магазинов. По идее, должно быть наоборот. Но вот, например, килограмм бананов на оптовом и мелкооптовом рынке «Фудсити» стоит 100-110 руб. (ящик – 1900-2100 руб.).

При этом в сетевых магазинах бананы, даже с учетом расходов на логистику и торговую маржу, стоят до 90 до 100 руб. И такие цены сложились не только в магазинах Московского региона, но и во многих городах России (не считая удаленных регионов Дальнего Востока).

Даже в не самом доступном с точки зрения логистики Ханты-Мансийске кило бананов продается в торговых сетях «Лента» и «Магнит» за 89.89 руб.

В Великом Новгороде, по сообщениям местных СМИ, бананы на прошлой неделе продавали сначала по 40 руб., а потом и вовсе по 20 руб.

Покупатели упражнялись в остроумии по этому поводу. Одни говорили, что «от радости на пальму готовы были залезть», а другие сожалели, что бананы по таким ценам не доехали до Сахалина и Хабаровска.

Покупатели строили догадки, почему цены так низко пали в том же Великом Новгороде. Одна из версий — «по ошибке» завезли в город не четыре тонны, а сорок тонн. В итоге бананы не раскупались, стали портиться. Тогда торговым сетям пришлось демпинговать, чтобы получить хоть какую-то выручку.

Тем не менее в последние месяцы цены на бананы заметно подросли. Зимой в Московском регионе килограмм стоил от 49 до 60-70 руб. (в зависимости от зрелости).

«По данным на 8 апреля по отношению к «эталонной» неделе (12-18 февраля, до повышенного спроса и санкционных действий недружественных иностранных государств) стоимость бананов повысилась на 26,47%», — сообщили «Газете.Ru» в Минпромторге.

При этом в ведомстве добавили, что в апреле обозначилась тенденция на снижение стоимости бананов относительно показателей марта.

В Минпромторге также отметили, что никакого регулирования цен на бананы нет, поскольку фрукт — не гречка или масло, — и не относится к социально значимым продуктам питания. Но в ведомстве отметили, что постоянно следят, как складываются цены на продовольственные товары, в том числе на бананы. «Пока информации о проблемах и перебоях с поставками от торговых сетей не поступало», — подчеркнули в Минпромторге.

Аналогичный по смыслу комментарий дала и Федеральная антимонопольная служба. «Рынки розничной торговли фруктами являются конкурентными. Бананы не входят в перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Ритейлеры вправе самостоятельно устанавливать цены на реализуемую продукцию в зависимости от спроса и предложения», — сообщили в ФАС.

Бананы по старым ценам

Эксперты подтверждают, что сейчас на рынке продтоваров сложилась нетипичная ситуация. На те же бананы цены в опте часто оказываются выше, чем в магазинах крупных розничных сетей. Этому есть несколько объяснений. «Во-первых, многие ритейлеры импортируют бананы самостоятельно. И на момент разрыва логистических цепочек имели существенные запасы продукции, поставленные по «старым» ценам», — говорит гендиректор информационного агентства FruitNews Ирина Козий.

Во-вторых, компании-поставщики работают с розничными сетями по долгосрочным контрактам с фиксированной ценой. «Согласование новых цен обычно занимает длительное время. Чтобы избежать штрафов за нарушения условий поставки и сохранить возможность дальнейшей работы с сетью, торговые компании вынуждены какое-то время работать в убыток», — говорит эксперт.

В-третьих, сама розница старается предотвращать слишком резкие изменения цен на прилавках. Сети нередко даже сокращают свою наценку, торгуя ниже закупочной цены. «Это делается, чтобы не шокировать потребителей», — добавила Козий.

При этом, по мнению эксперта, оптовые цены, как и стоимость продукции в несетевой рознице, в полной мере отражают текущую себестоимость фруктов и длительный, до полутора месяцев, период их дозревания во время перевозки. «И, конечно, в эту цену заложены те проблемы, которые испытывают импортеры из-за санкций западных стран и компаний», — пояснила эксперт.

Не хотят разгружать

Бананы завозят в Россию в основном из стран Латинской Америки, самый значительный объем — из Эквадора. До 20% экспорта выращиваемых в стране бананов приходится на Россию. 25 марта The Wall Street Journal сообщила, что фермеры в Эквадоре бастуют — из-за санкций Запада против России и логистических сбоев невозможно отправить бананы в Россию. Экспорт бананов является весомой статьей доходов также в Индии, на Филиппинах, во Вьетнаме, Индонезии и Турции.

Проблема в том, что бананы поступают в Россию не напрямую. Черноморские и балтийские российские порты не принимают суда с бананами из Южной Америки. Сначала фрукты морем доставляют в Европу, потом развозят на грузовиках по разным странам, в том числе Россию. Но ЕС запретил въезд на свою территорию грузового автотранспорта из РФ и Белоруссии. Теперь этот канал поставок нарушен.

«А большинство морских транспортных компаний отказались от перевозки грузов в Россию. В итоге бананы становятся дефицитным продуктом и дорожают», — уточнила Козий из FruitNews.

Россия ежегодно завозит бананов на $1,1-1,6 млрд. Логистические цепочки были нарушены еще на фоне пандемии. После начала спецоперации России на Украине у импортеров проблемы с доставкой грузов только обострились, добавились санкции западных стран.

Евросоюз 11 апреля в рамках очередного, уже пятого, пакета санкций в отношении России объявил о закрытии своих портов для захода судов под флагом РФ. Под запрет также попали суда, сменившие регистрацию. Причем санкции трактуются максимально широко. Российские суда стали «токсичными» в европейских портах, грузчики отказываются их разгружать, сообщало 11 апреля агентство «Интерфакс».

«Запасы бананов на складах российских розничных и оптовых компаний подходят к концу, а возможности импорта значительно сократились. Наиболее вероятно, что рост стоимости и сокращение присутствия этого вида фруктов на российском рынке будут наблюдаться и в дальнейшем», — отметила Козий.

На очереди — лимоны и апельсины

Замещения эквадорских бананов поставками из других стран ждать не стоит, считает Козий. Все крупные экспортеры этого вида фруктов — Филиппины, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика — тоже за океаном. И соответственно, как и Эквадор, имеют аналогичные проблемы при организации транспортировки своей продукции в Россию.

Запаса бананов по нынешним розничным ценам остается примерно на одну-две недели, отметила эксперт.

Из комментария пресс-службы X5 (супермаркеты «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель» и другие) следует, что «стоимость бананов напрямую зависит от изменения курса рубля».

«Этот товар закупается в долларах. Действуют биржевые механизмы ценообразования», — пояснили в компании.

Эксперты согласны с таким мнением. «Большая часть бананов поставляется в Россию из Эквадора, и оплачивается, естественно, в долларах через банковскую систему. Естественно, скачок курса рубля плюс усложнение банковских переводов за рубеж не могли не привести к тому, что цены на бананы будут скакать», — отметил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

Эксперты указывают еще на один фактор, влияющий на стоимость бананов в рознице. «Государство не регулирует цены на бананы, как в случае с гречкой, сахаром, борщевым набором, и ретейлеры могут делать на бананы наценку, недополученную от реализации социально значимых товаров», — пояснил и. о. директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олег Москвитин.

По прогнозу Козий из Fruitnews, следующей жертвой транспортных и финансовых проблем станут лимоны и апельсины. «Сезон лимонов и апельсинов из Турции и Египта заканчивается. Летом поставки этих фруктов обычно приходят из Аргентины и ЮАР. А это, как известно, морской путь все с теми же транспортными ограничениями», — заключила Козий.