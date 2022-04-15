Российские власти внимательно следят за доходами населения и готовы принять дополнительные меры в социальной сфере при необходимости. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, комментируя ситуацию с влиянием санкций на экономику России. По его словам, в результате логистических ограничений и ухода ряда компаний с российского рынка импорт значительно сократился — на десятки процентов по итогам марта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Экономическую войну против России «никто не собирается прекращать», заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия-24». Орешкин объяснил, для чего нужен переход на оплату за газ в рубли Помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал... 15 апреля 16:17

«Это означает, что будут вводиться новые раунды санкций, и те или иные банки, компании могут попасть под ограничения. И если у них будут доллары, йены, евро и фунты, они могут быть в любой момент заморожены. Поэтому очень важно понимать, что в текущей ситуации накопление валют так называемых недружественных стран ведет к очень серьезным рискам для держателей», — пояснил он.

По его словам, введенные властями РФ ограничения во многом защищают российских экономических агентов.

«Сейчас на самом деле против России объявлена, де-факто ведется экономическая война: санкции, финансовый сектор, другие секторы. В связи с этим возникает много рисков.

И сама суть перехода на оплату за газ в рубли — это максимально перевести наши внешние экономические операции в российскую юрисдикцию, защитить ее от нелегитимных, вредных решений, которые принимают другие страны», — сказал Орешкин.

Газ за рубли

Помощник главы российского государства также отметил, что некоторые «европейские коллеги стремятся получить российский газ и не платить за него». «Когда часть наших золото-валютных резервов была заморожена, де-факто ту оплату, которую они ранее отправили за газ, они заморозили и не дают РФ пользоваться этой частью платежа», — отметил он. «Москве стоит на пару недель перекрыть вентиль». Чем грозит газовый спор ЕС и России Еврокомиссия сочла рублевую оплату за газ нарушением антироссийских санкций. Пока преждевременно говорить... 14 апреля 18:41

«В случае же перехода на оплату за газ в рубли, когда финальный платеж европейский потребитель осуществляет в национальной валюте, замораживать европейские потребители ничего не могут. И пока финальный этап оплаты не прошел, газ не считается оплаченным.

Главная цель — обезопасить финансы наших компаний, финансы нашей страны, чтобы газ не поставляли на европейский рынок бесплатно.

Когда я говорил с немецкими коллегами, я им подробно описывал эту схему, что здесь главная история — это безопасность платежа. Важно сделать так, чтобы факт оплаты происходил», — рассказал Орешкин.

Избыток валюты

Он также сообщил, что на валютном рынке сложилась ситуация избыточного предложения. «У нас работало бюджетное правило — Минфин раньше покупал часть валюты, которая уходила на рынок после превышения определенной цены на нефть. Сейчас от этой политики решили отказаться, поэтому предложение валюты на рынке очень большое, а импорт из-за логистических ограничений, ухода ряда компаний с российского рынка значительно сократился — на десятки процентов по итогам марта. «Несмотря на инфляцию». Тарифы на ЖКУ не будут повышать больше, чем планировали Минстрой не планирует увеличивать тарифы на ЖКХ выше уже запланированного уровня. Отрабатываются разные... 28 марта 17:55

Создался сильный дисбаланс: большое предложение валюты и маленький спрос. Естественная рыночная реакция — это укрепление рубля.

И эта ситуация будет в целом сохраняться в течение 2022 года. По разным оценкам, сальдо текущего счета может превысить $200 млрд, только за первый квартал — $58,2 млрд по оценке ЦБ», — пояснил Орешкин.

«В стране все в порядке с финансами»

Говоря о о состоянии бюджета, помощник президента РФ привел данные Минфина за I квартал, из которых следует наличие рекордного профицита. «С финансами у нас в стране все в порядке.

Те же социальные расходы не только не пострадают, но и будут увеличиваться. С 1 апреля семьям с детьми рассчитают новую выплату. Деньги начнут начислять с 1 мая Новое пособие от государства смогут получать семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет... 31 марта 20:05

Президент уже принял решение о распространении выплат семьям с детьми — уже с 1 мая дополнительные платежи будут получать семьи с детьми в возрасте вплоть до 16 лет.

Также президентом уже приняты решения провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий и других социальных платежей. Сейчас коллеги прорабатывают конкретные параметры, и в ближайшее время такое повышение произойдет.

«Будьте уверены, что будет очень внимательно анализироваться ситуация с доходами населения.

Перед правительством поставлена задача снижения бедности в этом году, и это означает, что в случае необходимости дополнительные решения в социальной сфере будут приниматься», — подчеркнул Орешкин. Орешкин анонсировал внеплановую индексацию пенсий, МРОТ и других соцвыплат Помощник президента России Максим Орешкин анонсировал внеплановую индексацию социальных выплат, сообщает РИА... 14 апреля 21:46

Ситуация с ценами

Отвечая на вопрос о повышении цен в магазинах, он констатировал, что на розничном рынке в конце февраля — начале марта произошел двойной шок. «Мы увидели сокращение импорта, поставок конкретных товаров, перебои с комплектующими на отдельных российских производствах. И с другой стороны мы увидели рекордный уровень потребительского спроса, который в среднем к концу марта вырос на 30% к показателям середины февраля.

Это очень большие цифры, очень много людей пришли в магазины.

И понятно, что рынок среагировал — для того, чтобы уравновесить уменьшившееся предложение с резким увеличением спроса — ростом ценовых котировок. Сейчас мы видим, что по ряду категорий уже пошел потихонечку откат вниз. И он будет усиливаться, потому что предложение будет потихоньку восстанавливаться, импорт будет находить новые каналы, по которым он будет попадать в страну. Внутренние производители будут справляться с проблемами с комплектующими, переходить к увеличению объемов выпуска», — рассказал помощник президента. Пенсии проиндексируют снова. Депутаты объяснили, за счет каких средств Внеочередная индексация пенсий — с учетом текущей инфляции — будет произведена в первой... 28 марта 14:14

Орешкин указал, что частный бизнес хорошо справляется со сложившейся ситуацией. «Президент постоянно заявляет, что именно свобода частного бизнеса, увеличение предложения, отсутствие ручного регулирования цен — это правильный подход. И мы видим, что эта практика работает: у нас нет масштабного дефицита в магазинах, продукция есть.

Понятно, что рост инфляции бьет по доходам и покупательской способности населения.

Но с этой проблемой должна справляться социальная политика, в том числе это выплаты, которые будут поддерживать наименее обеспеченные слои населения. Кроме того, нужно индивидуально работать с отдельными отраслями производства», — заключил он.

Как изменились расходы россиян в марте

На этом фоне исследовательская компания «Ромир» выяснила, что в марте индекс покупательской активности россиян увеличился на 19,2% по сравнению с февралем. В годовой динамике этот показатель вырос на 22%.

«Рост индекса в марте вызван ажиотажным спросом на товары непродуктового сектора, которые россияне закупали впрок. Долгая закупка приведет в том числе к стагнации спроса в разрезе данного сектора, так как возврат в категорию, особенно товаров длительного пользования, происходит долго», — отметила исполнительный директор холдинга Инна Караева.

При этом более половины россиян, по их словам, имеют столько же продуктовых запасов, сколько и в прошлом году — об этом заявил 61% респондентов ВЦИОМ.