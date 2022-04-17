«Банкротство России — вопрос времени»: ЕС готовит новые санкции

Банковский сектор и нефтяное эмбарго

По словам фон дер Ляйен, комиссия ЕС «разрабатывает умные механизмы, чтобы нефть также могла быть включена в следующий пакет санкций». Главная цель новых ограничений – «сократить доходы» президента России Владимира Путина.

«Мы продолжаем смотреть на банковский сектор, особенно на Сбербанк, на долю которого приходится 37 процентов российского банковского сектора. И, конечно же, речь идет о вопросах энергетики», — рассказала о шестом пакете санкций фон дер Ляйен в интервью Bild am Sonntag.

Она также заступилась за правительство Германии, которое часть европейских политиков обвиняют в замедлении процесса принятия ограничений против России. Глава ЕК: Евросоюз рассматривает санкции против банковского сектора и энергетики России Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря о разрабатываемом шестом пакете санкций ЕС против России... 17 апреля 10:04

«Германия одобрила все пять предложенных нами (Еврокомиссией – «Газета.Ru») пакетов санкций в течение 48 часов. Никогда ранее ЕС не действовал так сплоченно, решительно и энергично, как сейчас. Германия сыграла в этом свою роль», — подчеркнула фон дер Ляйен.

По словам председателя Еврокомиссии, ограничения, действующие в отношении Москвы, уже набрали силу.

«Санкции неделю за неделей все глубже въедаются в российскую экономику», — считает она.

Согласно данным фон дер Ляйен, экспорт в Россию рухнул на 70%, а ВВП России упадет на 11%.

«Государственное банкротство России — лишь вопрос времени. Этой войной Путин также разрушает свою страну и будущее ее народа», — заявила глава Еврокомиссии.

Как отмечает Zeit Online, ведущие политики Евросоюза уже продемонстрировали готовность запретить импорт нефти из России.

«Я думаю, что действия в отношении нефти и даже газа потребуются рано или поздно», — заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель после принятия решения по пятому пакету санкций в Европарламенте в Страсбурге.

В свою очередь немецкий политик Антон Хофрайтер также настаивает на ужесточении санкций в энергетическом секторе.

«Нефтяное эмбарго должно быть введено быстро, чтобы лишить Россию важных доходов», — заявил он в интервью Welt am Sonntag.

Вооружение Украины

Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен также призвала страны ЕС оперативно доставить оружие на Украину. Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала страны ЕС оперативно доставить оружие на Украину Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза к быстрым поставкам оружия... 17 апреля 10:04

«Я не делаю различий между тяжелым и легким вооружением. Украина должна получить то, что ей нужно для обороны, и то, с чем она может справиться», — сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию на Украине.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы он (конфликт – «Газета.Ru») закончился как можно скорее», — уверена фон дер Ляйен.

По ее мнению, военные действия могут продолжаться еще долгое время — «месяцы, даже годы».

Как отмечает Zeit Online, министра иностранных дел Германии Анналена Бербок еще неделю назад выступила в поддержку поставки тяжелых вооружений на Украину. В кулуарах во время встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, где также обсуждалось возможное нефтяное эмбарго, она заявила, что Украине нужны «дополнительные военные материалы, особенно тяжелое вооружение».

Пятый пакет

8 апреля вступил в силу пятый пакет санкций Евросоюза против России.

Всего под ограничения попали 217 физлиц и 18 организаций. Фигурантам списка запретили поездки в ЕС, а их активы на территории Евросоюза заморозили. Персональные санкции вводились против «олигархов, деятелей российской пропаганды, сотрудников сил безопасности и военных», а также членов семей лиц, уже попавших под санкции. Конашенков, Дерипаска и концерн «Калашников». ЕС пополнил санкционные списки Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России официальном журнале ЕС, они вступили в силу... 09 апреля 09:35

Кроме того, ЕС заморозил активы ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», банка «Открытие» и 14 промышленных и транспортных компаний.

Евросоюз также закрыл российским судам доступ в свои порты и заявил о намерении отказаться от российского угля с августа 2022 года. Кроме того, под запрет попал импорт из России древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков.

В сфере энергетики был введен запрет на ввоз в Россию реактивного топлива, квантовых компьютеров, полупроводников и другой высокотехнологичной электроники.