Избежать дефицита, поддержать самозанятых: ждет ли Россию новый «челночный бум»

Власти решили удвоить норму беспошлинного ввоза товаров на территорию России и других стран Евразийского экономического союза. Для личного пользования можно будет привезти из-за границы товаров на €1000. Это поможет поддержать торговлю в условиях западных санкций. Эксперты не исключают возрождения в России «челночного бизнеса», процветавшего в 90-х годах прошлого века.

Евразийская экономическая комиссия приняла решение повысить лимит беспошлинного ввоза товаров на территорию ЕАЭС. Норма распространяется на товары личного пользования.

Россияне смогут бесплатно привезти из-за границы товаров на €1000. Действующая беспошлинная норма – €500 .

Весовая норма беспошлинного ввоза выросла с 25 кг до 31 кг.

Решение было принято в пятницу, 15 апреля, на Совете ЕЭК. Эта норма распространяется на все страны ЕАЭС, кроме Армении. Официальный Ереван в принципе не против повышения нормы ввоза, но пока взял паузу для обдумывания деталей, пояснил источник «Газеты.Ru» в Евразийской комиссии.

В решении ЕЭК уточняется, что норму беспошлинного ввоза сопровождаемого и (или) несопровождаемого багажа расширили для проезда всеми видами транспорта, кроме воздушного. То есть для перелетов норма остается прежней.

Но для пешего пересечения границы России и еще трех стран Евразийского союза (Белоруссии, Казахстана, Киргизии) норма также повышается.

Важное уточнение: если стоимость товаров для личного пользования при пересечении границы России и ЕАЭС превысит указанные нормы, придется заплатить пошлину — в размере 30% от стоимости товара, но не менее €4 за 1 кг.

Для решения ЕЭК не нужна ратификация в странах-членах Союза. Оно вступит в силу через 10 календарных дней с даты его официального опубликования. Но новый порядок ввоза будет не бессрочным — только до 1 октября 2022 года. Таможня повысит чемоданное настроение Таможенный союз разрешит беспошлинный ввоз товаров на 10 000 евро, но только для пассажиров авиакомпаний... 22 июня 20:26

«Эта мера поможет обеспечить граждан достаточным количеством товаров первой необходимости», — сказал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

Еще одна инновация должна сделать импорт доступнее в условиях санкционных ограничений. С 31 марта вступило в силу решение Евразийской комиссии об увеличении порога беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых гражданами в иностранных интернет-магазинах.

Беспошлинная норма поднята с €200 до €1000. Требования к весу посылки остались прежними — не более 31 кг.

Ранее покупки на маркетплейсах у зарубежных производителей облагались таможенной пошлиной по единой ставке в 15% от суммы, превышающей €200. Например, если общая стоимость товаров составляла €300, взималась пошлина €15, комментировали в Минэкономразвития.

«Это особенно актуально для домохозяйств и для самозанятых, которые заказывают за рубежом товары как для себя, так и для использования в своей деятельности. Эта мера поможет снизить расходы граждан и дать дополнительный источник для насыщения потребительского рынка», — отмечал замминистра экономического развития Владимир Ильичев.

Увеличение лимита беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах будет действовать также до 1 октября 2022 года.

Челночный бизнес 2.0

Нынешняя либерализация норм для ввоза товаров напомнила экспертам, опрошенным «Газетой.Ru», ситуацию тридцатилетней давности. Тогда расцвела «челночная торговля». «Челноками» называли россиян, ввозивших в страну из-за рубежа небольшие партии товаров (одежда, обувь, косметика, товары первой необходимости) и продававших их на рынках.

Челночный сектор торговли достиг пиковых показателей в середине 1990-х годов на фоне дефицита, безработицы и отсутствия в России торговых сетей. Норма беспошлинного ввоза товаров неоднократно менялась. После кризисных 2008-2009 годов она составляла не более 50 кг на сумму €1500. Таможня призывала «с осторожностью» относиться к увеличению беспошлинного порога и настаивала на уменьшении веса багажа из-за развития «челночной» торговли. ФТС пыталась противодействовать «недобросовестным лицам, которые организуют ввоз в Россию коммерческих партий товаров под видом товаров для личного пользования».

Такой бизнес стал возможен благодаря фактически свободному ввозу.

Многие «челноки» при этом даже не регистрировались в качестве предпринимателей, а оплачивали государству только сбор на право торговли. Он поступал в местный бюджет.

«Если вспомнить историю, то на долю «челноков» приходилось до 70% текстильных товаров, бижутерии и кожгалантереи и до 30% аудио- и видеотехники, ввозимых из-за рубежа», — отметила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Разумеется, повышение норм ввоза товаров связано с опасениями властей в отношении трудностей с поступлением товаров на российский рынок в условиях санкций. В 90-е годы детальность «челноков» действительно позволила насытить рынок товарами. Это было большое благо в условиях нехватки продукции и резкого падения доходов», — уточнил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

Эксперты отметили еще одну положительную сторону инициативы властей. «В начале 90-х годов «челночный бизнес» давал работу 10 млн россиян, к концу десятилетия их число, по некоторым данным, почти удвоилось», — сообщила Лебединская.

«Новая либерализация беспошлинной торговли позволит избежать дефицита некоторых товаров, поддержит деятельность самозанятых», — отметила эксперт РЭУ.

Вместо Польши теперь Китай?

Данильцев, впрочем, сомневается, что сейчас челночная торговля возродится в прежних масштабах. «Это представляется маловероятным. Может быть, локально и на короткое время «челночный бизнес» и появится. Но, скорее всего, логистика наладится и потребность в системных челночных поездках отпадет», — дал прогноз Данильцев из НИУ ВШЭ.

По его оценке, повышенная норма бесплатного ввоза товаров в РФ, скорее, может быть стимулом для развития туристического бизнеса, но не торговли.

«Если кто из россиян и воспользуемся новой возможностью, то как раз небогатый турист», — сказал Данильцев.

А вот говорить о том, что это заинтересует состоятельных россиян, даже не стоит. «Во-первых, размер беспошлинного ввоза не столь велик для реально топового потребителя товаров. Во-вторых, такие потребители и покупать должны «с комфортом», а не заниматься самостоятельно транспортировкой. А удорожание товара в бутике на внутреннем рынке для них не является препятствием», — заключил Данильцев.

«Газета.Ru» спросила бывшую «челночницу» из Нижнего Новгорода Людмилу Белову, как она оценивает новацию властей о беспошлинном провозе? «Будет финансовым подспорьем для жителей приграничных регионов, на границе с Китаем, например. Но сейчас не очень понятно, что везти на продажу за границу, чтобы не мотаться с пустыми руками. Мы возили в Польшу и Турцию в основном «металл» — ложки, вилки, ножи. А оттуда – шмотки, электронику и просто доллары», — пояснила Белова.

Расширение «коридора» до €1000 евро будет стимулировать развитие азиатского и ближневосточного направлений торговых отношений, согласилась эксперт РЭУ Лебединская.

Белова не исключает, что в случае возрождения «челночной» торговли в России может возродиться серый рынок товаров, а на границе будет процветать взяточничество. «Шмонали нас на границе так: один тюк – налево. Это взятка. Второй тюк — забирай, это тебе оставляли. Так делали поляки. Белорусские таможенники брали просто рублями», — вспомнила Белова.

«Как-то раз я везла из России кукол, из пластика. Штук 50, кажется. Для удобства транспортировки, чтобы вышло поплотнее, разделила головы и туловища, и разложила их по разным рюкзакам. Так вот на таможне поляк пнул по рюкзаку с туловищами — к себе. А головы поехали в Польшу. Долго лежали эти головы у нас потом, как напоминание о веселых до слез 90-х», — закончила свой рассказ бывшая «челночница».