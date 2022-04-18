«Период, когда экономика может жить на запасах, конечен». ЦБ предупредил о структурных изменениях

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что российскую экономику из-за санкций ожидает «непростой период структурных изменений». Глава ЦБ объяснила, что экономика лишь временно может существовать на имеющихся запасах, но они скоро закончатся, и тогда начнется структурная трансформация и «поиск новых моделей бизнеса». При этом Банк России не будет любыми методами снижать инфляцию, поскольку это помешает адаптации бизнеса к новым условиям.

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что из-за введения санкций российскую экономику вскоре ждет непростой период структурных изменений. «Банкротство России — вопрос времени»: ЕС готовит новые санкции Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России... 17 апреля 10:04

«Период, когда экономика может жить на запасах, конечен. И уже во II — начале III квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса», — констатировала она.

Набиуллина отметила, что санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но дальше они будут все больше сказываться на экономике в целом.

При этом Банк России не собирается любыми методами снижать инфляцию.

«Это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции», — объяснила Набиуллина.

По ее мнению, всплеск цен на отдельные товары во многом будет связан с низким предложением, однако рост инфляции не должен быть неконтролируемым, обесценивающим доходы и сбережения. Центробанк рассчитывает вернуться к целевому уровню инфляции в 4% в 2024 году.

«Мы будем проводить такую денежно-кредитную политику, которая вернет инфляцию к цели в разумные, обозримые сроки, но не слишком резко», — пояснила Набиуллина.

Она также сообщила, что Банк России пока не может отказаться от всех элементов валютного контроля.

«По валютному регулированию мы действительно принимаем жесткие меры, но важно, что валютный контроль надо будет настраивать. Мы не сможем в ближайшее время отказаться от всех элементов валютного контроля. Его нужно настраивать, чтобы он перекрывал риски, но не мешал нормальной деятельности», — сказала она.

«Банковская система крепко стоит на ногах»

По словам главы ЦБ, российская банковская система крепко стоит на ногах и способна выдерживать серьезные удары, несмотря на недавний пандемический кризис.

«К началу 2022 года запас капитала банков с учетом накопленных буферов и макронадбавок составил около 7 трлн рублей, что даже больше половины от общего объема капитала. Этого достаточно, чтобы в моменте покрыть до 10% потерь по кредитам», — сказала она.

При этом Набиуллина отметила, что запас прочности банковской системы распределен неравномерно. По ее словам, ЦБ будет это учитывать при выработке мер поддержки.

Золотовалютные резервы ЦБ

Набиуллина рассказала, что в условиях санкций Центробанк может распоряжаться примерно половиной своих резервов. ЦБ смягчил для россиян ограничения на переводы за рубеж Центробанк решил смягчить ограничения на переводы денежных средств за рубеж для физических лиц... 01 апреля 12:53

«Это золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы. Но они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке», — сказала глава ЦБ.

По ее словам, преждевременно обсуждать перспективы золотовалютных резервов Банка России.

«Перечень резервных валют ограничен, страны, которые выпускают такие ликвидные резервные валюты, приняли недружественные меры и заморозили наше использование. На будущее надо будет смотреть. Пока затрудняюсь с тем, чтобы дать предложения конкретно по перспективам», — сказала Набиуллина.

Распространение аналога SWIFT

Уже 52 иностранные организации из 12 стран присоединились к Системе передачи финансовых сообщений, выступающей в качестве аналога SWIFT. «От 17 до 20%»: Кудрин спрогнозировал рост годовой инфляции в России Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в среду выступил в Совете Федерации с отчетом о работе... 13 апреля 16:35

«Когда в 2014 году впервые появилась угроза отключения от SWIFT, мы разработали СПФС Банка России, которая работает по стандартам SWIFT. К ней могут присоединяться и уже присоединяются иностранные участники, заинтересованные в работе с российскими партнерами», — напомнила Набиуллина.

Она подчеркнула, что санкции в отношении российских банков и компаний отрезали от расчетов в резервных валютах большую часть экономики РФ.

«Нам важно развивать платежи в нацвалютах. Здесь мы также не на пустом месте начинаем. У нас уже были запущены и развивались такие двусторонние проекты с рядом стран. Сейчас мы ведем переговоры с партнерами в разных странах, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию с платежами и расчетами», — отметила глава ЦБ.