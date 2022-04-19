Зачем западные рейтинговые агентства навязывают России дефолт

Сразу несколько ведущих западных рейтинговых агентств предрекли России технический дефолт, если Москва не закроет выплаты по евробондам в долларах. Точка невозврата должна наступить 4 мая. Россия — не единственная страна, которой США искусственно хотели навязать дефолт. По схожей схеме несколько лет назад поступили с Венесуэлой. Как рейтинговые агентства работают в интересах США — в материале «Газеты.Ru».

Дефолтная ловушка от США

Американское рейтинговое агентство Moody's предрекло России технический дефолт уже к 4 мая, если до этого дня РФ не закроет в долларах выплаты купонного дохода Минфина по облигациям от 4 апреля. Речь идет о рублевых выплатах Москвы на общую сумму почти $650 млн по двум видам еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.

В Moody's заявили, что выплаты российского Минфина по ценным бумагам в рублях стали «изменением условий платежей». Для этих еврооблигаций не предусмотрено погашение рублями «при определенных условиях», как это было с ценными бумагами, выпущенными до 2018 года. Закрыть выплаты по бумагам «Россия-2022» и «Россия-2042» можно только в долларах или другой «твердой» валюте — евро, фунт стерлингов или швейцарский франк.

Еще в начале марта 2022 года другая ведущая кредитная организация Fitch похоже оценила состояние российской экономики, назвав «неизбежным» дефолт по российскому суверенному госдолгу.

В начале апреля Минфин был вынужден изменить валютные выплаты из-за того, что США запретили погашать госдолг из замороженных долларовых золотовалютных резервов. Как ранее указывал министр финансов Антон Силуанов, речь могла идти о заморозке $300 млрд средств Центробанка. При этом он уточнил, что Москва и дальше продолжит оплачивать госдолг в рублях. Какие у России есть способы обойти запрет США на оплату госдолга в рублях У России есть минимум четыре варианта обхода запрета США на проведение долларовых расчетов... 06 апреля 20:35

Если бы не заморозка почти половины зарубежных активов ЦБ и запрет на использования долларов из конфискованных средств, Россия в полном объеме выполнила бы обязательства в иностранной валюте. Но у западных рейтинговых агентств свои правила «игры в дефолт». И они стараются навязать их Москве.

Что такое дефолт

Дефолт — это неоплата процентов или основного долга по долговым обязательствам. Под дефолтом также подразумевают неоплату по условиям договора о выпуске облигационного займа. При этом дефолт можно объявить как в отношении частных компаний или физических лиц, так и государств — в последнем случае объявляется суверенный дефолт. Он наступает, когда страна не может вовремя выполнить обязательства перед внутренними или внешними частными кредиторами — коммерческими банками.

За последние 40 лет несколько десятков стран объявили суверенный дефолт по обязательствам перед иностранными кредиторами. Среди них наиболее крупные (более $1 млрд) происходили в Мексике (1982), Бразилии (1987), России (1998), Эквадоре (1999), Аргентине (2001), Греции (2012, 2015), на Украине (2016), в Венесуэле (2017) и Ливане (2020). В середине апреля 2022 года к списку стран-банкротов добавилась Шри-Ланка.

Одними из худших последствий дефолта становятся отток зарубежных инвестиций, запрет на продажу долларов и других мировых валют, ослабление курса национальной валюты и, как следствие, снижение темпов экономического роста. Все эти сценарии наглядно прослеживались пять лет назад в Венесуэле, которой Запад, по сути, навязал дефолт.

Чьи интересы отстаивает «Большая тройка»

К «Большой тройке» рейтинговых агентств относят компании Standard and Poor's (S&P), Fitch и Moody's. Старейшей из них является S&P. Компанию основали финансовые аналитики Генри Вильям и Генри Варнум Пур в 1860 году, а в 1941-м они преобразовали ее в корпорацию.

Ненамного моложе два других рейтинговых гиганта — Moody's и S&P. Они появились на американском финрынке в начале двадцатого века (в 1909 и 1913 годах соответственно) благодаря предпринимателям Джону Муди и Джону Ноулзу Фитчу. Именно последний разработал рейтинговую шкалу от высшей оценки AAA до дефолтной D, которая до сих пор пользуется авторитетом в финансовом мире.

На протяжении всей новейшей истории существования «большой тройки» их деятельность неотрывно была связана с Международным валютным фондом (МВФ). Тандем S&P, Moody's, Fitch c МВФ всегда преследовал экономические интересы ведущих западных стран, в первую очередь, США.

По словам руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, схема вмешательства рейтинговых агентств в экономики «проблемных» стран — одна и та же. Сначала западные фининституты «ждут», когда государство накопит неподъемные долги, а затем предлагают им финансовую помощь в виде реструктуризации долгов и займов у МВФ.

«Fitch, Moody's и S&P ведут двойную игру, нагнетая истерию вокруг возможного дефолта «неугодных» стран, включая Россию. При этом когда Киев отказался возвращать Москве долг в размере $3 млрд, рейтинги Украины никак не изменились», — подчеркнул эксперт.

В обмен на спасение экономик проблемных стран МВФ требует от них предоставления неограниченного доступа западных корпораций к внутренним рынкам государств-заемщиков, добавил аналитик. Похожий механизм дважды наблюдался в Греции (дефолты в 2012 и 2015 годах), Аргентине (2001), на подобный «крючок» в последние годы плотно подсела и Украина с момента дефолта в 2016-м. Однако самым ярким примером дефолтной ловушки стал масштабный экономический кризис в Венесуэле в середине 2010-х годов, резюмировал он.

Венесуэльский кейс

Рост цен на нефть большую часть нулевых позволял Каракасу поддерживать стабильный рост ВВП. Пик развития экономики пришелся на 2004-2005 года, когда объемы валового продукта увеличивались в среднем более чем на 10% при президентстве социалиста Уго Чавеса. Однако с приходом к власти Николаса Мадуро ситуация резко изменилась. Обрушение нефтяных цен вкупе с международными санкциями привели к серьезному экономическому спаду — инфляция по итогам 2016 года превысила 800%.

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В 2017-м президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и ее государственной нефтяной компанией PDVSA. Под ограничения также попали сделки, затрагивающие действующие долговые обязательства госсектора Венесуэлы, а также касающиеся выплат дивидендов венесуэльским правительством.

Итогом западного внешнего воздействия на венесуэльскую экономику стало присвоение латиноамериканской стране дефолтного уровня по еврооблигациям в ноябре 2017 года со стороны «большой кредитной тройки» — агентств Moody's, S&P и Fitch. В свою очередь, Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) впрямую объявила о финансовой несостоятельности Каракаса и PDVSA по евробондовым выплатам.

«Неизбежный дефолт» России — фикция

В Евросоюзе и США все чаще признают неэффективность масштабных экономических санкций против Москвы. По этой причине коллективному Западу необходимо хотя бы формально оправдать собственное бессилие в противостоянии с Кремлем. Навязывание искусственного дефолта идеально служит легитимизации западных санкций, подчеркнул Колташов.

«Вся тема с дефолтом нужна Западу для оказания давления на рубль. Краткосрочная стратегия состоит в том, чтобы вызвать серьезное падение на российском фондовом рынке. Новое ослабление российской валюты обернется ростом товарных и продуктовых цен, что вызовет рост общественного недовольства», — объяснил эксперт.

Он добавил, что объявление дефолта России после 4 мая станет чисто политическим решением, не имеющим ничего общего с реальной экономической конъюнктурой в стране. Москва по-прежнему обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы расплачиваться с иностранными кредиторами как в рублях, так и в долларах.

«Этот дефолт будет напоминать ситуацию, когда вы нелюбимого соседа обзываете сумасшедшим, но это не имеет никакого отношения к психиатрии, тот просто вам не нравится. У России одних только золотовалютных резервов, по состоянию на конец марта, было более $600 млрд. Ни о каком дефолте в его классическом понимании речи идти не может», — заключил аналитик. «Голый прагматизм». США пересмотрели план по «разрушению» экономики России Минфин США уточнил правила ввоза в страну ряда российских товаров, включая продукты питания и... 31 марта 18:04

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил об отсутствии каких-либо негативных последствий для рядовых граждан, если Запад объявит дефолт России. По его словам, это событие не повлияет и на возможное ослабление курса рубля, который контролируется государством, продолжая удерживаться на комфортном уровне.

Финансист не увидел ущерба дефолта и для инвестиционного климата России. Сейчас у Москвы и без того отозваны все кредитные рейтинги, а само государство закрывается от вложений с Запада несмотря на выгодные секторы для инвестиций. Поэтому рядовым гражданам опасаться «совершенно нечего», заключил эксперт.