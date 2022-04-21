Во сколько обойдется отдых за рубежом на майские праздники

Отдохнуть на зарубежных курортах во время майских праздников еще можно успеть. Пляжный отдых доступен в дружественных странах — ОАЭ, Турции, Египте. Эти страны вводят чартерные и прямые рейсы для россиян. Восстанавливает им выдачу виз и Европа: Испания, Италия, Греция. Но добраться туда сейчас можно только окольными путями, выяснила «Газета.Ru». Латинская Америка же стала еще более недосягаемой — цена туров превышает 1 млн рублей.

Европа: окольными путями

Для россиян, мечтающих об отдыхе в европейских странах, есть хорошая новость: самые востребованные Испания, Италия, Франция, Греция, а также несколько других стран Евросоюза возобновили выдачу виз. Но, даже получив визу, добраться до ЕС будет непросто. Придется лететь в обход — через третьи страны.

«В Грецию, имея визу, удобнее всего попасть через Стамбул», — рассказали «Газете.Ru» в одной из туркомпаний, специализирующихся на греческом направлении.

Через Стамбул можно добраться и в другие европейские страны — например, Испанию или Италию. «Получив шенгенскую визу, можно прилететь в испанский или итальянский аэропорты через Стамбул, Сербию, Венгрию или Армению. То есть окольными путями», — согласился вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По данным агрегатора Aviasales.ru, самый дешевый билет в Барселону на 30 апреля стоит 89 тыс. рублей. Вылет осуществляется через аэропорт «Звартноц» (Ереван). Но лететь придется 29 часов. Обратный билет на 8 мая (с прилетом в Москву утром 9 мая) — через аэропорт «Кишинев». Время в пути — 19 часов.

Самый быстрый вариант перелета в те же даты в Испанию и обратно — через Стамбул. Время в пути – в два-три раза дольше обычного — от 8 до 12 часов, стоимость — от 250 тыс. рублей.

Из Москвы доступны непрямые рейсы и в Париж. С конца апреля будут летать два местных лоукостера — через Ереван.

Окольные варианты перелета в Европу приводят к росту затрат и времени, отметил Мурадян. По его словам, есть и еще одна сложность: пограничник в любом из европейских аэропортов обязан спросить у вас о наличии обратного билета и брони отеля.

«Глобальные сервисы поиска размещения Booking и Airbnb приостановили работу в России. Бронировать отель из России в Европе невозможно. Запасной вариант — брать с собой наличные евро или доллары и бронировать отель по прилете. Или просить друзей, проживающих в ЕС, забронировать для вас номер заранее», — посоветовал Мурадян.

Азиатское направление: навстречу потребностям россиян

Направление отдыха, которое можно условно назвать «азиатским», — самое богатое сейчас на предложения. Пляжный отдых доступен в Турции, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Катаре, Шри-Ланке, Таиланде.

Турция специально для россиян вводит чартерные рейсы в свою азиатскую часть – в Анталью. Турецкая авиакомпания Southwind планирует начиная с мая открыть собственные рейсы в РФ и перевезти за сезон до 1 миллиона россиян.

«Отель «пять звезд» в Турции обойдется минимум в 65 тыс. рублей за человека на неделю», — сообщили в туроператоре Fun&Sun (бывшая TUI Россия).

Участники рынка туруслуг рекомендовали сейчас покупать именно туры, а не бронировать перелет и отель самостоятельно. «Когда ввели ограничения, туристы с трудом могли вернуться на родину. Карты не работали, новый билет купить было проблематично. А туроператоры своих туристов все-таки вывозили и расселяли за свой счет», — пояснили в одной из туркомпаний.

Пляжный Египет (отели Синайского полуострова) подорожал, зато варианты отдыха на майские все еще есть. «Тур в Египет с 1 мая на семь ночей (отель «четыре звезды» на двоих, питание «все включено») стоит от 62 900 рублей на человека. Для сравнения — Турция на тех же условиях обойдется на пару тысяч дешевле», — отметила представитель туроператора «Русский экспресс» Анна Филатовская.

Кроме того, с 28 апреля Fun&Sun запускает полетную программу из Москвы в Египет на регулярных прямых рейсах авиакомпании EgyptAir. Рейсы Airbus-330 будут ежедневными. Неделя с питанием по системе «завтрак-ужин» на человека в Шарм-эш-Шейхе обойдется в 67,3 тыс. рублей. В Хургаде — на 5 тыс. рублей дороже, рассказали в туркомпании.

Израиль на семь майских ночей (отель «три звезды», полупансион) будет стоить уже от 138 800 рублей на человека. А с июня, когда в Израиле становится жарче, тур с питанием обойдется от 97 тыс. рублей на человека. «К тому же в июне у туроператоров появляются выкупленные места в самолетах, что дает возможность снижать цены», — уточнили в «Русском экспрессе».

Есть еще один вариант добраться до Египта — из Минска. Из столицы Белоруссии в Каир летает авиакомпания «Белавиа». «Египет активно развивает предложения для летнего отдыха на Красном и Средиземном море. Это курорты Эль-Аламейн, Марса-Матрух. Там летом нет изнуряющей жары», — уточнила Филатовская.

Тур в ОАЭ с 30 апреля на 7 ночей (отель «три звезды» с трехразовым питанием) стоит от 107 100 рублей на человека. На июнь — от 59 700 рублей.

Есть варианты отдыха в малознакомом Катаре. Авиакомпания Qatar Airways снизила тарифы на вылеты из России вдвое. Билет в Доху (пляжный отдых) на 30 апреля обойдется в 114 тыс. рублей, а в первые майские дни — в 60-70 тыс. Но готовые туры продаются по цене от 220 тыс. рублей на двоих за шесть ночей.

Шри-Ланка смягчила требования для въезда непривитых туристов. С 19 апреля для этого достаточно ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до вылета. Визу можно оформить на месте за $40.

А от привитых туристов больше не потребуют страховку «People's Insurance PLC», покрывающую расходы на случай лечения от COVID-19. На Шри-Ланку недельный тур на двоих в отеле «две звезды» с 30 апреля обойдется минимум в 400 тыс. рублей.

Мальдивы по-прежнему остаются экзотикой и географически, и финансово: тур на острова 30 апреля на семь ночей в пятизвездочный отель обойдется в 1,3 млн руб. После майских праздников ценник снижается до 700 тыс. рублей.

Другая азиатская экзотика — Таиланд — стоит в 2,5 раза дешевле даже на майские праздники. Вылет с 30 апреля на семь ночей в отель «три звезды» с завтраком – от 248 900 рублей на человека. В первой половине июня такой же тур стоит от 95 800 рублей на человека, уточнили в «Русском экспрессе».

Латинская Америка: дорого и сердито

Латинская Америка стала еще более недосягаемой. Популярный курорт Канкун в Мексике обойдется двоим в стандартном номере отеля «четыре звезды», все включено в 1,3 млн руб. «Из-за сложной логистики и дороговизны авиаперевозки и туры в Латинскую Америку сейчас не пользуются большой популярностью. Российские туристы, если хотят экзотику, больше ориентируются на страны Азии», — пояснили в «Русском экспрессе».

Проблема еще и в том, что на Кубу, в Доминикану и другие страны по ту сторону Атлантического океана без дозаправки на отечественных суперджетах или самолетах «Ту» не долететь. А «боинги» и «эйрбасы», взятые в лизинг российскими авиакомпаниями, оказались с 24 февраля вне правового поля. «Авиакомпании боятся летать, если нужна дозаправка в странах, подконтрольных ЕС и США, на ту же Кубу. Лизинговые самолеты могут быть арестованы как раз в аэропортах дозаправки», — пояснил вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма Мурадян.

Что делать с рублями

Участники туррынка предупредили о проблемах с оплатой рублями почти на всех направлениях. По словам Мурадяна, к платежам в отечественной валюте с подозрением относится не только Евросоюз, но даже дружественные России страны, включая ОАЭ, Египет, Турцию.

«Оплаченные туроператором туры нередко зависают на пять-семь дней на счетах отелей. Они тщательно сверяют списки русских, выискивая в них фамилии тех, кто попал в «черные списки» ЕС, США, Великобритании. Нередко запрашивают дополнительные сведения. В общем, опасаются вторичных санкций в отношении себя. После 24 февраля возвраты средств случаются все чаще», — сказал Мурадян.

Но российские туроператоры начали понемногу решать проблему конвертации рублей в доллары и евро. «Можно, находясь в России, положить требующуюся вам на отдыхе сумму на депозит нашей компании, а по прилете в ту же Европу или Турцию расплачиваться за покупки в твердой валюте через наших партнеров», — пояснила представитель туроператора «Русский экспресс» Филатовская.