«Готовимся к открытию». Какие зарубежные компании могут вернуться в Россию

IKEA и Inditex рассматривают варианты с возобновлением работы магазинов в России, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. По его словам, приостановка деятельности иностранных компаний в основном связана с проблемами с логистикой и поставками продукции, а российский рынок важен для этих организаций. В сети OBI также сообщили «Газете.Ru» о возможном возобновлении работы в ближайшее время. В IKEA заявили шведским СМИ, что решение о приостановке работы магазинов в РФ «остается в силе».

Компания IKEA ищет возможность вернуться к работе в России и открыть магазины после настройки логистики поставок, чтобы обеспечить полный ассортимент товаров. Такая же ситуация у компании Inditex, которая владеет брендами Zara, Oysho, Massimo Dutti, Uterque, Stradivarius, Pull & Bear, Bershka и др., заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Около 200 тыс. человек в Москве могут потерять работу. Как власти поддержат граждан и бизнес Около 200 тыс. человек в Москве могут потерять работу из-за ухода или приостановки деятельности... 18 апреля 12:05

«Им [компании IKEA] важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то — неэффективный ход», — указал Евтухов.

Замминистра отметил, что у IKEA «очень хороший российский рынок», а также есть заводы по производству в России, хотя часть продукции компания привозит из других стран.

Отмечается, что те иностранные компании, которые курирует Минпромторг, временно приостановили деятельность не из-за спецоперации, а из-за существующих проблем с логистикой и поставками продукции.

«Они планируют в обозримой перспективе возобновить деятельность. Уходить не хотят, так как российский рынок большой», — отметил Евтухов.

По его словам, то же самое касается компании Inditex, для которой «российский рынок важен».

«Я могу сказать, что в Москве один из магазинов <...> имел самую большую выручку по продаже продукции Zara в Европе. Конечно, они хотят вернуться на наш рынок. Но если они не вернутся, то, на самом деле, может быть, в этом есть и плюс. Не может быть, а наверняка — потому что открываются большие возможности для наших производителей, у нас немало хороших предприятий в легкой промышленности», — заявил замглавы Минпромторга.

Что говорят в IKEA и Inditex

IKEA приняла решение временно прекратить работу в России 3 марта. В компании объяснили, что конфликт на Украине привел к разрыву логистических цепочек. Под брендом IKEA в России работало 17 магазинов и 8 студий. Избежать дефицита, поддержать самозанятых: ждет ли Россию новый «челночный бум» Власти решили удвоить норму беспошлинного ввоза товаров на территорию России и других стран Евразийского... 18 апреля 19:04

В компании уже прокомментировали слова Виктора Евтухова.

«3 марта IKEA и Ingka Group решили приостановить деятельность IKEA в России, это решение остается в силе»,

— сообщила пресс-секретарь Inter IKEA Group Ромина Бенфатто в электронном письме шведской газете Aftonbladet.

Испанская сеть магазинов Inditex также заявила о приостановке работы на территории РФ в начале марта. На долю российского рынка приходится около 8,5% мировой прибыли компании, а в стране работали 502 магазина группы Inditex. Решение о приостановке деятельности также объяснили тем, что в компании не могут гарантировать непрерывность коммерческих операций.

20 апреля управляющий сети Inditex Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что компания рассчитывает возобновить работу в России, когда это будет возможно. Однако отметил, что позиция компании относительно приостановки деятельности на российском рынке пока что «остается прежней», а руководство холдинга «продолжает следить за ситуацией на Украине».

Открытие магазина OBI

Сотрудникам гипермаркетов OBI объявили о возможном возобновлении работы магазинов в ближайшую неделю или две, сообщила «Газете.Ru» менеджер торгового зала одного из магазинов сети. Что делать, если вас увольняют из иностранной компании Некоторые крупные иностранные компании решили приостановить свою деятельность в России. Пока сотрудники... 26 марта 14:12

«Готовимся к открытию. Нам сказали, что можем открыться в конце апреля или в начале мая. Первым возобновит работу ОBI на Ходынском поле в Москве», — рассказала она.

Сначала в тестовом режиме откроется только один из российских магазинов, а если все пройдет успешно, остальные магазины в Москве и других городах России также возобновят работу.

При этом пополнения магазина товарами пока нет было. «Вот что и сколько было на момент закрытия 17 марта, все то же самое и осталось», — сказала менеджер. Ей также неизвестно, что будет с поставщиками торговой сети.

Собеседница «Газеты.Ru» рассказала, что распродаж на открытии не планируется, а доставка товаров временно работать не будет, как и возможность оформить заказ удаленно.

«Мы приходим на работу каждый день, зарплату платят, — рассказала менеджер. — В IKEA сотрудников посадили по домам, а нас заставляют выходить на рабочие места. Зато платят не две трети, а практически целиком зарплату».

12 апреля французские СМИ со ссылкой на свои источники в OBI сообщили, что все структуры компании в России передали новому владельцу с условием, что бренд OBI больше не должен использоваться в стране. Всего у OBI 27 магазинов и 4,9 тыс. сотрудников в России.

Возобновилось производство шин Continental

Ранее немецкий производитель шин Continental возобновил производство покрышек для легковых автомобилей на заводе в Калуге. Это было сделано, чтобы защитить работников, объяснили в компании агентству Reuters. В России на Continental работают около 1,3 тыс. человек.

«Наши сотрудники и менеджеры столкнутся с серьезными уголовными последствиями, если мы не будем удовлетворять местный спрос», — заявили в Continental.

При этом компания возобновила производство исключительно гражданской продукции.

О решении приостановить производство шин в России Continental объявила 8 марта. Компания также остановила экспортные и импортные поставки. Об остановке работы в РФ также заявляли другие крупные производители шин, в частности Michelin, Bridgestone и Yokohama.

Компании продолжают платить сотрудникам

Иностранные компании, приостановившие работу в России вследствие спецоперации на Украине, продолжают выплачивать зарплату примерно 200 тыс. сотрудников, сообщала ранее газета Financial Times. «Период, когда экономика может жить на запасах, конечен». ЦБ предупредил о структурных изменениях Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что российскую экономику из-за санкций ожидает... 18 апреля 14:06

Издание указало, что по меньшей мере 188 тыс. российских сотрудников транснациональных корпораций по-прежнему получают зарплату. FT подчеркивает, что реальное число таких работников может быть еще выше, поскольку не все фирмы, заявившие об уходе из России, уточнили, будут ли они дальше платить зарплату своим подчиненным. Кроме того, некоторые международные компании начали переводить своих российских сотрудников в представительства в других странах.

Издание также указало на возможные риски для работников зарубежных компаний, приостановивших деятельность в России. Отмечается, что ситуация с выплатой зарплат может усложниться из-за недостатка у них необходимого объема рублевых запасов, а также из-за западных ограничений на использование доллара в России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что около 200 тыс. человек в столице могут потерять работу из-за ухода или приостановки деятельности иностранных компаний. Он также объявил о мерах поддержки для граждан и бизнеса.