Россия разрешит ввоз «серых» Bentley и iPhone

Минпромторг определился со списком товаров, которые можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателей. В нем около 200 наименований, в том числе iPhone, автомобили Bentley и одежда любых брендов. Мебели и ювелирных изделий в перечне нет. Теперь документ предстоит зарегистрировать в Минюсте.

Стратегически значимые

«Ведомство (Минпромторг – «Газета.Ru») предложило продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров: это готовая потребительская продукция плюс комплектующие для автомобилей. Например, это текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, парфюмерия, оборудование и механические устройства, телефоны, компьютеры и ТВ-аппаратура, транспорт. Причем министерство использовало комбинированный подход: в некоторых отраслях Минпромторг допустил к параллельному импорту всю категорию товаров, а в других — лишь отдельные бренды», — сообщили «Известия», в распоряжении которых оказался приказ Минпромторга, определяющий перечень товаров для ввоза. В России будут продавать iPhone без согласия Apple Минпромторг составил список товаров ушедших из России компаний, для которых будет разрешен... 23 апреля 10:19

В статье отмечается, что разрешается параллельный импорт для телефонов, часов и наушников Apple, а также для гаджетов и электроники Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, принтеров и сканеров Huawei и Lenovo. Из автомобилей в Россию будут ввозить Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota и Nissan. Кроме того, импортировать намерены металлические конструкции и изделия Mahle, Cummins, датчики и блоки Wabco, приводные ремни и гидравлика Gates, шины Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone. В списке значатся и автомобильные двигатели Cummins, Deutz, Kubota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo и Scania, промышленное оборудование Caterpillar и Siemens. Также можно будет ввозить обувь и одежду любого бренда.

В Минпромторге рассказали изданию, что в перечень не попали ювелирные изделия и мебель, так как эти товары не имеют стратегического значения. Разрешение параллельного импорта в ведомстве объяснили защитой экономических интересов страны.

Последствия санкций

После начала военной спецоперации РФ на Украине более 200 зарубежных брендов объявили о приостановке своей деятельности или полном уходе с российского рынка. Западные страны ввели санкции.

Одним из первых о подготовке перечня товаров, которые допустят к параллельному импорту, заявил руководитель Роспатента Юрий Зубов, выступая в середине марта на форуме «Опоры России» в Красноярске.

«В текущих условиях применение параллельного импорта может позволить выстроить новые цепочки поставок, которые обеспечат в текущих условиях наших граждан, отечественный рынок необходимыми товарами», — сказал Зубов.

По его словам, разработкой списка товаров, которые будут ввозить в страну без разрешения правообладателей, занимаются Роспатент и другие ведомства. «Известия»: Минпромторг определил более 200 брендов для «параллельного импорта» Минпромторг РФ составил список из более 200 брендов, продукцию которых можно будет завозить... 23 апреля 10:19

В свою очередь президент «Опоры России» Александр Калинин предположил, что предприниматели могут покупать продукцию у неофициальных дилеров, например, на производстве. По его мнению, это позволит выстроить нормальные логистические цепочки.

«Они сами навязали нам запрет параллельного импорта, а сейчас, извините, время показало, что именно предпринимательская инициатива способна быстро приспособиться к новым условиям, но для этого государство должно поддержать предпринимательскую инициативу, в том числе разрешить параллельный импорт», — заявил Калинин.

Параллельный импорт

29 марта правительство приняло постановление, которое разрешает ввоз в Россию востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. Ответственность за так называемый параллельный импорт была отменена.

«В отношении товаров из перечня, ввозимых в нашу страну в рамках параллельного импорта, будут осуществляться все необходимые таможенные и контрольные процедуры. Кроме того, продукция будет подлежать гарантированному обслуживанию. В условиях внешних ограничений принятое решение поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них», — пояснили в правительстве. Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт для ряда брендов Минпромторг планирует легализовать параллельный импорт для тех марок, которые заявили о прекращении... 11 апреля 09:52

30 марта председатель правительства Михаил Мишустин, выступая на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, объяснил, что «одна из ключевых задач» кабмина – «насыщение рынка необходимой продукцией, чтобы люди сохранили максимально возможный в текущих условиях доступ к привычным товарам».

«Цель этого механизма (параллельного импорта – «Газета.Ru») – удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя», — пояснил премьер.

Он отметил, что был принят закон, «наделяющий правительство правом определять перечень продукции, в отношении которой фактически устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак в случае, когда она продается владельцем в любой части мира».

«Такой подход позволит гарантировать поставки товаров в нашу страну, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков. Список продукции, которую можно будет ввозить на территорию России в рамках такого механизма, будет утверждаться министерством промышленности и торговли по предложениям отраслевых ведомств», — заключил Мишустин.