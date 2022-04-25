«Приблизились к нормальному уровню»: Путин сообщил о замедлении инфляции в России

Стабилизация экономики
«Подчеркну, что российская экономика продолжает стабилизироваться. Замедлилась инфляция, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали и снижаться», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
По его словам, согласно оценкам специалистов, основную роль сыграли два фактора — динамика потребительского спроса и ситуация на валютном рынке, где курс рубля в последнее время активно укрепляется. Президент рассказал, что после всплеска в феврале-марте потребительская активность начала снижаться и важно не потерять контроль над ситуацией, а также не допустить «разбалансировки экономической динамики».
«С одной стороны, нужно обеспечить поэтапную нормализацию динамики цен, а с другой, избежать серьезного сокращения спроса, что может привести к сбоям в работе предприятий, снижению доходов в бюджет. И таким образом, в текущей ситуации необходимо поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложение товаров и услуг. Также нужно стимулировать внутренний спрос, покупательскую способность граждан», — заявил глава государства.
Он также обратил внимание собравшихся «на такие ключевые принципиально важные индикаторы, как уровень занятости и доходов людей. Российский лидер пояснил, что по этим показателям власти будут «оценивать эффективность экономической политики».
«В текущей ситуации необходимо поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложения товаров и услуг», — заявил российский президент.
Он подчеркнул, что власти принимали и будут принимать меры «по дополнительной поддержке» «граждан, отраслей и предприятий, экономики в целом».
Предложения президента
Путин уверен, что повышение ключевой ставки ЦБ было обосновано, это решение сработало.
«Отмечу, что на конечный спрос сейчас негативно влияет снижение кредитной активности банковской системы. Причина в коммерческих рисках и увеличении процентных ставок – это все понятно, мы это знаем хорошо. Напомню, что повышение ключевой ставки ЦБ было, тем не менее, обоснованным, необходимо для стабилизации банковского сектора и финансовых рынков, и решение это сработало», — считает президент.
Он добавил, что Банк России «уже приступил к постепенному снижению ключевой ставки, к удешевлению кредита в экономике». По его мнению, «здесь возможны и другие шаги, исходя из реальной ситуации в этой сфере», хотя «это — прерогатива Центрального банка», но важно, чтобы эти действия дополнялись «и решениями по линии правительства».
Путин также предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых.
«Динамика здесь пока слабее прогноза, и чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% <...> до 9%», — заявил Путин.
Он добавил, что действие программы нужно продлить до конца года.
Кроме того, российский лидер предложил «расширить программу гарантийной поддержки кредитования со стороны ВЭБа»: «распространить ее не только на системообразующие предприятия, но и на другие организации, которые такого статуса пока не имеют, но уже превысили критерии малого и среднего бизнеса и работают в производственных отраслях».
Затем президент предложил отсрочить на год выплату страховых взносов за второй квартал.
«Для предприятий, поставляющий товары и услуги на внутренний рынок, предлагаю предоставить отсрочку по уплате страховых взносов… Предлагаю перенести такие платежи на один год. И сразу хочу уточнить: эта мера коснется всех таких организаций, которые я только что упомянул. В этот список не войдут экспортеры, компании финансовой сферы, оптовой торговли, а также организации бюджетного сектора», — рассказал Путин.
По его словам, точный перечень отраслей будет определен правительством.
«Льготный период, за который сейчас не надо будет платить страховые взносы, охватит второй квартал текущего года, а для производственных предприятий — отсрочка распространится еще и на третий квартал. По оценкам, такая мера затронет свыше 2,8 миллиона предприятий, где трудится почти 52 миллиона человек. Она (мера. — «Газета.Ru») позволит бизнесу сохранить около 1,1 триллиона рублей, еще полтриллиона рублей — в третьем квартале», — заключил глава государства.