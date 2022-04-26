«Истек срок расчетов за газ в рублях». В Варшаве заявили, что Россия приостановила поставки газа

26 апреля польское издание Onet сообщило о приостановке поставок российского газа в Польшу. Местные СМИ также отмечают, что польской стороне пока не назвали причины такого решения. Ранее во вторник МВД Польши ввело санкции против «Газпрома», которому принадлежат 48% акций польской компании-совладельца газопровода «Ямал-Европа». А полпред правительства Польши Петр Наимский заявил, что Варшава не намерена оплачивать газ в рублях, как того требует Москва. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия 26 апреля приостановила поставки газа в Польшу по ямальскому контракту, утверждает портал Onet со ссылкой на источники. По его информации, в министерстве климата республики собрана кризисная группа. В польской энергокомпании PGNiG заявили о невозможности платить рублем за газ Глава польской энергетической компании PGNiG Павел Маевский заявил на пресс-конференции, что... 26 апреля 20:28

«Со стороны России нет заявлений о том, является ли это выполнением ультиматума, которым недавно угрожал Владимир Путин. Официальные объявления по этому поводу должны быть обнародованы сегодня», — говорится в публикации.

В правительстве Польши и в «Польской нефтяной и газовой компании» (PGNiG) изданию неофициально подтвердили информацию о приостановке поставок газа. «Мы учитываем различные сценарии и готовы к ним», — указали представители предприятия.

«Известно, что в минувшую пятницу истек срок расчетов за газ в валюте РФ», — пишет Onet.

При этом соглашение PGNiG с «Газпромом» (ямальский контракт — «Газета.Ru») истекает в конце 2022 года. Польша отказалась платить за российский газ рублями Польша не собирается соглашаться на требования России по оплате газа рублями. Об этом заявил... 26 апреля 20:28

В «Газпроме» не подтвердили информацию о том, что поставки российского газа в Польшу уже остановлены — ТАСС приводит слова официального представителя холдинга Сергея Куприянова.

При этом «Газпром» подчеркивает, что «сегодня Польша обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей».

В свою очередь, PGNIG заявила, что с 27 апреля поставки российского газа в Польшу «будут прекращены из-за несоблюдения условий оплаты».

Срок оплаты газа в рублях истек

В конце марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ, предписывающий иностранным подрядчикам «Газпрома» из так называемых «враждебных стран» платить за российский газ только в рублях, напоминает польский сайт. В «Газпроме» прокомментировали остановку поставок газа в Польшу Компания «Газпром» не подтвердила остановку поставок газа в Польшу, сообщает ТАСС . 26 апреля 19:58

«Согласно полученному письму, за газ им пришлось платить в рублях под угрозой «перекрыть кран». Большинство стран Евросоюза, включая Польшу и Германию, не согласились с этим диктатом», — отмечается в статье.

PGNiG и газотранспортный оператор Gaz-System сообщили 22 апреля, что поставки газа польским потребителям до сих пор осуществлялись в соответствии с заказами. Отмечалось также, что в связи с угрозой приостановки поставок российского газа PGNiG ситуация находится на постоянном мониторинге.

«Мы учитываем различные сценарии и к ним готовы. Благодаря реализации государственной стратегии диверсификации источников поставок газа, PGNiG готова получать газ с разных направлений через газотранспортную инфраструктуру «Газ-Систем», которая последовательно развивается несколько лет», — подчеркнули в компании.

Независимость от российского газа

Полпред правительства республики по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский уже в 2022 году заявлял, что Варшава готова стать полностью независимой от поставок российского газа в Польшу. Военная операция России на Украине. День 62-й Минобороны РФ сообщило об уничтожении около 500 украинских военных за прошедшие сутки... 26 апреля 21:25

«Работы, проводившиеся с этой целью в течение шести лет, завершаются в этом году в соответствии с графиком и без задержек», — проинформировал он в своем выступлении на Европейском экономическом конгрессе. — «В этом году в октябре будет введен в эксплуатацию газопровод, который соединит нас с Норвегией. На первом этапе был расширен газовый терминал. Он может принимать 6,3 млрд куб. м. газа в год. Газопровод из Норвегии — 10 млрд куб. м».

Наимский заявил, что если решение стать независимым от российского газа будет окончательно принято, то Польша «сможет перекрыть эти поставки в любой момент». «Мы проводим стратегию диверсификации организованно», — пояснил он, отметив, что Европа пока «не готова резко менять направления поставок».

«Мы не заплатим»

По словам Наимского, польские власти не намерены соглашаться на требование российской стороны об оплате газа из РФ в рублях.

«Мы не заплатим», — заявил он 26 апреля. — «Рассматриваются все возможности и риски. Мы к ним готовы. Мы готовы на действия российской стороны, предусматривающие возможность остановки поставок».

При этом сроки платежей за поставки газа в апреле могут варьироваться в разных контрактах, но в целом период оплаты начался в середине этого месяца. СМИ: Россия остановила поставки газа в Польшу Россия остановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту, сообщает портал Onet . 26 апреля 20:28

Еврокомиссия ранее направила странам Евросоюза письмо, в котором объяснила, что европейские компании при соблюдении некоторых условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом введенных против Москвы санкций. Одной из возможных схем оплаты стало открытие счетов в долларах или евро в российском банке. На этот счет европейская компания-получатель газа зачисляет валюту, конвертирует ее в рубли и осуществляет оплату. Схема исключает возможность блокирования западными странами оплаты за российский газ, пишет Reuters.

На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны, принимая решение об оплате российского газа в рублях, «будут ориентироваться на позицию Еврокомиссии». Однако, как стало известно сегодня, МВД республики ввело санкции против «Газпрома», которому принадлежат 48% акций польской компании-совладельца газопровода «Ямал-Европа».

Добавим, что на этом фоне цены на газ в Европе приблизились к $1095 за 1 тыс. куб. м. Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, котировки растут более чем на 6%.