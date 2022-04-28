«Странно, что инфраструктура принадлежит россиянам». Потребители в Польше остались без газа

Несколько десятков районов Польши остались без газоснабжения после новых санкций против России. Ограничения затронули «дочку» «Новатэка» Novatek Green Energy, которая утратила возможность поставлять сжиженный углеводородный газ своим польским потребителям. Накануне «Газпром» остановил поставки голубого топлива польской PGNiG и болгарского «Булгаргаза» после отказа партнеров проводить оплаты в рублях.

Побочный эффект санкций

«У нас в Польше 2,5 тысяч гмин (районов – «Газета.Ru»). В нескольких десятках есть проблемы… Мы делаем все возможное, чтобы возобновить поставки газа в гмины, в которые он поставлялся российской компанией, объятой санкциями», — приводит ТАСС слова заместителя министра внутренних дел Польши Павла Шефернакера. Несколько польских районов остались без газа после наложения Польшей санкций на фирмы РФ Несколько районов в Польше остались без газа после наложения страной санкций на российские... 28 апреля 14:08

По его словам, региональным властям «эти решения (о санкциях в отношении Novatek Green Energy — «Газета.Ru») нельзя было объявить заранее», потому что «решения о внесении фирм в список предприятий, охваченных санкциями, принимались в закрытом режиме».

Как сообщает РИА «Новости», другой заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик рассказал, что для восстановления снабжения газом власти намерены изъять принадлежащую российской фирме инфраструктуру. Соответствующее решение должен принять премьер-министр республики Матеуш Моравецкий «на основании закона о кризисном управлении, чтобы польские фирмы приняли газовую инфраструктуру и поставили газ в эти гмины».

«Конечно, странно, что эта инфраструктура находится в руках российской компании», — отметил Вонсик.

26 апреля Польша опубликовала свой санкционный список против России и Белоруссии, в котором оказались 35 фирм и 15 частных лиц. Среди них — «Газпром», «Акрон», «Новатэк», «Северсталь», «ФосАгро», Beloil, «Фаберлик», «Касперский», «КаМАЗ», Wildberries и гендиректор этой компании Татьяна Бакальчук, бизнесмены Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Игорь Сечин, Виктор Вексельберг и другие. Польские санкции предусматривают заморозку финансовых активов и имущества этих фирм, исключение из возможности участия в тендерах, а предпринимателям запретили въезд на территорию Польши.

Без газа

Накануне «Газпром» в своем Telegram-канале сообщил, что «полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях».

«По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях, в соответствии с указом президента РФ <…> Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Булгаргаз» и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом», — говорится в сообщении.

В «Газпроме» добавили, что Болгария и Польша — транзитные государства. Поэтому «в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение «Газпрома» «неоправданным и неприемлемым». По ее мнению, это – «очередная попытка России использовать газ в качестве инструмента шантажа». Она также предупредила европейские компании, чтобы они не подчинялись требованиям России по изменению оплаты за газ.

Переход на оплату в рублях

В четверг газета Rheinische Post со ссылкой на представителя компании сообщила, что немецкий холдинг Uniper — крупнейший покупатель российского газа в ФРГ — согласился переводить платежи за газ в российский банк, а не в европейский. «Газпром» прекратил поставки в Болгарию и Польшу. ЕС готовит «скоординированный ответ» «Газпром» прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа этих стран перейти... 27 апреля 14:44

«План состоит в том, чтобы производить наши платежи в евро на счет в России», — процитировало издание представителя холдинга.

Кроме того, Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому», сообщил, что четыре европейских покупателя газа уже заплатили за поставки в рублях, как того требовал президент России Владимир Путин.

«Даже если другие покупатели отклонят условия Кремля, новые отключения после прекращения поставок газа в Польшу и Болгарию вряд ли произойдут до второй половины мая, когда должны быть произведены следующие платежи», — говорится в статье.

Согласно информации издания, десять европейских компаний уже открыли счета в Газпромбанке, необходимые для удовлетворения платежных требований России.

А в Financial Times рассказали, что крупнейшие энергетические компании Германии, Австрии, Венгрии и Словакии готовятся открыть рублевые счета в «Газпромбанке» в Швейцарии, чтобы платить за поставки газа из РФ в рублях.