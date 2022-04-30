«Не позволим себя шантажировать». Германия отказывается платить за газ в рублях

Министр финансов Германии Кристиан Линднер исключил возможность оплаты российского газа в рублях как сейчас, так и в долгосрочной перспективе. По его словам, Берлин не «позволит себя шантажировать» и будет делать все возможное, чтобы как можно скорее перестать зависеть от импорта газа из РФ. В частности, власти Германии намерены принять закон, который ускорит строительство терминалов для приема сжиженного природного газа.

Глава Министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия не будет платить за российский газ в рублях ни сейчас, ни в отдаленной перспективе. По мнению министра, Москва пытается шантажом заставить Берлин оплачивать поставки топлива в своей национальной валюте. «Европа в ближайшее время не сможет отказаться от российского газа» Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что снижение потребления Европой российского газа не приведет... 29 апреля 15:06

«Я хочу обратиться к Путину и четко заявить: мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях», — заявил Линднер.

Глава Минфина ФРГ подчеркнул, что страна делает все возможное, чтобы как можно скорее стать независимой от России, в том числе в сфере поставок газа. Он также указал, что Германия оплачивает поставки газа в евро и долларах согласно заключенным ранее контрактам.

Что Берлин делает для газовой независимости?

Правительство ФРГ работает над тем, чтобы как можно скорее отказаться от поставок российских энергоресурсов, однако прямо сейчас позволить себе этого не может, поскольку тогда экономике и промышленности будет грозить кризис. «Газпром» прекратил поставки в Болгарию и Польшу. ЕС готовит «скоординированный ответ» «Газпром» прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа этих стран перейти... 27 апреля 14:44

Для снижения зависимости от импорта энергоресурсов из России власти Германии намереваются принять закон, который ускорит строительство терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ), сообщает агентство DPA.

По его данным, Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ передало на голосование законопроект об ускорении строительства СПГ-терминалов на территории Северной Германии.

Закон призван значительно ускорить выполнение всех процедур согласования и утверждения, а также предоставления государственных заказов и концессий, чтобы быстро получать необходимые разрешения и интегрировать СПГ в немецкий рынок.

В частности, регулирующие органы получат право при определенных условиях приостанавливать выполнение некоторых требований, в частности, оценки воздействия на окружающую среду. Действие документа будет применяться к плавучим и наземным терминалам по приему СПГ, которые, как ожидается, должны в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию.

При этом оба вида терминалов должны быть подключены к сети газопроводов и частично адаптированы к портовым сооружениям.

Согласно официальному прогнозу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, полная независимость от газа из России может быть достигнута к лету 2024 года, а импорт нефти и угля из РФ предполагается заменить уже в 2022 году.

«Проживите без России хотя бы год»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал циничными заявления европейских государств о том, что они планируют отказаться от российского газа через несколько лет. «Странно, что инфраструктура принадлежит россиянам». Потребители в Польше остались без газа Несколько десятков районов Польши остались без газоснабжения после новых санкций против России... 28 апреля 14:08

«В ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, теперь Россия должна их обогревать. А нам цинично говорят: «Через семь лет мы откажемся от российского газа». Мы вправе ответить: «Зачем нам ждать?» — заявил Володин.

Он считает правильным решение об остановке поставки газа в страны, которые в установленный срок не оплатили его в рублях.

«Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год», — указал депутат и отметил, что «такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран».

29 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ключевые партнеры Москвы согласились оплачивать в рублях российский газ. По словам министра, такая схема расчетов нужна, чтобы избежать «бесстыдного грабежа». Он напомнил, что после начала военной операции западные страны заморозили более $300 млрд резервов российского ЦБ — «фактически то, что сами же заплатили за газ».

Немецкая энергетическая компания Uniper заявила 29 апреля, что продолжит оплачивать российский газ в евро, но также будет обсуждать со своими контрактными партнерами конкретные механизмы оплаты.

«Мы считаем возможной совместимую с санкционным правом и российским указом систему перевода. Ясно также и то, что Uniper продолжит платить в евро», — указали в компании.

Кроме того, Uniper проводит консультации по этому вопросу с правительством ФРГ.