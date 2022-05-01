Заполнить хранилища и отказаться от газа из РФ: как Европа готовится к сокращению поставок

ЕС придется остановить промышленность ради отказа от российского газа и заполнения хранилищ до необходимого уровня. Соответствующие расчеты приводит журнал Der Spiegel. Его авторы сомневаются, что поставленная цель может быть достигнута. На этом фоне в немецких магазинах растут цены на продукты, пишет газета Handelsblatt.

ЕС хочет сократить импорт газа из России и в то же время заполнить хранилища. Но эксперты предупреждают: чтобы эти планы сработали, промышленность и электростанции должны быть отключены на несколько недель. Об этом пишет журнал Der Spiegel. «Мое обращение к Путину может показаться наивным». Боррель призвал реорганизовать отношения с Россией Евросоюз должен в будущем найти способы реорганизации отношений с Россией, включая согласование... 27 апреля 00:58

«Газовый переворот»

На этой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ на «газовый переворот Владимира Путина» заявила, что Европа «даст быстрый, последовательный и скоординированный ответ». Этому предшествовало прекращение поставок топлива в Польшу и Болгарию из-за того, что обе страны отказались платить в рублях.

Европа готова к такому сценарию, указала глава ЕК. По ее словам, в последние несколько месяцев власти ЕС работали над обеспечением «альтернативных источников поставок» и «наилучших возможных объемов хранения для всего ЕС».

«Это был хороший посыл, которым Брюссель отреагировал на путинскую «провокацию», но, к сожалению, слишком хороший, чтобы быть правдой. Слова главы ЕК вряд ли способствовали успокоению. Равно как и заверения, которые дал канцлер ФРГ Олаф Шольц — о том, что немцы уже знают, что должны делать в случае внезапного прекращения поставок. «Истек срок расчетов за газ в рублях». В Варшаве заявили, что Россия приостановила поставки газа 26 апреля польское издание Onet сообщило о приостановке поставок российского газа в Польшу... 26 апреля 20:28

Вместо этого во многих столицах ЕС царит тревога. Центральный вопрос последних недель обсуждается с новой остротой: сможет ли Европа пережить зиму без российского газа?», — отмечается в публикации.

В свою очередь, вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс заявил, страны-члены ЕС заменят две трети поставок российского газа: за счет контрактов с другими странами, за счет экономии и расширения использования альтернативных источников энергии. При этом к ноябрю они должны заполнить свои хранилища на 80% от максимальной мощности, чтобы в случае необходимости пережить следующую зиму без российского газа. По словам Тиммерманса, это «чрезвычайно сложно, но возможно».

Перезимовать без газа

Однако, многие эксперты придерживаются иного мнения: оба обещания ЕС не могут быть выполнены одновременно — по крайней мере, если Евросоюз захочет сократить импорт газа так резко, как обещал Брюссель. И уж точно не в случае введения полного газового эмбарго со стороны ЕС или если бы Россия прекратила поставки по всей Европе, полагают аналитики. «Санкции будут обоюдоострыми». Запад готовит ограничения для энергоресурсов из России США и ЕС могут ввести новые санкции против России на этой неделе. Как сообщил госсекретарь при МИД... 19 апреля 23:42

«Конфликт целей мог быть разрешен только путем жесткого шага: ЕС пришлось бы весной и летом на недели поставить большие части экономики на изъятие газа. Это следует из расчетной модели исследовательского центра Jülich.

Ученые приходят к выводу, что если Европа сократит российские поставки на две трети, как было объявлено, резервуары не смогут наполниться на зиму.

Согласно модели Института анализа технико-экономических систем, в этом году в ЕС необходимо сэкономить около 30 млрд куб. м, что соответствует примерно трети годового потребления газа в Германии. Это применимо лишь при очень оптимистичном предположении, что импорт сжиженного природного газа и трубопроводного газа из других стран может значительно увеличиться», — пишет Der Spiegel.

План действий в условиях ЧС

Подобно немецкому плану действий в чрезвычайных ситуациях с газом, европейские правила также предусматривают, что «защищенные» потребители, прежде всего — частные домохозяйства, а также социальные учреждения, такие как больницы или производители централизованного теплоснабжения — должны снабжаться в первую очередь. Таким образом, экономить могут только компании, которым газ нужен для производства или в качестве топлива для электростанций. Военная спецоперация России на Украине. День 67-й Минобороны России сообщило, что ВСУ обстреляли школу и детский сад в населенном пункте Киселевка... 01 мая 11:54

По предположениям исследователей, все сталелитейные, химические или цементные заводы в ЕС должны быть отключены от газа до конца июля, а электростанции, работающие на газе, — почти весь июль. Это единственный способ достичь промежуточной цели ЕС по заполнению 63% резервуаров для хранения к 1 августа. Согласно модели, в октябре промышленные потребители должны будут снова пойти на ограничения, чтобы достичь уровня в 80% к 1 ноября.

«Если хранилища должны быть заполнены в соответствии с запланированными спецификациями и в то же время поставки из России должны быть сокращены так сильно, это будет возможно только со значительными ограничениями для промышленности и электростанций», — пояснил профессор Forschungszentrum Jülich Йохен Линсен.

Объявленный отказ ЕС от 100 млрд куб. м российского газа не может быть компенсирован ни дополнительным трубопроводным газом из Норвегии, Алжира или Азербайджана, ни дальнейшим увеличением количества СПГ, говорится в статье.

«Европа уже импортирует рекордные объемы сжиженного природного газа. С начала года терминалы загружены на 61%. Более 75%, как предполагается в модели, вряд ли реально. Большая часть свободных мощностей терминалов по-прежнему находится в Испании. Однако оттуда газ вряд ли можно направить в Центральную Европу: пропускная способность трубопроводов через Пиренеи слишком мала. «Разрушительные, суровые, немедленные». Белый дом вводит новые санкции против РФ Американские власти вводят полные блокирующие санкции в отношении еще двух российских банков и запрет... 06 апреля 21:50

И СПГ становится дефицитом. Мировые поставки сжиженного природного газа в этом году вырастут максимум на 30 млрд куб. м, — предполагают исследования энергетической транснациональной корпорации Shell и другие прогнозы. Только США могут значительно увеличить его производство. Большая часть из дополнительных 15 млрд куб. м, обещанных европейцам в этом году президентом США Джо Байденом, уже поставлена. На мировом рынке больше ничего нет», — констатирует издание.

Перекрыть газовый кран

По его данным, немецкие газовые резервуары заполнены примерно на треть. «Если к осени Германия не наполнит свои хранилища, страна окажется в руках Путина — в Берлине опасаются, что Москва в любой момент пригрозит, что зимой полностью перекроет газовый кран. В худшем случае миллионы немцев больше не смогут отапливать свои дома.

Ответственные лица хотят любой ценой избежать ужасного сценария. Но для этого им пока нужен российский природный газ.

«Вопрос теперь заключается в том, должны ли правительство и корпорации соглашаться с условием Кремля об открытии рублевого счета в «Газпромбанке» для расчетов за газ. Возможно ли это без нарушения западных санкционных положений? ЕК объявила, что платежи в евро российскому банку соответствуют правилам санкций — но не тот рублевый счет, через который «Газпромбанк» обменивает евро на рубли от имени заказчиков энергоресурсов. В этом процессе участвует ЦБ РФ, который находится под санкциями ЕС. «Ожидается спад в движении товаров». Какие перевозки из РФ и Белоруссии запретил ЕС Санкции против РФ привели к новым задержкам на пунктах пропуска на территорию ЕС — туда... 09 апреля 18:19

Судя по всему, даже Совет государств-членов ЕС не верит, что поставленная цель — отказаться от российского газа на две трети к концу года — может быть достигнута», — отмечается в материале.

«Инфляционный шок» в Германии

На этом фоне газета Handelsblatt пишет, что цены на продукты питания выросли более чем на 6% в марте, на свежие овощи — на 14%, а на растительное масло — на 17%.

По оценкам аналитиков, это далеко не конец ценовой спирали. «Мы переживаем инфляционный шок в секторе розничной торговли продуктами питания. Особенно сильно пострадают группы населения с низкими доходами», — констатирует Чехаб Вахби, эксперт по защите прав потребителей и партнер консалтинговой компании EY-Parthenon. «Не позволим себя шантажировать». Германия отказывается платить за газ в рублях Министр финансов Германии Кристиан Линднер исключил возможность оплаты российского газа в рублях как... 30 апреля 18:42

«Основные опасения потребителей отражены в текущих данных рыночных аналитиков GfK: 85% покупателей ожидают, что цены на товары повседневного спроса будут продолжать расти. До начала войны на Украине это значение составляло еще 77%.

Потребительский климат ухудшается: в мае GfK прогнозирует падение ниже минимума, зафиксированного весной 2020 года во время локдауна», — говорится в публикации.

«Среди населения существует огромная неуверенность, которая отражается на покупательском поведении. Бюджеты клиентов сократились из-за общего роста затрат», — пояснил изданию Роберт Кечкес, отраслевой эксперт GfK. По его словам, вся мясная промышленность борется с падением продаж. В то же время люди снова тратят больше денег в ресторанах, и эти расходы не учитываются в динамике продаж продуктов питания.