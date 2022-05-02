Финляндия отказалась строить с Россией третью АЭС

Госкорпорация «Росатом» потеряла многомиллиардный контракт на строительство атомной электростанции в Финляндии. Работа над этим проектом велась много лет, его одобрило финское правительство, несмотря на протесты экологов. Однако российская спецоперация на Украине побудила финские власти поменять свое мнение.

«Росатом» заявил, что ему абсолютно не понятно, какие причины могли побудить финскую компанию Fennovoima Oy разорвать договор.

«Решение менеджмента Fennovoima Oy о расторжении EPC-контракта с компанией RAOS Project Oy вызывает у нас искреннее разочарование. <...> Основания такого решения абсолютно непонятны», — говорится на сайте российской госкорпорации.

Как уточнил «Росатом», до этого работа над проектом новой АЭС в Финляндии прогрессировала, была «налажена командная работа заказчика и подрядчика». С российской стороны дочка «Росатома» компания RAOS Project Oy выполняла свои обязательства «добросовестно», подчеркнул «Росатом». В Киеве заявили, что работают над «устранением» России из МАГАТЭ Cоветник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев вместе с западными партнерами... 27 марта 17:10

«Росатом в своей международной деятельности неукоснительно придерживается принципа безусловного выполнения всех обязательств», — указала госкорпорация.

«Росатом» обратил внимание на то, что компания Fennovoima Oy разорвала контракт «без детального обсуждения на уровне акционеров». Крупнейшим акционером проекта (34%) является дочка «Росатома».

«Оставляем за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с действующими контрактами и действующим законодательством», — резюмировал «Росатом».

Финская Fennovoima объявила о расторжении контракта с «Росатомом» на строительство АЭС ранее 2 мая. Компания пояснила, что, вопреки заявлению «Росатома», последние годы со стороны RAOS Project наблюдались «значительные и растущие задержки». Конфликт на Украине усугубил «риски для проекта», а российская сторона не смогла их снизить. В Минэкономики Финляндии назвали оправданным отказ Fennovoima от контракта с «Росатомом» Финское министерство экономики и занятости назвало оправданным и последовательным решение компании Fennovoima... 02 мая 19:06

«Решение о расторжении EPC-контракта с RAOS Project далось нелегко. <...> Мы полностью осознаем негативное воздействие и делаем все возможное, чтобы смягчить его», — заявил председатель правления Fennovoimа Эса Хярмяль.

Руководство компании признает, что резкий разрыв контракта «окажет значительное влияние на сотрудников Fennovoima». Этот шаг также может существенно повлиять на экономику, цепочки поставок финского региона Пюхяйоки, где должны были построить АЭС «Ханхикиви-1».

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Компания Fennovoima была специально создана под этот проект в 2007 году. Она подала в правительство Финляндии заявку на строительство станции в 2009-м. Планировалось, что новая АЭС обеспечит 15% потребления электроэнергии страны.

В 2011-ом Fennovoima сообщила, что станция появится в муниципалитете Пюхяйоки на мысе Ханхикиви. Финляндия стала первой в мире страной, объявившей о строительстве новой атомной электростанции после громкой аварии на японской АЭС «Фукусима-1».

Выбранное для строительства место вызвало протесты со стороны защитников экологии. Представители Fennovoima аргументировали решение «высокой сейсмической устойчивостью почвы» региона. Однако противники проекта подчеркивали, что мыс является уникальным природным объектом. В Финляндии даже появилась специальная ассоциация Pro Hanhikivi, которая стремилась не допустить строительство. Финляндия планирует отменить ремонт Сайменского канала, большая часть которого принадлежит РФ Финские власти захотели отменить или приостановить капитальный ремонт Сайменского канала. Об этом сообщает... 02 мая 14:41

Свою роль играла и политика. Сама Fennovoima не является на 100% финской компанией. Около трети акций организации принадлежат дочерней компании российского «Росатома».

«Хотим ли мы, чтобы в Финляндии появился еще один атомный реактор, поставкой которого будет заниматься компания, большая часть акций которой находится во владении россиян? Или все же мы хотим сделать упор на отечественные возобновляемые источники энергии и производство, которое создаст новые рабочие места в нашей стране?», — возмущался экс-министр по вопросам окружающей среды Финляндии Вилле Нийнисте.

Предполагалось, что строительство станции начнется в 2015 году, запустят ее в 2020 году. Стоимость проекта оценивалась в сумму от €4 до 6 млрд. Но у Fennovoima начались проблемы с поиском поставщика ядерных технологий. Им должны были стать французская или японская компания, но обе отказались. Fennovoima обратилась за помощью к «Росатому», тот согласился.

В сентябре 2014 года правительство Финляндии одобрило проект строительства АЭС при участии России, предусматривающий использование российского реактора ВВЭР-1200. По новому плану станция должны были построить к 2024 году.

Кроме разрешения финского правительства проект новой АЭС должен был согласовать финский регулятор, Центр радиационной безопасности (STUK). На этом этапе дело снова затормозилось, сроки получения разрешения переносились. Финская сторона объясняла это повышенными требованиями со стороны регулятора.

По мере переносов росла и оценочная стоимость проекта, она увеличилась до €7 — 7,5 млрд. «Росатом» планировал профинансировать строительство на €5 млрд. €2,4 млрд этой суммы госкорпорация хотела взять из российского Фонда национального благосостояния.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев обвинял финскую сторону в том, что для нее задержка экономически выгодна.

«Сдвинулся весь сценарий развития финской энергосистемы. И если раньше в их понимании наш блок был востребован в 2023–2025 годах, то сейчас — к концу 2020-х годов. Есть ощущение, что объективно экономически финской стороне выгодна схема с запуском блока в 2027–2028 годах», — отмечал Лихачев.

После начала российской спецоперации на Украине министр экономики Финляндии Мика Линтиля заявила, что теперь выдача разрешения на строительство АЭС для Fennovoima «совершенно невозможна». Она подчеркнула, что во время наступления Россия захватила украинскую Запорожскую АЭС и что сотрудники «Росатома» находились на чужой станции. Линтиля сделала вывод, что «Росатом» «нарушил все международные правила, связанные с ядерной энергетикой, силой заставил иностранную державу использовать атомную электростанцию».

«Мы все знаем, что проект не может дальше существовать в том же виде, как сейчас, с российской собственностью или использованием российской ядерной энергии», — резюмировала депутат финского парламента Сари Мултала.