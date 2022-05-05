В России предложили запретить иметь два кредита одновременно

Выдачу второго и следующих кредитов заемщикам нужно запретить — такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экс-глава ЦБ РФ Сергей Дубинин. По его словам, это позволит клиентам банков «избежать долговой ямы». Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал идею «здравой» и предложил свой способ решить проблему высокой закредитованности граждан. Финансисты и юристы инициативу Дубинина оценивают отрицательно.

Банкам нужно запретить выдавать новые займы гражданам, которые уже имеют на руках один кредит — потребительский, ипотеку, кредитную карту или автокредит. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин. Отслеживать повторную выдачу кредитов он предложил через бюро кредитных историй.

«Это позволит клиентам банков избежать долговой ямы. Каждый новый кредит дороже, чем старый — идет накрутка процентов. В развитых экономиках уровень кредитной нагрузки домохозяйств поднимается до 60–70%, в России это порядка 25%. Казалось бы, все хорошо. Но нет. Пока люди берут кредиты для погашения уже ранее взятых, они попадают в долговую яму», — уточнил Дубинин.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал предложение. По его словам, есть еще один способ решения проблемы долговой ямы.

«Предложение здравое, но я с осторожностью отношусь к запретам. Конечно, закредитованность граждан вызывает вопросы и ее нужно снижать. Когда банк выдает заемщику второй, третий кредит заемщику, он может не выполнить обязательства. Нужно максимум информации о полученных кредитах. Возможно, имеет смысл запретить выдачу кредитов гражданам, у которых на их выплату уходит 50–60% дохода», — уточнил Аксаков.

Жесткое регулирование не нужно

По мнению директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ивана Уклеина, подобные инициативы могут нарушать права заемщиков с высокими доходами.

«Изначально данное предложение наверняка было направлено на защиту от долговой ямы. Тем не менее, в текущем виде оно может нарушать права добросовестных и платежеспособных заемщиков. Например, когда состоятельный клиент с валютными депозитами хочет приобрести квартиру в рублевую ипотеку и одновременно сделать в ней дорогостоящий ремонт в кредит. Также относительно распространенной практикой до недавнего времени были потребительские кредиты на первоначальный взнос по ипотеке», — отметил Уклеин.

Если заемщик обладает высокой финансовой дисциплиной и одновременно стабильными источниками доходов, запрещать ему финансирование из нескольких источников будет так же неправильно, как запрещать синдицированное кредитование в нескольких банках корпоративным клиентам, считает аналитик.

По словам Уклеина, предложение ограничивать выдачу кредита при достижении заемщиком определенного уровня долговой нагрузки также требует более детальной проработки из-за особенностей самого показателя. «Порядок его расчета еще не унифицирован и может отличаться. Классический пример с формальным ПДН свыше 100% — когда кредит оформляется на одного человека, а гасят его несколько членов семьи с общим бюджетом», — объяснил финансист.

По словам руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, вопрос выдачи кредитов – это проблема скоринга, проверки заемщика, оценки его платежных возможностей.

«Это не тот процесс, который должен вот так странно и жестко регулироваться. Например, у человека потребительский кредит на 100 тыс. рублей. И он берет в ипотеку 5 млн рублей, чтобы купить квартиру за 10 млн рублей, то есть с 50-процентным первоначальным взносом. Для банков это автоматически является знаком качества заемщика. И ему должны в ипотеке отказать? Или он должен сорваться, закрыть маленький кредит и прийти за большим? А в это время желаемая квартира может уйти, поскольку на закрытие кредитного счета тоже требуется какое-то время. Что это, если не абсурд?» — пояснил Коган.

Юристы также против

Партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская заметила, что преследуя благую цель, предложение в случае реализации может иметь прямо противоположный эффект.

«Не вполне понятно, как будет урегулирован вопрос рефинансирования уже выданных кредитов. Ведь рефинансирование по своей сути представляет собой выдачу очередного кредита для погашения ранее выданных. При этом рефинансирование кредита позволяет, в частности, уменьшить процентную ставку или избежать наступления просрочки по уже выданному кредиту. А именно просрочка тащит заемщика в долговую яму. Предложение просто в виде запрета на выдачу второго кредита нежизнеспособно. Или нужно запрещать кредитование как таковое — что невозможно — или придумывать какие-то иные механизмы, облегчающие долговое бремя заемщиков», — уверена адвокат.