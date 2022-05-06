С заботой о продавцах и покупателях: чем примечательны российские маркетплейсы

Отечественные маркетплейсы активно внедряют новые решения, чтобы продавцы находили все больше клиентов, а покупатели могли больше узнавать о товарах и приобретать их со скидками. О том, что придумали торговые интернет-платформы, чтобы поспособствовать импортозамещению, читайте в нашем материале.

Уход западных торговых и развлекательных интернет-платформ с российского рынка понес за собой определенные трудности для множества пользователей. Чтобы помочь им, отечественные маркетплейсы начали внедрять новые решения, которые могут помочь тем, кто переходит с западных платформ на российские. Так, хорошо развитый в России рынок e-commerce может предложить пользователям все современные технологии и привычные комфортные условия.

Так, уход зарубежных брендов и сервисов открывает отличные возможности для повышения спроса на отечественные продукты, а также для модернизации имеющихся и разработку новых. В России давно существуют и продолжают развиваться отечественные аналоги зарубежных сервисов, которые содержат абсолютно такой же, а иногда и более продвинутый и разнообразный набор функций.

«Интернет-торговля в целом очень клиентоориентированная отрасль, и это касается любого формата — интернет-магазина, маркетплейса или агрегатора. Главная задача каждого ритейлера в условиях сегодняшней жесткой конкуренции — обеспечить максимальный комфорт клиента», — заметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

«Сейчас российские маркетплейсы очень оживились и действительно почувствовали, что приходит время импортозамещения, люди переходят с зарубежных платформ на отечественные. И этот переход должен быть максимально поддержан с технической точки зрения, чтобы люди чувствовали себя комфортно», — отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

К задачам маркетплейсов, кроме обеспечения высокого сервиса клиентов, относится еще одна важная стратегическая цель: создание комфортных и понятных условий ведения бизнеса для продавцов, добавил Соколов. Учитывая колоссальный приток селлеров за последние годы, очевидно, что с этой задачей маркетплейсы справляются: в начале 2020 года количество продавцов на них составляло порядка 100 тыс., сейчас их — более 700 тыс., рассказал эксперт.

Артем Кирьянов обратил внимание на тот факт, что в рамках этого направления Wildberries готовит к запуску собственный видеохостинг с профессиональным и пользовательским контентом. Он может стать хорошей альтернативой для тех предпринимателей, которые продвигают свои товары на YouTube, с которым в последнее время большие проблемы, и этот видеохостинг может в любой момент перестать быть легальным на территории РФ, подчеркнул эксперт.

Wildberries также недавно запустил специальный раздел «Сделано в России», который призван помогать российским предпринимателям и закрывать ниши, которые освободили ушедшие иностранные бренды.

При этом попасть в этот раздел российские продавцы могут даже если их товар сделан в другой стране. В этой программе предусмотрен бонус и для покупателей — при покупке трех товаров из этого раздела действует скидка 25%, что также поможет предпринимателям нарастить продажи.

Собеседник «Газеты.Ru» также рассказал о нововведении Ozon, который запустил в своем приложении ленту из видео, фото и трансляций под названием «Моменты». Таким образом пользователи и продавцы смогут делиться своими новостями и монетизировать контент.

«Это определенного рода импортозамещение для людей, работающих в запрещенном Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)*. Там есть хорошие условия для монетизации. Это очень актуально, потому что невозможность зарабатывать на привычных площадках составляет огромную проблему для многих. Ozon предоставляет такую возможность, и конвертация в зависимости от просмотров будет приносить, согласно опубликованным данным, до 80 тыс. рублей в месяц», — рассказал Артем Кирьянов.

Сообщается, что позже эта сумма увеличится. Она будет зависеть от количества просмотров, досматриваемости и конверсии в покупку. Пока раздел доступен только в нескольких регионах, но позже просматривать его смогут все. Также в будущем Ozon планирует ввести задания от продавцов и вознаграждение за нативные интеграции. На поддержку контент-направления и авторов Ozon планирует выделить 1 млрд рублей.

«В последние годы площадки значительно продвинулись и возможностях создания Rich-контента, который помогают продавцам привлекать клиентов. Более того, уже несколько компаний организовали школы для селлеров, где во всех подробностях рассказывают возможные варианты сотрудничества, способы продвижения продукции и другие нюансы торговли на маркетплейсах», — отметил Соколов.

Кроме того, в апреле этого года платформа в тестовом режиме запустила продукт «Деньги до продаж», с помощью которого продавец может получить через микрокредитную организацию Ozon Credit финансирование от 50 тыс. до 5 млн рублей практически сразу после поставки своих товаров на склад маркетплейса.

Другие российские торговые интернет-платформы тоже не отстают в поддержке своих пользователей. Например, площадка Авито запустила специальную программу для поддержки представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Она включает в себя специальные тарифы на размещение объявлений, новые инструменты продвижения и аналитические сервисы, которые призваны помочь сохранить эффективность бизнеса и найти новые возможности для его развития.

Таким образом, российские маркетплейсы становятся отличными аналогами западных сервисов для предпринимателей. Владельцы МСП с помощью инструментов, который им предлагают маркетплейсы, смогут не только успешно продолжить свое дело, но и покорить новые вершины.

«То, что площадки становятся более привлекательными, люди обретают новый виртуальный офис, новые механизмы заработка, не может не радовать. Пока мы говорим только о крупнейших известных площадках, но есть еще и огромное количество возникающих стартапов в разных регионах страны. Чуть позже мы сможем увидеть и рост региональных ИТ-продуктов», — уверен Артем Кирьянов.