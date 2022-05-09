Вклады, вычеты, кешбэки: финансист рассказала, как сэкономить в условиях санкций

Увеличение личного дохода и сохранение финансовой стабильности — не пустые вопросы на фоне прогнозов по инфляции и введения новых пакетов антироссийских санкций. Эксперт Центробанка рассказала «Газете.Ru», как сохранить денежное благополучие без дополнительных рисков и потерь.

По данным госкорпорации ВЭБ.РФ, в 2022 году доходы россиян могут снизиться на 12%, в том числе из-за санкций. Пять способов минимизировать их негативное влияние и увеличить свой доход «Газете.Ru» назвала начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ольга Милова

Способ 1. Откройте вклад или проверьте ставки по уже открытым

Вслед за повышением до 20% ключевой ставки Банка России 28 февраля резко выросли и ставки по банковским вкладам. Многие успели воспользоваться ситуацией и открыть срочные вклады даже под 23% годовых. Сейчас таких предложений уже нет, но проценты по депозитам все равно остаются весьма привлекательными. И если вы ждали момент, когда можно выгодно вложить свои свободные денежные средства, то сейчас в крупнейших банках средняя ставка по краткосрочным вкладам составляет около 18% годовых.

Кстати, в марте отменили налог на доход по вкладам за 2021 и 2022 годы, если сумма процентов по ним превысила установленный законом лимит. Это поможет вкладчикам получить большие выплаты и сэкономить на налогах.

Способ 2. Повремените с кредитами

В марте так же резко, как ставки по банковским вкладам, выросли и проценты по кредитам. И несмотря на снижение ключевой ставки до 14% в апреле, большинство банков не спешат снижать стоимость потребкредитов. И если у вас были планы по покупке техники или товаров в кредит, то стоит все взвесить еще раз. Не переоценивайте свои финансовые возможности, отметила эксперт Банка России.

«Прежде чем взять кредит, сделайте паузу. Оцените, насколько вам нужны эти покупки, можно ли обойтись без них. И главное – как вы будете возвращать полученную сумму. Здесь надо учитывать не только свою зарплату, пенсию или другие доходы, но и непредвиденные обстоятельства. Увольнение, болезнь или другая неприятная неожиданность могут резко ухудшить ваше финансовое положение. Важно заранее продумать, как в таких условиях справляться с выплатами по кредиту», — объяснила Милова.

Также можно примерно рассчитать, насколько дороже обойдется покупка с добавлением выплат по банковскому кредиту за тот срок, на который вы его берете. Вероятно, накопить собственные средства и купить товар позже выйдет все равно дешевле, чем брать его сейчас при нынешних кредитных ставках.

Способ 3. Проверьте список доступных льгот

Многие российские семьи могут получать льготы, но не все знают, где их искать и как оформить на них документы. А ведь это может позволить сэкономить часть семейного бюджета.

Например, в Москве многодетные родители могут бесплатно парковать свои авто на платных парковках. В других регионах могут быть свои, местные преференции. Узнать о положенных льготах можно в личном кабинете на портале Госуслуг или в МФЦ. Если в вашей семье трое детей или больше, есть пенсионер или предпенсионер, студент, инвалид — обязательно проверьте список получаемых льгот и пособий. Возможно, вы зря столько лет оплачиваете 100% коммуналки.

Способ 4. Оформите налоговый вычет

Вы занимаетесь фитнесом, лечите зубы или ходите на курсы по истории искусств? Часть этих денег можно вернуть с помощью налогового вычета. С развитием современных технологий это стало делать удобно и быстро – через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.

Вернуть налог (максимально это 15600 руб. в год) можно, если вы тратите деньги на обучение, лечение, благотворительность, спорт и фитнес, а также на добровольное пенсионное страхование и страхование жизни сроком от пяти лет. Например, возвращают деньги и за полис ДМС, купленный для себя или ближайших родственников, и за рецептурные лекарства. И за спортивные и иные кружки и секции детей.

Есть также специальный вычет для инвесторов и имущественный вычет.

«Вы также имеете право получить налоговый вычет за покупку земли и строительство на ней дома или приобретение готового жилья, в том числе и в ипотеку. Причем при покупке жилья в ипотеку вы можете получить дополнительный вычет – на расходы по процентам», — пояснила Ольга Милова.

Способ 5. Выберите банковскую карту

Банковской картой не только удобно расплачиваться. С ее помощью можно зарабатывать.

Изучите условия по использованию своего «пластика» – не включены ли туда дополнительные ежемесячные платежи за услуги, которые вам не нужны. Проверьте, есть ли какие-то интересные предложения и программы лояльности от платежной системы, которая обслуживает ваши карты.

Можно открыть новую банковскую карту, где на остаток денежных средств будет набегать процент. По ним также можно получать кэшбек или баллы за лояльность, а потом обменивать на авиабилеты, проживание в отеле, скидки в магазинах или другие бонусы (в зависимости от компаний, с которыми сотрудничает ваша кредитная организация). Стоит потратить время на изучение таких карт и условий их использования, чтобы карточный счет был в плюсе.