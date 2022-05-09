Борьба с бедностью: как проиндексируют пенсии и МРОТ

В правительстве РФ представили президенту предложения об индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, эти меры позволят снизить показатель бедности в России. Министр уточнил, что кабмин обсуждает несколько сценариев развития ситуации с безработицей.

Кабмин представил предложения президенту РФ об индексации пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и социальных пособий. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. «Можем и будем срывать планы Путина». Великобритания вводит новые санкции Власти Великобритании заявили, что общий объем российского импорта и британского экспорта в Россию... 09 мая 12:44

«Мы сегодня направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило их президенту», — проинформировал он.

По его словам, эти меры позволят снизить показатель бедности в России. Как пояснил глава ведомства, в настоящее время есть несколько вариантов параметров индексации.

«Как только будет принято окончательное решение, вы о них узнаете», — отметил Котяков.

Он пояснил, что существуют «несколько сценарных условий». «Они у нас в принципе обсуждаются, также есть экспертные мнения. Есть экспертные мнения, которые не всегда адекватно оценивают положение вещей, поэтому я не стал бы забегать вперед. На сегодняшний день ситуация находится под контролем», — цитирует его ТАСС. «Миру грозит сильнейший голод со времен Второй мировой войны и миллионы жертв» Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что из-за... 08 мая 13:55

Ситуация с безработицей в России отслеживается в том числе с помощью информационных систем, добавил глава Минтруда.

«Созданы рабочие группы на уровне субъектов РФ, которые в еженедельном формате мониторят предприятия, которые испытывают определенные сложности, и предлагают весь набор методов поддержки для предприятий и для граждан, которые находятся под риском увольнения. Определенный результат на сегодняшний день мы можем наблюдать», — рассказал Котяков. По его словам, в стране на данный момент насчитывается 3,1 млн безработных.

Как сообщала ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пенсии проиндексируют автоматически. Она говорила, что в правительстве и парламенте обсуждают индексацию в размере от 8% до 10%. Путин анонсировал повышение пенсий и зарплат В России будут проиндексированы пенсии, социальные выплаты и зарплаты. Правительство России должно... 18 апреля 18:44

В конце апреля Владимир Путин заявил, что решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также зарплат бюджетников будут приняты в ближайшее время. Он напомнил, что решение о повышении пенсий, зарплат и пособий «уже принято».

Добавим, что с мая 2022 года пенсионеры, имеющие так называемый специальный стаж, могут рассчитывать на ежемесячную доплату.

Речь идет о бывших сотрудниках угольной промышленности или гражданской авиации. Они каждый месяц получают доплаты к пенсии, размер которых пересматривается ежеквартально. Размер доплаты зависит от трудового стажа пенсионера и его зарплаты, а также от общего объема страховых взносов. При этом важно, чтобы мужчины отработали хотя бы 25 лет, а женщины — 20 лет. Пенсии проиндексируют снова. Депутаты объяснили, за счет каких средств Внеочередная индексация пенсий — с учетом текущей инфляции — будет произведена в первой... 28 марта 14:14

Сколько россияне тратят на еду

На этом фоне средние недельные расходы россиян увеличились, как и средняя стоимость одной покупки, выяснила компания «Ромир».

Индекс недельных расходов составил 5 143 руб., что на 1,5% (76 руб.) больше, чем на предшествующей неделе. В годовой динамике расходы увеличились на 2,2% (113 руб.). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 304 руб.) индекс недельных расходов ниже на 3% или 161 руб.

Средняя стоимость одной покупки составила 677 руб. Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 5% (32 руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост на 9,9% (61 руб.). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (658 руб.) недельный чек выше на 2,9% или 19 руб.