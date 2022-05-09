Кому Россия будет продавать нефть под санкциями

Кабмин намерен частично восстановить добычу нефти в мае 2022 года после ее снижения в апреле. По состоянию на первые дни этого месяца ситуация уже стабилизировалась, утверждает вице-премьер РФ Александр Новак.
«Если смотреть на показатели начала мая, то они лучше апреля. Ситуация стабильная. Добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Мы рассчитываем, что показатели в мае будут частично восстановлены и будут лучше», — заявил чиновник.
Он добавил, что Россия начала продавать нефть ряду новых покупателей, объем поставок российской нефти вырос по нескольким направлениям.
«Безусловно, российские нефтяные компании в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов экспорта нефти по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион», — сказал Новак.
По его словам, Москва рассматривает ряд новых инфраструктурных проектов для диверсификации поставок нефти. Один из вариантов — расширение трубопровода в Китай ВСТО [«Восточная Сибирь — Тихий океан»]. Речь также идет о строительстве новых портовых мощностей. Для обсуждения этих вопросов создана рабочая группа, сообщил вице-премьер.
Отметим, что в Евросоюзе продолжается дискуссия о параметрах шестого пакета санкций в отношении РФ, предусматривающего эмбарго на поставки российской нефти.
Как передавал Bloomberg, Россия готова предоставить Индии большие скидки на прямые продажи нефти на фоне международного давления и снижения спроса на сырье. В частности, Москва предлагает платить за сорт нефти Urals с дисконтом до $35 за баррель.
Российская нефть сейчас под санкциями США и Великобритании.
Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 29 апреля 2022 года составила 1,372 млн тонн, снизившись почти на 9% по сравнению с уровнем марта, когда среднесуточная добыча нефти составляла 1,504 млн тонн.
«В марте снижение добычи к уровню февраля составило только 0,33%. За первую декаду апреля снижение достигло 6%, к середине месяца оно ускорилось до 7,5%. С весны 2021 года Россия преимущественно плавно наращивала производство нефти. Однако в марте 2022 года Россия столкнулась с комплексными международными санкциями из-за ситуации на Украине.
Санкции запрещают инвестиции в разведку, добычу и переработку нефтяного сырья в России. Кроме того, многие западные компании и трейдеры уже отказались закупать российскую нефть.
Министр финансов РФ Антон Силуанов подтверждал, что Россия в 2022 году может потерять до 17% нефтяной добычи из-за санкций», — пишет ТАСС.
В свою очередь, первый замминистра энергетики Павел Сорокин сообщал о начале составления списка перспективных инфраструктурных нефтегазовых объектов, которые могут быть построены для диверсификации поставок. При этом он не уточнил, к какому сроку может быть завершена эта работа.
Президент РФ Владимир Путин ранее потребовал ускорить выполнение инфраструктурных проектов для экспорта энергоресурсов на рынки Юга и Востока: железнодорожных, трубопроводных, портовых. По его словам, вместе с нефтегазовыми компаниями нужно составить план расширения экспортной инфраструктуры в страны Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, предусмотреть строительство новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири.