«Есть два сценария»: что делать с долларами на руках

Несмотря на небольшое укрепление, доллар продолжает находиться на минимальных за два года отметках. За американскую валюту ЦБ дает чуть больше 67 рублей. То же происходит с евро, курс которого поднялся немногим выше 71 рубля. Несмотря на это, наличные сбережения стоит держать в различных валютах — долларах, евро, юанях и рублях, советуют экономисты. Но если у вас на руках крупные суммы в американской валюте, лучше перевести их в криптодоллары и уехать в Таиланд.

Диверсифицированный портфель

На прошлой неделе курс доллара достиг минимальных за два года отметок по отношению к рублю. За американскую валюту давали около 66 рублей. Другая ведущая мировая валюта — евро — также теряла позиции по отношению к рублю. Однако за последние дни и доллару, и евро удалось слегка отыграть позиции. По состоянию на 10 мая, ЦБ дает за доллар 67,38 рубля, за евро — 71,1 рубля.

Укрепление рубля к ведущим мировым резервным валютам объясняется несколькими факторами. Среди причин — ограничения на вывоз и покупку американской валюты из России (не более $10 тыс.), уход многих западных компаний и общее снижение долларового оборота в стране, перевод оплаты за газ в рубли.

В этих условиях россиянам, у которых на руках есть крупная сумма, лучше создать диверсифицированный портфель из долларов, евро, юаней и рублей. Так они обезопасят себя от внезапных колебаний курса, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» финансист Иван Солдатов.

«Я бы не рекомендовал продавать валюту, даже если у вас давно в запасе лежат доллары или евро. Это — как делать ставки в казино на «черное» или «красное» — слишком много рисков в условиях общей неопределенности. Поэтому по возможности имейте при себе диверсифицированный портфель из разных валют, включая доллары, евро, юани и рубли», — посоветовал Солдатов.

Храните доллары при себе

Финансист также добавил, что россиянам ни в коем случае не стоит полностью отказываться от долларовых накоплений. Американская валюта по-прежнему остается ведущей резервной. На отрезке от трех лет и выше долларовые сбережения обязательно принесут дополнительную пользу.

«Про доллар все равно не стоит забывать. В мире остается еще много стран, которые поддерживают американскую валюту и не могут от него отказаться.

Поэтому покупать и хранить доллары было рекомендовано всегда — и когда он стоил 35 рублей, и когда за него давали 80-90 рублей. Стратегия постоянной долларовой дозакупки до сих пор работает», — объяснил Солдатов.

С ним согласился генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков. В нынешней ситуации продавать американскую валюту в России практически невозможно, поэтому стоит ей запастись до лучших времен.

«Купленный на бирже доллар вы можете использовать с трудом. Нельзя снять больше 10 тысяч. Трудно отправить за границу. Нельзя расплачиваться во многих онлайн-магазинах. За рубежом карты Visa и Mastercard не работают. Вот и создалась ситуация, при которой предложение огромное, а спроса почти нет. И в таких условиях, конечно, цена товара — доллара — падает», — отметил Лашков. «Эффект латте». Как быстрее избавиться от кредита в условиях санкций Из-за спада в экономике и санкций многие заемщики оказались в ситуации неопределенности: невозможно... 02 мая 13:31

С одной стороны, доллар, казалось бы, должен был быть нужен российским импортерам: ведь они одни из немногих, кто может его покупать по биржевому курсу и реально использовать, расплачиваясь за иностранные товары. Однако и здесь есть проблемы.

«У нас нарушились логистические цепочки, многие товары запретили поставлять в Россию. Производители и владельцы брендов ушли из страны, а фурам и кораблям практически запретили возить грузы из других стран в Россию», — резюмировал Лашков.

Переводите доллары в крипту

При действующих ограничениях на вывоз иностранной валюты из России сохранить и даже увеличить долларовые накопления можно с помощью перевода американской валюты в криптодоллары. Онлайн-валюту можно затем без проблем обналичить заграницей, например, в Таиланде, подчеркнул Солдатов.

«Если кто-то из россиян хочет уехать в длительное путешествие на курорты, обналичка криптовалюты — то, что вам нужно. Рубли далеко не везде ликвидны. Например, в том же Таиланде рубли в обменниках очень сложно поменять. Если это где-то возможно, то по очень невыгодному курсу. Долларовый запас на криптовалютных биржах в этом случае подойдет как нельзя лучше», — объяснил финансист. Рубль укрепляется, а цены не снижаются. Почему так происходит? Курс доллара снижается на протяжении последних четырех дней. Рубль отыграл значительную часть падения... 31 марта 17:23

В диверсифицированном валютном портфеле сейчас рекомендуется иметь криптовый аналог долларов — криптодоллары (к примеру, стейблкоины USDT). Этим способом сохранения накопленных валютных сбережений воcпользовался, в частности, сам Солдатов.

«По своем опыту расскажу, что из России через криптовалюту в Таиланде можно любую сумму вывести на собственную банковскую карточку.

Если мне нужно перевести условный $1 млн, я просто беру миллион криптодолларов (USDT), прилетаю в Таиланд, завожу там банковский аккаунт, регистрируюсь на бирже, прохожу верификацию и спокойно вывожу валюту в тайских батах. Для переезда в теплые страны — это идеальный вариант», — заключил Солдатов.

Что будет с курсом рубля

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты разошлись во мнениях касательно летнего курса рубля. Лашков предположил, что в текущих реалиях курс может упасть и до 40 рублей за доллар, если ЦБ и правительство резко не изменят денежно-кредитную политику. Курс может продолжить снижаться и далее, но это будет временно и потом он обратно вырастет до привычных нам значений, рассуждает инвестор.

«Бюджет сверстан из курса доллара в 72-74 рубля по базовому сценарию. Низкий курс доллара невыгоден правительству, так как они продают энергоносители за доллары, а расходная часть (бюджетники, социалка, пенсии) — в рублях. Думаю, в ближайшее время мы увидим какие-то послабления для экcпортеров — например, им разрешат оставлять себе больше валютной выручки, а не продавать почти весь ее объем на бирже, как сейчас. Или послабления для свободной конвертации доллара, как было в прошлом», — отметил Лашков. «Это тоже пройдет»: Эльвира Набиуллина развеяла слухи о грядущем дефолте Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию после заседания совета директоров Банка... 29 апреля 19:56

Солдатов заявил о двух вариантах развития событий касательно дальнейшего курса. С одной стороны, есть прогноз о дальнейшем укреплении рубля вплоть до 50 рублей за доллар. Но весь вопрос в том, насколько долго России хватит внутренних резервов для искусственного сохранения подобного курса.

«При негативном сценарии летом доллар может подняться до 250 рублей. До июня правительству и ЦБ хватит ресурсов сдерживать рублевый курс, но дальше его могут отпустить в свободное плавание. К тому времени будет напечатано большое количество рублей и может произойти очень сильное обесценивание денег. Так что покупка только одной валюты — невероятно рискованный шаг», — заключил Солдатов.