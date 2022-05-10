«Это навсегда». Германия снижает потребление энергоносителей из России «до нуля»

Глава МИД Германии объявила, что Берлин планирует сократить потребление энергоресурсов из России до нуля — и это навсегда. По словам Анналены Бербок, экономическая зависимость от России «не ведет к безопасности». Она также объявила о невозможности отменить санкции против РФ, даже если они начнут негативно влиять на немецкую экономику. Ранее в Германии заявляли, что готовы к нефтяному эмбарго, хотя и не исключают возникновения проблем на региональном уровне.

Германия в будущем навсегда откажется от российских энергоносителей, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на совместной конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. «Вопрос нескольких дней»: Евросоюз готовит эмбарго на нефть из России Государственный секретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что введение... 10 мая 13:22

«Мы поняли более чем ясно, что экономическая зависимость не ведет к безопасности, если агрессору безразлично благосостояние своего народа. Поэтому мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля. И это навсегда», — сказала Бербок (цитата по РИА «Новости»).

Кроме того, по словам министра, санкции против России не могут быть отозваны даже в случае эффекта от них для Германии.

«Я ясно указала в вопросе о санкциях — санкции не могут быть отозваны, если мы чувствуем, что это имеет экономический эффект в Германии. Нет! Только после того, как Украина снова будет свободна», — подчеркнула Бербок.

Она также пообещала, что никаких договоренностей с Москвой за спиной Киева быть не может.

Кроме того, глава немецкого МИД выразила уверенность, что Украине предоставят четкий статус кандидата в члены ЕС, но в ходе дальнейшего процесса принятия Киева в союз не должно быть «каких-либо пустых обещаний». Она выразила мнение, что сам Евросоюз нуждается в реформах для приема в свои ряды Украины.

Берлин готовится к нефтяному эмбарго

4 мая министр экономики ФРГ Роберт Хабек сказал, что Германия подготовлена к эмбарго на нефть из России. Кому Россия будет продавать нефть под санкциями Российские нефтяные компании ищут новые направления и выстраивают новые логистические цепочки, добыча... 09 мая 15:45

«Мы, конечно, не можем гарантировать отсутствия проблем, в первую очередь на региональном уровне», — уточнил министр.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что у немецкого кабмина есть все рычаги для поддержки региональных точек, зависящих от импорта нефти из России.

В конце марта Шольц заявил, что его страна уже в 2022 году надеется стать независимой от импорта российской нефти и угля. По словам канцлера, власти страны готовят необходимые для этого «технические условия».

Агентство Reuters 10 мая сообщило, что немецкое правительство разрабатывает порядок действий в случае отмены поставок российских энергоносителей. По данным агентства, в ФРГ опасаются одностороннего разрыва Россией экономических отношений в сфере энергетики.

В настоящее время Германия ведет переговоры по поставкам газа и СПГ со странами Ближнего Востока. 9 мая стало известно, что ФРГ и Катар разошлись во мнениях относительно продолжительности контракта о поставках сжиженного природного газа. Пока Берлин и Доха не придут к взаимопониманию, наладить экспорт не удастся.

Транспортировка нефти пока не под запретом

Сейчас страны Евросоюза обсуждают введение эмбарго на российскую нефть в рамках готовящегося шестого пакета санкций. По данным МИД Франции, эмбарго будет согласовано до 15 мая. Обсуждение шестого блока санкций вызвало много споров между европейскими странами и затянулось на более длительное время, чем ожидалось ранее. Дипломатам трудно согласовать новый пакет санкций, особенно в той части, которая касается эмбарго на ввоз в ЕС российской нефти. Нефть — не запрещать: что не нравится странам ЕС в новом пакете санкций Постпреды стран ЕС 6 мая рассмотрят шестой блок санкций против Москвы, в который могут включить... 05 мая 22:56

Агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в ЕС сообщило, что запрет на транспортировку нефти больше не входит в шестой санкционный пакет.

По его информации, для принятия решения о включении этого пункта в санкционный пакет необходима дальнейшая координация на международном уровне, в том числе согласование в рамках G7.

При этом известно, что Греция, Кипр и Мальта выступают против этой меры из-за опасений, что она может нанести вред их судоходным компаниям.

При этом, по словам источников DPA, запрет европейским компаниям на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, по-прежнему остается частью готовящихся рестрикций. Это может затруднить поставки нефти из России в другие страны.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что в рамках подготовки нового пакета санкций в ЕС обсуждают возможность смягчения некоторых пунктов. В частности, речь шла об отмене предложенного запрета на перевозку российской нефти в третьи страны судами ЕС.

Отсутствие единой позиции среди стран G7 сыграло главную роль в решении отказаться от этого запрета, уточнили источники агентства.

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций, в который входит отложенное эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, ЕК выступает за запрет на ввоз сырой нефти из России в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году.

Однако из-за невозможности согласовать новые санкционные меры Еврокомиссия была вынуждена уже как минимум трижды смягчать свои предложения по запрету на поставки нефти.

Против эмбарго выступали Венгрия и Словакия, а также Болгария, которая объявила, что может наложить вето на антироссийские санкции на нефть.