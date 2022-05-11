McDonald's придумал, как сохранить бизнес в России

McDonald's рассматривает возможность возвращения на российский рынок под новым брендом, сообщили «Известия». Отмечается, что решение еще не принято, однако компания хочет «спасти уже вложенные в РФ средства». Месяц приостановки работы обходится McDonald's в $50 млн, писало ранее агентство Reuters. В то же время в России продолжают работу заведения сети, открытые по франшизе. Больше всего их в регионах Сибири, на Урале и на юге страны.

Американская сеть ресторанов McDonald's может вернуться к работе в России под новым брендом, сообщают «Известия» со ссылкой на источники на продовольственном рынке. Белорусский «клон» Coca-Cola собрался занять ее место на российском рынке Мировой лидер в производстве газировки – Coca-Cola — не исключил окончательного ухода... 08 мая 18:37

По данным издания, пока компания не приняла окончательного решения о возвращении на российский рынок. Однако этот вопрос «пора решать», сказал один из собеседников «Известий». До марта 2022 года сеть насчитывала в России почти 850 заведений. Из них 132 принадлежат трем крупным франчайзи: «Развитие рост», «ГиД» и «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»). Общая выручка компании в России с учетом трех франчайзи в 2020 году составила 114,05 млрд рублей.

«Компания намерена спасти уже вложенные в РФ средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать», — указывает собеседник издания.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров полагает, что для McDonald's работа даже под другим брендом будет выгодной, поскольку компания уже создала сеть точек притяжения покупателей.

По его мнению, франчайзинг-партнеры McDonald's смогут рассчитывать на уменьшение суммы платежа за использование имени новой иностранной компании.

McDonald's ушел, но не весь

Компания приостановила работу в России 14 марта. McDonald's объяснила свое решение возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями», из-за которых невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества». «Готовимся к открытию». Какие зарубежные компании могут вернуться в Россию IKEA и Inditex рассматривают варианты с возобновлением работы магазинов в России, заявил замглавы... 21 апреля 18:59

Сеть быстрого питания прекратила работать в России, но некоторые точки не закрылись. По всей стране начали находить продолжающие работу кафе. Компания отмечала, что это связано с постепенной остановкой производственных процессов.

Однако даже спустя два месяца открытыми остаются кафе, работающие по франшизе. В основном они находятся на юге России, на Урале и в Сибири. Например, продолжили работу McDonald's в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, республике Алтай, Алтайском и Красноярском краях. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, там кафе открыты в основном в аэропортах. Кроме того, ресторан работает на Ленинградском вокзале в Москве.

10 марта мэр столицы Сергей Собянин заявил, что отечественные сети общественного питания могут за один год заместить закрывшиеся в Москве около 250 ресторанов McDonald's.

Потери компании

По данным Reuters, McDonald's теряет от закрытия 847 ресторанов в России по $50 млн каждый месяц. За год убыток компании может составить свыше полумиллиарда долларов. «Будут работать под шумок». Уйдут ли из России крупнейшие перевозчики Датская логистическая компания Maersk намерена полностью свернуть бизнес на российском контейнерном... 05 мая 10:33

Неполученная прибыль – лишь одна из строчек потерь. Компания продолжает оплачивать содержание персонала, аренду и нести сопутствующие издержки. В России у McDonald's около 62 тыс. сотрудников, в период простоя они получают около 2/3 оклада.

13 марта в СМИ появились видео и фото очередей в российских ресторанах сети. После объявления компании об уходе из страны россияне начали перепродавать вещи и продукты из ресторанов компании. Объявления, в частности, появились на портале Avito, стоимость продукции оценивалась в десятки тысяч рублей.

Ранее работу в России возобновила компания OBI, а в Минпромторге сообщали о намерениях IKEA и Inditex вернуться на российский рынок после того, как будут решены вопросы логистики и обеспечения ассортимента товаров.