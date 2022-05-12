Сыры и яблоки больше не давят тракторами. В Россию перестали везти санкционку

С февраля по апрель 2022 года в Россию не завозились санкционные продукты питания. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Федеральной таможенной службе. В Россельхознадзоре привели статистику по этому поводу с января по конец апреля 2022 года. В ведомстве зафиксировали значительное снижение объема ввезенной санкционки, но не уточнили, когда именно в рассматриваемом периоде она была выявлена. В «РусПродСоюзе» подтвердили тренд на прекращение ввоза такой продукции. Экономисты уточнили: данная ситуация не скажется на потребителях.

С февраля по апрель 2022 года ФТС не выявила ни одного факта ввоза в Россию санкционной продукции, в том числе продуктов питания. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ФТС.

«С февраля по апрель 2022 года ФТС не фиксирует фактов ввоза в страну санкционной продукции. В последние годы наблюдается общая тенденция к сокращению объемов ее ввоза в Россию. Этому способствовали мероприятия, направленные на противодействие ввозу санкционных товаров – меры по борьбе с контрабандой, которые реализуют ФТС и другие надзорные органы», — пояснили в пресс-службе ФТС.

Кроме того, по словам представителей ведомства, основная часть санкционной продукции завозилась на территорию России из Белоруссии, которая ввела ответные ограничения на недружественные действия Евросоюза.

«Таким образом был перекрыт основной коридор ввоза санкционной продукции», — уточнили в ФТС.

В Россельхознадзоре привели статистику по этому поводу с января по конец апреля 2022 года. В ведомстве зафиксировали значительное снижение объемов ввоза санкционки — в десятки раз по сравнению с прошлым годом. Но представители Россельхознадзора не уточнили, в какие именно месяцы была выявлена санкционная продукция, отмечая общий тренд.

«С 1 января по 27 апреля 2021 года Россельхознадзор зафиксировал 34,9 тонны незаконно ввезенной в Россию животноводческой и 1,5 тыс. тонн растениеводческой продукции. За аналогичный период 2022 года — 1,7 тонны животноводческой и 373 тонны растениеводческой соответственно», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

В ведомстве также связали это с эффективной работой государства по борьбе с контрабандой.

«Статистика связана с сокращением количества попыток ввезти в Россию контрабандную продукцию. Это происходит на фоне эффективных мер государства по предотвращению контрабандных поставок», — резюмировали в пресс-службе Россельхознадзора.

Как следствие, в России перестали уничтожать санкционную продукцию. Последнее сообщение об этом на сайте Россельхознадзора датировано 24 февраля. Речь в нем идет об уничтожении 306,8 кг свежих яблок неизвестного происхождения, которое прошло 22 февраля в Чувашской республике. Фрукты были уничтожены «механическим способом». Изначально ведомство выявило партию санкционки на территории торгового комплекса, принадлежащего одному из индивидуальных предпринимателей. Управление Россельхознадзора по Чувашской республике и Ульяновской области не смогло установить происхождение яблок из-за отсутствия на упаковке маркировочных этикеток. На коробках были следы их срыва, отмечается в сообщении Россельхознадзора.

Закон, который обязывает уничтожать санкционную продукцию, вступил в силу в 2015 году. Этому предшествовало введение Россией в 2014 году продовольственного эмбарго в ответ на западные санкции. В результате ввоз многих видов продуктов из стран США, ЕС, Канады, Австралии, Норвегии был запрещен. Уничтожение санкционки было поставлено на поток. Для этого применялись разные методы. Например, партию овощей заливали денатуратом или хлором и выкидывали в помойку. Если ящиков было слишком много, их вывозили грузовиками на мусорные полигоны и давили бульдозерами и закапывали. Мясо жгли. По санитарным правилам его зарывать нельзя.

Прекратили завозить после контрсанкций

«Тренд на прекращение в ввоза санкционной продукции мы наблюдаем с момента введения контрсанкций. На наш рынок просачивались польские яблоки, скандинавская рыба или украинская соль через Беларусь.

Однако сейчас, с введением логистических ограничений и взаимных санкций между Евросоюзом и Республикой Беларусь, санкционной продукции в Россию практически не поступает», — отметил зампред правления ассоциации «РусПродСоюз» Дмитрий Леонов.

Директор финансового центра «СКОЛКОВО-РЭШ» Олег Шибанов подтвердил, что в 2022 появилась большая проблема с логистикой.

«Логистические цепочки были сильно нарушены после февраля 2022 года. Это касается не только крупных компаний, но и перевозок, которые осуществляют граждане или небольшие компании. Постепенный уход или заморозка операций иностранных компаний в российской экономике аналогично повлияли на многих перевозчиков. Перестройка этих логистических цепочек займет некоторое время. Поэтому надеяться, что санкционные товары будут ввозиться в старом режиме, пока не стоит», — уточнил эксперт.

По мнению экономистов, прекращение ввоза санкционной продукции никак не скажется на снабжении внутреннего рынка.

«Статистика говорит о том, что объемы ввезенной санкционки всегда были незначительными. Кроме того, есть много альтернативных источников продукции, в частности из Латинской Америки и Азии. Самое же главное — расширяется ассортимент внутреннего производства (уже в основном мы можем сами обеспечивать страну по базовым продуктам). Наиболее свежий пример — высококачественная говядина, которая стала производиться и в России, появилась и российская баранина», — указал директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.