Что будет с ценами на бензин, если ЕС запретит российскую нефть

В случае ввода нефтяного эмбарго ЕС против России на внутреннем рынке страны произойдет переизбыток предложения. Средняя стоимость литра бензина в ближайшие месяцы продолжит снижаться на 10-20 копеек. Если тенденция сохранится, цена топлива упадет уже на 2-3 рубля к концу 2022 года. Эксперты считают, что снижать стоимость литра бензина придется частным АЗС. Крупные заправочные сети же постараются заморозить текущие цены.

В чем польза нефтяного эмбарго

Страны Евросоюза (ЕС) не смогли найти консенсуса по нефтяному эмбарго против России. Меру не удалось включить в шестой пакет санкций из-за Венгрии. После этого ЕС захотел переубедить Будапешт с помощью денежной компенсации. Помимо Венгрии острую зависимость от сырья из Москвы испытывают Словакия и Чехия.

Нефтяное эмбарго таит для России не только отрицательные последствия. С одной стороны, объемы сырьевого экспорта снизятся, но, с другой, их можно будет пустить в Азию или на внутренний рынок. Последнее, в частности, приведет к перенасыщению предложения бензина, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов.

«Если в России не будет введено регуляторных изменений на внутреннем рынке, если не будет сбалансирована налоговая нагрузка таким образом, что торговать бензином в России станет вновь невыгодно из-за дополнительных льгот на перекачку топлива в Азию, топливные цены в ближайшие месяцы должны слегка упасть, на 10-20 копеек за литр», — объяснил Баженов. Подешевел на 4 копейки: что не дает упасть ценам на бензин в России В России накапливается избыток нефти и нефтепродуктов из-за отказа некоторых европейских стран и компаний... 15 апреля 17:11

С ним согласился президент Независимого топливного союза Павел Баженов. По его словам, цены на бензин, скорее всего, будут снижать частные АЗС. Крупные вертикально-интегрированные компании (ВИНКи), напротив, постараются либо заморозить стоимость литра топлива, либо не допустить существенного падения цен. Именно ВИНКи станут главными пострадавшими от введения нефтяного эмбарго ЕС.

«Важно понимать, что у стоимости российского бензина есть пределы, снижать цены в пол никто не будет.

Роста стоимости топлива мы точно не увидим, как и падения на 3-5 рублей за литр. У нас среднегодовая инфляция уже сейчас подобралась к отметке 20%, государство не позволит ценам на бензин подскочить до этого уровня. Напротив, к концу года мы можем увидеть снижение стоимости литра топлива в России на 2-3 рубля», — отметил эксперт.

Рост конкуренции

В текущих условиях, когда внутренний рынок бензина в России насыщается дополнительными объемами топлива, конкуренция среди частных АЗС за потребителя будет только расти. В ближайшие месяцы, вероятно, на независимых заправках увеличится количество промо-акций и программ лояльности для клиентов, предположил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Заправки Shell закроются В России временно закроются заправки компании Shell и ее завод в Торжке. Это связано с продажей... 06 мая 23:37

«Сейчас топливо является товаром, цены на который не только не растут, но и падают. За последнее время средняя стоимость литра бензина в России уменьшалась на 15-20 копеек. Эта тенденция сохранится. И это несмотря на многомиллионные убытки частных АЗС в 2021 году. В условиях сокращения экспорта борьба за внутреннего покупателя станет для них главным приоритетом», — пояснил Аркуша.

В то же время расходы владельцев заправочных станций на закупку оборудования, технологий для переработки, зарплаты сотрудникам в последние месяцы резко выросли. Не стоит забывать и о росте кредитных ставок, в некоторых случаях они могут достигать 20-30%. Все эти факторы не позволят частным АЗС пустить цены в свободное плавание, резюмировал он.

Пересмотр демпфера

Российский топливный рынок во многом является регулируемой площадкой. Топливные цены контролируются государством с помощью демпфирующего механизма. Иными словами, правительство и федеральные ведомства сами определяют, какая стоимость бензина является комфортной для внутреннего рынка. Нынешние цены на топливо в районе 47-53 рублей за литр в зависимости от марки являются вполне приемлемыми, отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Эмбарго на нефть из России в течение полугода: что может войти в шестой пакет санкций ЕС Европейский союз готовит шестой пакет санкций из-за военной спецоперации России на Украине. Новые... 04 мая 11:28

«Демпфер включает в себя экспортный нетбэк. То есть, если компания-экспортер может заработать больше на экспорте в Европу или Азию, чем на внутреннем рынке, государство возвращает продавцу недостающую разницу из бюджета. Но сейчас ситуация резко изменилась. Если раньше Минэнерго работал с целью удержать рост стоимости бензина в пределах годовой инфляции, то в текущей ситуации эту задачу придется корректировать — инфляция стала слишком высокой», — посетовал Юшков.

Он предположил, что Минэнерго теперь будет «на ходу» менять демпферный механизм. Чтобы избежать излишней переброски российских нефтепродуктов из Европы в Индию и Китай, правительству придется повышать экспортерам денежные надбавки.

«Компании не станут полностью перенаправлять выпавшие объемы на внутренний рынок, который уже сейчас переполнен. Без дополнительных выплат ВИНКи попросту сократят добычу», — заключил Юшков.