Низкий курс доллара — это хорошо или плохо

При нынешнем курсе доллара – около 63 рублей – российский бюджет начинает терять доходы. Поэтому уже текущий курс американской валюты для России невыгоден. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший председатель ЦБ РФ Сергей Дубинин. Мнения депутатов и экономистов по этому вопросу разошлись.

Казна теряет доходы

Курс доллара 13 мая упал ниже 63 рублей — до 62,62 руб. — впервые за два года года. Рубль растет на фоне продаж валютной выручки российскими экспортерами и высоких цен на сырьевых площадках.

Текущий курс доллара уже невыгоден для российского бюджета. Об этом «Газете.Ru» завил экс-председатель ЦБ Сергей Дубинин.

«Понятно, что уже сейчас курс доллара – около 63 рублей — для государства невыгоден. Российский бюджет сверстан при курсе 72-74 рубля. Невыгоден текущий курс и с точки зрения обмена американской валюты на российскую, и уплаты налогов экспортерами. Для бюджета эта ситуация в целом невыгодна. Бюджет недополучает доходы.

Но есть другая сторона этого вопроса. Видимо, правительство и ЦБ считают, что относительно высокий курс рубля помогает сдерживать рост цен. Все же влияние через импорт продолжается. Пока есть достаточный приток по объему долларов в Россию, нет нефтяного эмбарго, можно считать приоритетом борьбу с инфляцией», — пояснил Дубинин.

Бюджет России на 2022 год сверстан, исходя из цены нефти Urals на уровне $44,2 за баррель и среднего курса доллара к рублю на уровне 72,1, что подразумевает стоимость барреля Urals на уровне 3186,82 руб.

С Дубининым согласился член комитета по бюджету и налогам Госдумы (фракция «Единая Россия») Евгений Федоров.

«Крепкий рубль противоречит экономической целесообразности. Укрепление рубля сказывается на доходах бюджета, затормаживает экспорт. Уже при текущем курсе бюджет будет испытывать проблемы с доходной частью. Это достаточно очевидно», — указал Федоров.

Экономисты предупреждают

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах согласен, что укрепление рубля окажет негативное влияние на исполнение бюджета, но эта ситуация управляема и тут важно помнить что нынешнийкурс (63 рубля) — следствие крайне высоких ставок и большой выручки от экспорта нефти и газа. Ставки будут снижаться, а сырье будет под давлением из-за санкций и политики Федрезерва США, добавил он.

По словам персонального брокера финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Яна Мельничука, уже на данный момент курс доллара является некомфортным для наполнения бюджета.

«Это еще затрудняет замещение импортных товаров внутренним производством. Минусов от крепкого рубля постепенно становятся больше, чем плюсов», — указал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Но есть иное мнение

Но по мнению члена комитета по бюджету и налогам Госдумы (фракция «Единая Россия») Айрата Фаррахова, ситуация не так однозначна.

«Сегодняшняя ситуация сбалансированна. Есть лекарственные препараты, товары, которые необходимы россиянам, и их покупка по низкому курсу доллара – положительный нюанс в текущей ситуации. Сегодняшний курс достаточно сбалансированный. Он отвечает ожиданиям очень многих граждан, и в целом помогает решать существующие временные трудности. В целом это рыночный курс. Он позволяет обеспечивать профицит бюджета и Россию товарами, которые мы не производили и не производим. И еще – баланс между интересами импортеров и экспортеров. Нежелательны резкие скачки курса, желательно, чтобы он был стабильным», — отметил Фаррахов.

Согласно данным Минфина, за январь-март в бюджет поступило 7 трлн 169,5 млрд рублей доходов, что составляет 28,7% от общего объема доходов, предусмотренных федеральным законом о бюджете на 2022 год.

«Поэтому на какое-то время курс можно держать ниже прогнозного для наполнения бюджета, чтобы стимулировать импортеров», — уверен Мельничук.

По мнению эксперта, решение о смягчении мер по продаже валютной выручки принимается на основе анализа рисков для финансовой стабильности, а не динамики курса рубля.

«Например, к середине апреля риски для финансовой стабильности заметно снизились. Срок обязательной продажи валютной выручки для некоторых экспортеров был увеличен с трех до 60 дней», — уточнил Мельничук.

Доллар может укрепиться

«При снижении экспортной выручки на 20-30% в долларовом выражении (например, в случае падения экспорта нефти или цен ее реализации) курс может сдвинуться в диапазон 83-100 рублей за доллар», — уточнил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Мельничук ожидает курса 88 рублей за доллар к концу года.

«По оценкам ЦБ, падение импорта составит 32,5-36,5% в этом году. Соответственно, существенный спрос на валюту отсутствует. Доллар будет оставаться под давлением до тех пор пока не будут выстроены новые логистические цепочки и заключены контракты с новыми поставщиками. Этого стоит ожидать во второй половине года. Исходя из данного сценария равновесный курс к концу года может составить 88 рублей за доллар, по нашим оценкам», — уточнил эксперт.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская уверена: курс доллара скорее всего не опустится ниже 67-68 руб.

«Важен даже не столько уровень, сколько стабильность курса. Угрожающий курс для бюджета больше зависит от объема импортных поставок и состояния торгового баланса, чем от курса. При значительном объеме импорта даже курс 62-63 рубля за доллар может не нести значительной угрозы наполняемости бюджета», — отметила Лебединская.

Федоров согласен, что рубль не должен быть сильным или слабым, он должен быть стабильным.

«Как только были заморожены золотовалютные резервы, Центробанку некуда стало направлять доллары, которые он получает в результате эмиссии рубля через валютные биржи. Появился избыток долларов, который начал давить на рубль. Рубль начал укрепляться. Надо из модели формирования рубля исключить резервы, а для этого – снижать процентную ставку до 0% годовых и начинать эмиссию рубля через кредитную систему», — указал депутат Госдумы.

По словам Гойхамана из TeleTrade, россиянам сейчас есть смысл приобретать валюту по текущему курсу. Но нужно учитывать ограниченность возможностей ее использования и продажи, добавил он.