Мантуров высказался о будущем криптовалют в России

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в России обязательно легализуют криптовалюту. Разрешат ли ей расплачиваться или только использовать в инвестициях, министр не уточнил. В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что правительство не хочет признавать криптовалюту деньгами и разрешать проводить в ней расчеты.

Криптовалюта в России будет легализована «рано или поздно», подчеркнул министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, выступая на марафоне «Новые горизонты».

«Я считаю, что да. <...> Вопрос — когда это произойдет, как это произойдет и как будет регулироваться. <...> Все склонны к пониманию того, что это тенденция времени, и рано или поздно, в том или ином формате это будет осуществляться», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли легализована криптовалюта.

Мантуров отметил, что Центробанк и правительство сейчас «активно занимаются» вопросом. «Полный цикл операций». В России испытали цифровой рубль В России провели первые переводы в цифровых рублях. Систему начали тестировать Центральный банк... 15 февраля 17:53

В России идут споры насчет будущего криптовалюты между Минфином и ЦБ. Банк России хочет ее полностью запретить, а Минфин — регулировать ее обращение и обложить налогами.

Пока в России есть только запрет на оплату криптовалютой товаров или услуг.

Терроризм и финансирование иноагентов. Почему ЦБ против криптовалют

В январе Центробанк опубликовал доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры». В нем Банк заявил, что криптовалюты или, как их называют регулятор, «денежные суррогаты» «имеют характер финансовой пирамиды». Кроме того, предупредил ЦБ, криптовалюту активно используют «в рамках противоправной деятельности».

«Распространение криптовалют создает существенные угрозы для благосостояния российских граждан, стабильности финансовой системы и угрозы, связанные с обслуживанием криптовалютами нелегальной деятельности», — резюмировал ЦБ.

Регулятор предложил запретить выпуск, обращение и обмен криптовалют на российской территории. В феврале этого года Банк подготовил соответствующий законопроект. Он предусматривает штраф для физических лиц в размере 300–500 тыс. руб.; для юридических — от 700 тыс. до 1 млн руб.

«Мы выступаем за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой, это реализовать вполне можно», — заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Bloomberg в январе узнал от источников, что это ФСБ убедила Набиуллину выступить за полный запрет операций с криптовалютой в России. По версии собеседников агентства, ФСБ недовольна криптовалютой, потому что россияне все чаще используют ее для пожертвований «нежелательным организациям», СМИ-иноагентам.

«Регулировать, а не запрещать». Позиция Минфина

Нужно дать криптовалюте развиваться, заявлял в январе 2022-го директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. По его мнению, запрещать высокотехнологичную индустрию, позволяя ей развиваться в других государствах, нецелесообразно.

«На мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит как раз обеспечивать ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан», — пояснил Чебесков.

В том же январе Минфин направил в правительство свою концепцию регулирования криптовалют без их запрета. Министерство дополнительно обосновало позицию тем, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту случаев мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием криптовалют. По мнению Минфина, полностью запретить связанные с оборотом такой валюты операции в принципе невозможно. Минфин предложил разрешать россиянам майнить только после онлайн-тестирования Министерство финансов (Минфин) подготовило законопроект о новом регулировании криптовалют. В стране... 21 февраля 16:16

Вместо этого Минфин предложил легализовать майнинг, собирать с него налоги, создать отдельный орган для контроля за криптобиржами и тестировать через интернет на знание финансового рынка всех, кто хочет приобрести криптовалюту. Если идеи Минфина одобрят на законодательном уровне, криптовалюту в России можно будет использовать только в качестве инструмента инвестиций — проводить через банки, получать от нее доход. При этом оплачивать какие-либо товары или услуги по-прежнему будет запрещено.

Позиция власти

Правительство утвердило концепцию Минфина по регулированию криптовалют. При этом кабмин поручил Минфину вместе с Центробанком разработать и внести совместный законопроект по этому вопросу. Президент России Владимир Путин попросил Минфин и ЦБ прийти к «какому-то единому мнению».

Премьер-министр России Михаил Мишустин в начале апреля заявил, что криптовалюту нельзя признавать деньгами.

«Мы против признания криптовалюты средствами для расчетов или деньгами. Здесь мы солидарны и разделяем позицию Центрального банка. Считаем, что этого делать нельзя», — сообщил он позицию правительства.

Однако премьер добавил, что развитие майнинга в России «можно обсуждать», поскольку это стимулирует «создание дата-центров и соответствующей инфраструктуры».