Почему Россия не выходит из ВТО

Депутаты Госдумы с конца марта говорят о выходе России из ВТО. Накануне о необходимости денонсировать договор заявил зампредседателя нижней палаты Петр Толстой. Однако Россия не спешит выходить из организации, куда вступала 18 лет. МИД и вовсе называл выход из ВТО «подарком недругам». Экономисты уверены: покидать организацию России не стоит, поскольку это лишит ее многих возможностей, сократит наполнение бюджета, вызовет рост цен. Последствия выхода из ВТО — в материале «Газеты.Ru».

Что происходит с членством России в ВТО

21 марта депутаты от партии «Справедливая России — патриоты — за правду» внесли в Госдуму законопроект о выходе России из состава ВТО. Спустя четыре дня в МИДе заявили, что выход из организации станет «подарком недругам», поскольку позволит другим странам завышать экспортные пошлины на ввоз российских товаров.

Тем не менее, 17 мая заместитель председателя Госдумы Петр Толстой сообщил, что МИД направил в парламент список международных договоров, которые потенциально могут быть денонсированы. Среди них было и соглашение о членстве России в ВТО. Параллельно с этим законопроект эсеров вернули его авторам, поскольку они не предоставили заключение правительства.

Толстой в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что не МИД инициировал выход России из ВТО, а СМИ неправильно интерпретировали его слова.

«Выйти из ВТО и ВОЗ по аналогии с выходом из Совета Европы — это было мое предложение. Потому что они на свои обязательства перед нами наплевали. МИД такого не предлагал, конечно. Поскольку я говорил об этом в одном абзаце, все как-то связали эти две темы, приписав МИДу несвойственную ему дерзость мысли. Так что не волнуйтесь, все еще впереди», — заявил Толстой.

Он также объяснил, что МИД сейчас собирает для парламента различные международные соглашения, в которых участвует Россия. На рассмотрение отправили более тысячи подобных договоренностей. Парламентарии должны их изучить и принять решение: как международные договора денонсировать, из каких объединений выходить. Без кинопремьер и Netflix россияне начали скупать бумажные книги Россияне стали чаще покупать книги, несмотря на западные санкции. В онлайн-магазине Wildberries... 16 мая 19:12

Позиция МИД

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в конце марта заявлял, что выход из торговой организации контрпродуктивен для страны. Во-первых, членство позволяет России участвовать в разработке правил глобальной торговли. Во-вторых, в случае выхода Москва потеряет одно из главных преимуществ — сниженный таможенный тариф. В третьих, в принципы того же ЕАЭС заложены обязательства России в ВТО.

Однако многие торговые преференции на текущий момент для России потеряны из-за секторальных и персональных экономических санкций со стороны коллективного Запада.

В Госдуме не видят смысла для России оставаться в ВТО

По словам заместителя председателя Госдумы от партии «Справедливая России — патриоты — за правду» Михаила Бабакова, депутаты хотят, чтобы законопроект о выходе из ВТО одобрили до конца летней сессии. Денонсировать действующие соглашения, по его мнению, следует в первую очередь из-за дискредитации основополагающих идей ВТО: взаимное уважение участников и равноправное партнерство.

«Предложение о выходе России из состава ВТО пока не оформлено законодательно. Эта инициатива задекларирована и ставит задачу проанализировать целесообразность различных международных договоров в условиях западных санкций и прочих ограничений. Это касается и членства России в ВТО. Теперь парламенту нужно либо подтвердить наши опасения, либо опровергнуть их», — заявил Бабаков.

Что потеряет Россия от выхода из ВТО

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Григорий Калачигин не видит плюсов в выходе России из ВТО. По его мнению, это приведет к негативным последствиям для торговли и экономики страны.

«Такой шаг не приведет к пересмотру санкционной политики недружественных стран в отношении России. А вот у дружественных государств, напротив, развяжутся руки. Они получат возможность вводить дискриминационные торговые меры по отношению к российским товарам. Если Россия выйдет из ВТО, ее защищенность от тарифных ограничений со стороны третьих стран уменьшится. Следствием этого станет снижение объемов российского экспорта, а это — автоматическое уменьшение налоговых поступлений по НДС, по экспортным пошлинам. То есть, мы получим дыру в бюджете», — предположил Калачигин.

Кроме того, принципы ВТО плотно интегрированы в принципы работы ЕАЭС — дружественного России экономического союза, куда кроме нее входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. И выход России из ВТО заведет ее в тупик в торговых отношениях с другими членами ЕАЭС.

«Иными словами, если Россия выйдет из ВТО, она все равно должна будет соблюдать правила ВТО, но уже в рамках ЕАЭС, который имеет единую таможенную территорию и единый таможенный тариф. Если вы ухудшаете условия для ввоза товара из одной страны, то нужно то же самое сделать и для остальных государств. Если Россия выйдет из ВТО, она не сможет это сделать без согласования меры с партнерами по ЕАЭС. Одномоментный выход России из ВТО и ЕАЭС может привести к повышению внутренних розничных цен на зарубежные продукты питания в среднем на 10-20%», — сообщил он.

Калачигин отметил, что даже сейчас, в период жестких санкций, Россия обладает своего рода правом вето в ВТО, поскольку в организации действует правило консенсуса. «Если Россия участвует в переговорах, она должна проголосовать «за» или «против» той или иной торговой инициативы. Москва, насколько мне известно, сейчас входит во все переговорные треки, включая наиболее актуальные по электронной торговле. И ее мнение должно учитываться. Выход из всех переговорных процессов точно не будет выгодным России», — пояснил он.

Почему Россия не спешит с выходом^^

Выход из состава столь крупной международной организации как ВТО может занять продолжительное время. Сначала стране нужно подать заявку на исключение, затем документ должен попасть на рассмотрение к генеральному директору и только затем наступит так называемый переходный период, подчеркнул Калачигин. Параллельный импорт: список товаров расширят и защитят от санкций Минпромторг намерен пересматривать список товаров для параллельного импорта ежеквартально, сообщили... 18 мая 16:32

«Выход из ВТО — не одномоментный процесс. Также было с выходом России из Совета Европы. Формально Москва вышла из состава организации, но до сих пор занимается какими-то вопросами, с момента решения может условно еще год присутствовать там. Такой радикальный шаг, как выход России из ВТО, неизбежно потребует тщательной подготовки и проработки», — отметил он.

По словам экономиста Татьяны Куликовой не стоит думать, что после выхода из ВТО Россию примут в «распростертые объятия» Китай, Индия и другие дружественные страны.

«Запад сильно давит на Китай и Индию, чтобы они не поставляли в Россию высокотехнологичную продукцию. Яркий пример — сокращение экспорта продукции китайского гиганта Xiaomi. За апрель 2022 года объемы совокупного экспорта из Китая и других азиатских государств в нашу страну просели на 10-15% по сравнению с февралем. То есть, идея о том, что Пекин сможет в одиночку заместить западный экспорт в Россию, оказалась ошибочной», — отметила Куликова. McDonald's продает весь бизнес в России и уходит Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's уходит с российского рынка после 32 лет работы... 16 мая 17:01

В этих условиях России придется идти на существенные торговые поблажки при налаживании более тесных отношений с дружественными странами. Среди них — допуск китайских компаний в национальные и стратегические проекты с дальнейшим увеличением их долей в крупнейших российских энергетических компаниях, добавила она.

«Китай придется очень сильно заманивать на российский рынок с помощью сниженных таможенных ставок, уменьшения пошлин на ввоз ряда категорий азиатских товаров и т.д. Неизбежно придется пускать в страну крупный китайский капитал на очень выгодных условиях. Возможно, дело дойдет даже до определенных политических уступок со стороны Кремля. Это — очень большая цена, которую России нужно будет заплатить за более тесные торговые отношения с Китаем», — заключила Куликова.

Не все в Госдуме выступают «за»^^^

Комитет Госдумы по экономической политике давал на законопроект по выходу из ВТО свой отзыв, подготовленный партией «Справедливая России — патриоты — за правду». В нем сказано, что после выхода из организации Россия будет хуже защищена от тарифных ограничений со стороны третьих стран.

Как объяснил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Артем Кирьянов, очевидно, что сейчас ВТО не станет помогать России. Но это не значит, что от членства надо отказываться. «Любые резкие движения по поводу выхода из ВТО предпринимать ни в коем случае не стоит. Любые международные форматы взаимодействия будут существовать вне зависимости от того, будет ли Россия членом этих форматов или нет», — сказал депутат.

И если Москва выйдет из ВТО, то потеряет возможность отстаивать свои права. «При всем сегодняшнем дискурсе, лучше бы Россию попытались исключить из ВТО, чем выходить по собственной инициативе. Тогда мы будем оспаривать в международном суде форматы исключения. Пусть это будет долгий и сложный юридический процесс, но если у них не получится исключить нас, то у России сохранится площадка, где мы четко и внятно будем отстаивать свои национальные торговые интересы», — резюмировал парламентарий.