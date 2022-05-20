RE и CR: Reserved и Cropp вернулись в Россию с новыми именами

Магазины, ранее принадлежавшие польской компании LPP (Reserved, Cropp, House, Sinsay и Mohito), возвращаются к работе в России с новыми названиями. Ребрендинг произошел после продажи российских активов LPP китайскому консорциуму. О какой именно фирме идет речь, пока неизвестно. Сейчас магазины открываются как под старыми вывесками, так и под измененными. В марте LPP прекратила поставки в Россию, а в конце месяца закрыла магазины.

Магазины брендов House, Cropp, Reserved, Mohito и Sinsay, принадлежавшие ретейлеру LPP, откроются в России под новыми вывесками после их продажи китайскому консорциуму. Российский бизнес McDonald's мог купить родственник Назарбаева. А купил сибирский нефтяник Российский бизнес McDonald's приобрел один из местных франчайзи американской корпорации — компания... 19 мая 15:34

«Магазины начинают свою работу и будут открываться с постепенной заменой прежних вывесок на временные вывески с новыми логотипами», — сообщили в компании.

Так, бренд Reserved будет работать под новой вывеской Re, Mohito — M, а Sinsay — «Син».

Московский офис компании сообщал, что открытие первых магазинов ожидается в ближайшие выходные. Однако уже появилась информация о возобновлении работы магазинов в Москве, Екатеринбурге, Тюмени, Уфе, Перми и других городах России. Как рассказал корреспондент «РИА Новостей», Reserved и Cropp 20 мая открылись в столичном торговом центре «Авиапарк».

По данным ТАСС, первыми должны были открыться магазины «в тех торговых центрах, с которыми в период временной приостановки деятельности торговых точек были достигнуты приемлемые условия по аренде».

Ранее LPP решила продать свой бизнес в России консорциуму из Китая. Согласно условиям сделки, покупатель не сможет использовать бренды и товарные знаки LPP, однако будет иметь право продать все товары ее российского подразделения.

29 марта польская компания закрыла все свои магазины на территории России. Незадолго до этого LPP Group объявила о прекращении поставок продукции, инвестиций, развития сети и онлайн-продаж.

Zara вернется под новым именем

Источник «Известий» на потребительском рынке рассказал, что магазины Zara могут возобновить работу в России под другим брендом. Отмечается, что он будет созвучен с реальным названием. «Готовимся к открытию». Какие зарубежные компании могут вернуться в Россию IKEA и Inditex рассматривают варианты с возобновлением работы магазинов в России, заявил замглавы... 21 апреля 18:59

Компания рассматривает вариант возврата к торговле, но через партнера в России или с помощью переоформления бизнеса на новое юридическое лицо.

«Как и в случае с McDonalds и Pandora, бизнес Zara может быть передан партнеру штаб-квартиры, именно он будет торговать одноименными товарами компании в России, но под другой вывеской», — сказал собеседник «Известий».

Источник издания на рынке торговой недвижимости подтвердил, что Zara изучает возможность продажи бизнеса партнеру. Если такая сделка состоится, ретейлеру придется менять название.

Как сообщил глава Союза торговых центров Булат Шакиров, официально компания не уведомляла ТЦ об открытии магазинов.

Какие компании могут вернуться?

21 апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов утверждал, что IKEA и Inditex (холдинг, который владеет магазинами Zara) могут вернуться в страну, но после того, как решат логистические вопросы и смогут обеспечить полный ассортимент товаров. Tesla, PlayStation и техника Apple. Что можно ввозить в Россию без разрешения правообладателя В России утвердили перечень товаров для ввоза без разрешения правообладателя. Список товаров... 06 мая 16:36

При этом 13 мая Евтухов сказал, что H&M и Zara, а также Adidas и LPP не должны находиться в перечне системообразующих организаций, которые пользуются государственной поддержкой в РФ, поскольку они решили приостановить работу в России.

Управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас заявлял, что концерн рассчитывает возобновить деятельность в России, когда это будет возможно.

В начале марта многие крупные иностранные бренды заявили о прекращении деятельности в России. Множество из них поставили на паузу бизнес в РФ. Среди них — Nike, Adidas, IKEA, Lego, Apple, Samsung, Inditex и др. В автомобильной отрасли приостановили работу с Россией компании Skoda, Volvo, BMW, Audi и многие другие. Часть компаний продает бизнес российским владельцам. Так, в частности, поступил McDonald's или французская Renault, которая передала московский завод столичным властям за символическую плату.