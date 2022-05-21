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Бизнес

«Газпром» остановил поставки газа в Финляндию

Финская компания Gasum подтвердила прекращение поставок газа из России в Финляндию с 21 мая

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Александр Гальперин/РИА «Новости»
Финская компания Gasum больше не получает российский газ из-за отказа оплачивать его в рублях, сообщили в «Газпроме». В прошлом году из России в Финляндию было поставлено почти 1,5 млрд кубометров газа – 2/3 от общего национального объема потребления. СМИ сообщают, что финны покупали у России почти весь газ – но это лишь 5% от всех источников энергии в стране.

С субботы, 21 мая, «Газпром» остановил подачу газа в Финляндию из-за отказа финской компании Gasum оплачивать его в рублях, как того требует Москва. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

«По состоянию на конец рабочего дня 20 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Gasum (Финляндия) в соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 года», — говорится в сообщении.

За минувший год «Газпром экспорт» поставил Gasum 1,49 млрд кубометров газа – это две трети от общего объема потребления в Финляндии.

О прекращении поставок стало известно ранее из сообщения Gasum – финны заявили, что в течение лета будут покупать газ в Прибалтике, а поставляться он будет по трубопроводу Balticconnector.

Российско-финский контракт по поставке газа действовал до конца 2031 года. В 2020 году объемы поставок упали на 34,5%, однако по итогам первого полугодия 2021-го достигли 1,035 млрд кубометров — это на 35,6% больше показателя за предыдущий аналогичный период.

Агентство Bloomberg сообщало ранее, что Финляндия в 2021 году закупала в России 92% потребляемого природного газа. Но этот источник топлива дает лишь 5% энергии в стране.

Власти Финляндии объявили о намерении отказаться от российского газа в апреле.

«Цель — избавиться от всех платежей в Россию, чтобы мы не использовали их для финансирования военного фонда Путина. Было бы нежелательно оказаться в ситуации, когда нам придется платить за нарушение контракта», — заявила тогда министр по европейским делам и корпоративному управлению Титти Туппурайнен.

В финском газовом операторе Gasgrid Finland в свою очередь сообщали, что поставки газа были прекращены 21 мая через пункт Иматра в Карелии, при этом весь необходимый стране объем уже импортируется через Balticconnector.

В компании Gasum заявили, что отказываются платить за газ в рублях, при этом есть и иные «существенные разногласия» в отношении других требований, предъявленных к контракту. У Gasum «не было другого выбора, кроме как передать контракт в арбитраж», добавили финские газовики.

В свою очередь «Газпром» уже предупреждал, что будет «защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве доступными средствами».

Стоит добавить, что в середине мая Bloomberg сообщал о намерении Gasgrid Finland зафрахтовать плавучий танкер — терминал для сжиженного природного газа (СПГ). По мнению финнов, это позволило бы остановить импорт газа из РФ.

Стивен Кобос, глава американской компании Excelerate Energy, которой принадлежит танкер, сообщал о способности судна поставить в год 5 млрд кубометров – при том, что Финляндии и Эстонии вместе взятым нужно лишь 3 млрд кубометров ежегодно. В итоге соглашение было подписано, и вскоре плавучий СПГ-терминал отправится к финляндским берегам через всю Атлантику.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях. Заявление вызвало различную реакцию — ряд стран принципиально отказывается. При этом 16 мая Bloomberg сообщил, что итальянская энергетическая компания Eni намерена выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях.

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