«Конец польско-российских газовых отношений». Варшава разрывает ямальский контракт

Соглашения о поставках российского газа в Польшу, подписанные почти 30 лет назад — в 1993 году — принято называть ямальскими. Предполагалось, что действующий контракт завершится в конце 2022 года. Однако в Варшаве приняли решение досрочно его разорвать. Поставки топлива в республику были приостановлены в конце апреля на фоне требования Москвы об оплате в рублях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Польские власти решили разорвать межправительственное соглашение с РФ о поставках газа. Об этом объявил в понедельник, 23 мая, представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский. «Истек срок расчетов за газ в рублях». В Варшаве заявили, что Россия приостановила поставки газа 26 апреля польское издание Onet сообщило о приостановке поставок российского газа в Польшу... 26 апреля 20:28

«13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации», — сообщил он в эфире Польского радио, указав, что речь идет о подписанных в 1993 году договоренностях, которые принято называть ямальскими.

«Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать», — констатировал Наимский.

Отвечая на вопрос о будущем польского участка газопровода «Ямал — Европа», представитель польского правительства сказал, что этот отрезок является собственностью компании EuRoPol GAZ — совместного предприятия «Газпрома» и польской PGNiG, а оператором этого участка является компания-оператор польской сети газопроводов Gaz-System. По его словам, польский участок газопровода будет использоваться для транспортировки газа по территории Польши, а также сможет служить для отправки газа из Германии в Польшу. Чрезвычайная ситуация. Европа готовится к отключению газа из России Евросоюз потребует от своих членов делиться газом, если Россия прекратит поставки, — о таком плане... 08 мая 11:55

В свою очередь, министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что принятие правительством соответствующего постановления стало закономерным шагом после того, как «россияне решили перекрыть газовый кран в Польше».

«Когда Россия, отрезав нас от поставок, де-факто нарушила положения соглашения, польское правительство решило, что в связи с нарушением его существенных условий оно перестало применяться.

Правильность решения правительства стать полностью независимым от российского газа подтверждается российской агрессией в отношении Украины. В Италии подтвердили планы по отказу от газа из России в 2024 году Премьер-министр Италии Марио Драги подтвердил планы, в которых страна собирается стать энергонезависимой... 19 мая 12:38

Мы всегда знали, что Россия не является надежным партнером: 2006, 2009 и 2014 годы были отмечены новыми необоснованными перерывами в поставках со стороны России», — напомнила она.

В конце апреля «Газпром» объявил о приостановке поставок газа в Польшу. В российской компании указали на отказ польской стороны платить за газ по ямальскому контракту в рублях. Как передает ТАСС, действия «Газпрома» стали следствием подписанного в марте указа президента РФ Владимира Путина, который предусматривал, что иностранные покупатели из «недружественных стран» должны оплачивать поставки газа в рублях. Тогда же был прекращен экспорт топлива в Болгарию.

Ямальский контракт

Соглашение о создании системы газопроводов для транзита российского газа через территорию Польши и поставках российского газа в республику от 25 августа 1993 года в последний раз обновлялось сторонами в 2010 году. Тогда в Варшаве был подписан договор о внесении изменений, а также протокол о внесении изменений в дополнительный протокол к соглашению, подписанный 12 февраля 2003 года. «Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины». В Осло ответили Моравецкому Госсекретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что страна уже внесла значительный вклад... 23 мая 08:57

Эти документы предусматривали постепенное увеличение объемов поставок российского газа в Польшу, начиная с 9,7 млрд куб. м в 2010 году и до 11 млрд куб. м в 2012 и последующие годы. Тогда же совместная компания EuRoPol GAZ передала функции технического оператора проходящего по территории Польши участка газопровода польской государственной компании Gaz-System. Контракт должен был завершиться в конце 2022 года.

Напомним, 21 мая «Газпром» прекратил поставки газа финской государственной компании Gasum. Импортер ранее также отказался платить за газ в рублях и инициировал арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа с ООО «Газпром экспорт».

На этом фоне власти Литвы, которая сама отказалась от поставок российского газа (наряду с другими странами Балтии), призывают полностью прекратить транзит газа и нефти из России через Украину. Как заявил глава МИД республики Габрюэлюс Ландсбергис, такой шаг решил бы вопрос с блокировкой европейского эмбарго со стороны Венгрии. МИД Литвы призвал прекратить транзит газа и нефти из России через Украину Прекращение транзита газа и нефти из России через Украину решило бы проблему нефтяного эмбарго... 16 мая 12:51

«Одним из решений может быть оказание помощи Украине отключиться от газа и нефти из России, поскольку та страна ЕС [Венгрия], которая не может помочь нам прийти к единому решению, зависит от трафика из Украины», — сказал он.

В свою очередь, премьер-министр Италии Марио Драги подтвердил планы, согласно которым страна собирается стать энергонезависимой от поставок газа из России к концу 2024 года.

«Первые следы этого процесса будут видны уже в конце этого года», — отметил он, добавив, что газ является «переходным топливом» на пути к возобновляемым источникам энергии.