ЦБ внепланово изменит ключевую ставку. Что будет с вкладами, кредитами и рублем

Центробанк в четверг, 26 мая, внепланово соберет заседание совета директоров, на котором рассмотрит снижение ключевой ставки. По словам экономистов, регулятора на это сподвигло снижение роста цен и укрепление рубля. По их прогнозам, ставка будет снижена на 2-4 процентных пункта до 10-12% годовых. Как это отразится на вкладах, кредитах и российской валюте — в материале «Газеты.Ru».

Центробанк в четверг собирается провести внеплановое заседание совета директоров, на котором рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки. Об этом 25 мая сообщил регулятор.

«В четверг, 26 мая 2022 года, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза о решении совета директоров — 10.30 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Сейчас ключевая ставка находится на уровне 14% годовых. В течение прошлого года Банк России ступенчато поднимал ставку — в общей сложности на 4,25 процентных пункта (п.п.). В начале 2022-го года после очередного пересмотра она достигла 9,5% годовых. Затем из-за санкций регулятор поднял ее сразу до 20% годовых. 18 марта ставка была сохранена на этом уровне. 10 апреля ЦБ снизил ставку до 17% годовых, 29 апреля — до 14% годовых.

По плану новое решение по ключевой ставке должно было быть принято только 10 июня, однако регулятор не стал дожидаться этой даты.

Почему ЦБ решил изменить ставку

Профессор, доктор экономических наук Никита Кричевский уверен, что на внеплановое изменение ключевой ставки ЦБ подтолкнуло снижение инфляции и инфляционных ожиданий населения.

«Инфляция достигла околонулевых отметок, если смотреть понедельно», — отметил эксперт. По данным ЦБ, инфляционные ожидания населения опустились до 11,5% — минимума за 12 месяцев.

«Инфляция демонстрирует резкое замедление на фоне сжатия потребительского спроса и торможения кредитования, а рубль укрепился рекордными в истории темпами. Данные Росстата по индексу потребительских цен также сигнализируют о замедлении инфляционных трендов. Мы даже можем на время столкнуться с дефляцией», — пояснил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

С ними согласился главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. «Слишком крепкий рубль невыгоден для бюджета и экспорта, а кроме того, нервирует граждан. Поэтому ждать 15 дней до следующего заседания 10 июня не стали, как это уже было в апреле», — указал Табах.

Какой будет ставка

По мнению Кричевского, ставка должна быть однозначной (ниже 10%). Но он полагает, что ЦБ установит ставку на уровне 10-11% годовых.

«ЦБ не стал ждать планового заседания 10 июня. Значит, снижение ставки в новых условиях становится крайне необходимым. Это намекает на неизбежность снижения ключевой ставки с 14%, как минимум, до 12% годовых. Но, на мой взгляд, нельзя исключать и большее смягчение вплоть до 11% годовых», — уверен Карпунин.

С ними согласен Табах. По его мнению, ставка будет снижена до 11% годовых.

«Судя по риторике ЦБ, Ключевая ставка, скорее всего, будет понижена до 11%, а заседание, назначенное на 10.06. могут отменить. Снижение ставки окажет немедленное влияние на рынок офз и банковские вклады, несколько медленнее оно отразится на кредитах», — считает Табах.

Что будет со ставками по вкладам и кредитам

По словам Карпунина, ставки по вкладам неизбежно снизятся вслед за решением ЦБ. Вероятно, банки начнут пересматривать доходности по депозитам уже сегодня, добавил он.

«Средняя максимальная ставка в крупнейших банках сейчас 11,8% годовых. То есть отчасти банки уже заложили дальнейшее смягчение ДКП. После решения ЦБ в течение короткого промежутка времени ставки по вкладам могут опуститься на 1-3 п.п. в зависимости от банка и сроков депозита. Поэтому если хотите открыть вклад, то стоит поторопиться», — пояснил Карпунин.

С ним согласен Кричевский. Он прогнозирует даже большее снижение ставок.

«Безусловно, ставки по вкладам и кредитам опустятся вслед за ключевой ставкой и могут составить 8-9% годовых. Спрос на депозиты, соответственно, снизится, а на займы — вырастет», — указал аналитик.

По словам Сафонова, спрос на заемные средства может несколько вырасти, поскольку приближается время отпусков.

«В июне заканчиваются сроки трехмесячных депозитов, открытых в марте по ставкам в 20+ процентов. И вполне разумно ожидать, что часть средств населения перетечет в иностранную валюту на фоне ожиданий снижения курса во второй половине года», — считает Сафонов.

Каковы будут последствия для рубля

Кричевский считает, что снижение ставки не отразится на рубле. «На рубль влияет не ключевая ставка, а геополитика», — объяснил он.

По словам Карпунина, для рубля фактор мягкости ЦБ носит сдерживающий характер в его укреплении. Эксперт отметил, что ускоренное снижение ставки позитивно отразится на российском рынке акций и облигациях.

«Мы видим резкий рост индекса ОФЗ в среду. После новостей он прибавил около процента и продолжает расти. Участники рынка торопятся купить бонды в расчете на будущий рост. При этом корпоративные облигации традиционно отстают от ОФЗ в динамике. Они, на мой взгляд, сейчас особенно интересны (выпуски с дюрацией три-пять лет) с точки зрения перспектив положительной переоценки», — уточнил Карпунин.

По словам Сафонова, решение ЦБ ограничит укрепление рубля, наблюдавшееся в последние несколько недель, но опосредованно и с временным отставанием. Больше повлияет завершение налогового периода 25 мая и открытие возможности «коротких» продаж, в том числе с «плечом», на валютном рынке с начала следующего месяца.