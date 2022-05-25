Миллиарды для развития: малый и средний бизнес получает кредиты по льготным ставкам

Малый и средний бизнес России, переживший непростой период пандемийных ограничений, вынужден адаптироваться к новым экономическим условиям. Какие механизмы государственной помощи отечественным компаниям в ситуации неопределенности уже запущены и каковы ожидания МСБ от мер, предложенных ЦБ и правительством для поддержки предпринимателей, разбиралась «Газета.Ru».

Значительная часть предприятий малого и среднего бизнеса в России оказалась под ударом в виду беспрецедентного санкционного давления и изменившихся условий развития для российской экономики. После двухлетнего периода, связанного с пандемией и существенными ограничениями для ряда отраслей, российский бизнес вновь вынужден выбирать эффективные механизмы и новые методы стимулирования собственного развития. Индексы деловой активности в России показали незначительное восстановление в начале года, а уже в марте ушли в крутое пике, продемонстрировав снижение на 20%. Что подтверждает торможение деловых процессов из-за экономической и геополитической неопределенности.

Компании МСБ оказались в сложной ситуации по целому ряду причин: из-за сокращения количества новых заказов, разрывов логистических цепочек, роста цен со стороны поставщиков и увеличения расходов на производство, инфляционного давления и турбулентности на валютных рынках. Решение Центробанка от 28 февраля текущего года о резком повышении ключевой ставки с 9,5% до 20% привело к значительному подорожанию заемных денег на рынке. Впрочем, позже регулятор снизил ставку до 17%, а затем и до 14% и, как ожидается, предпримет дальнейшие шаги в сторону смягчения монетарной политики. Для этого должны сложиться соответствующие экономические возможности, однако в итоге это позволит повысить доступность кредитных механизмов.

Тем не менее, регулятор понимает, что потребность в оборотных средствах и инвесткредитах у компаний малого и среднего бизнеса остается высокой. Поэтому в числе комплекса мер, запущенных ЦБ и правительством для поддержки предпринимателей, особое место было отведено расширению программ кредитования для МСБ.

Помимо получения льготных кредитов, малый и средний бизнес может оформить кредитные каникулы. Компаниям доступна отсрочка по возврату кредита или уменьшение размера платежей в течение льготного периода. К примеру, ВТБ индивидуально рассматривает запросы среднего и малого бизнеса на предоставление отсрочки платежей по действующим кредитным договорам. Общая сумма реструктуризированных в этом банке сделок среднему и малому бизнесу составила более 130 млрд рублей.

Госпрограммы ЦБ

Малый и средний бизнес заинтересован в «длинных» деньгах, которые позволят формировать долгосрочные стратегии развития. Впрочем, в текущей ситуации экономического шторма можно приветствовать тот факт, что у бизнеса есть маневр, обеспеченный госпрограммами. Удовлетворить потребности МСБ в оборотных средствах и инвесткредитах позволяют меры, реализуемые Центробанком, правительством и используемые банковской системой. Тем более, что заемные средства бизнесу могут понадобиться на различные цели. У кого-то возникает необходимость в поддержке операционной деятельности, кто-то спешит закрыть давно планировавшуюся сделку или старается открыть новое направление производства.

Представители МСБ могут воспользоваться несколькими программами льготного кредитования. Так, Банком России была запущена госпрограмма, которая предполагает кредиты на инвестиционные цели для субъектов МСП, имеющих статус налогового резидента РФ, по ставке 13,5% годовых для среднего бизнеса и 15% годовых – для малого. По оценкам министра экономического развития Максима Решетникова, в рамках данной программы по состоянию на май текущего года было выдано почти 11 тысяч кредитов на 130 млрд рублей. Банк ВТБ сообщал ранее, что первые кредиты в рамках данной программы были выданы клиентам на проекты в сфере лесозаготовки, выращивания зерновых, торговли, а также управления недвижимостью. «Мы видим интерес к программе со стороны клиентов из разных отраслей, которые планируют инвестиции в свой бизнес. Для банка это еще один инструмент для финансирования предприятий МСП по доступным для них ставкам. Уверен, что в комплексе с другими мерами поддержки программа поможет многим предпринимателям продолжать развитие бизнеса», — считает Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Как рассказал «Газете.Ru» представитель фермерского хозяйства в Воронежской области Дмитрий Бельков, с помощью программы ЦБ РФ предприятием было приобретено 225 га земель сельскохозяйственного назначения. Состоявшаяся сделка, по предварительным оценкам, позволит увеличить площадь посева и выручки на 30%.

«Кредит планировался еще в январе. Мы подали пакет документов в ВТБ, был запущен штатный процесс финансового анализа и получения кредита. Но в феврале по понятным причинам все встало, а ставки успели взлететь до 20% и выше. При такой ставке и сумме кредита наша компания перестала удовлетворять финансовым показателям для его получения. Участие в антикризисной программе льготного кредитования позволило выйти на ставку в 15% годовых. Банк перекомпоновал документы и оформил кредит в максимально короткие сроки», — рассказал Дмитрий Бельков. По его словам, кредит для сельхозпредприятия, живущего по сезонному графику, предполагает возможность индивидуального графика выплат: компания должна провести первые три крупных платежа, а оставшиеся 9 месяцев будет выплачивать только проценты.

Группа компаний «ЛУГА-ЛЕС», занимающаяся лесозаготовкой в Выборгском и Лужском районах Ленинградской области и имеющая ряд сопутствующих бизнесов, также воспользовалась программой ЦБ и получила в ВТБ заемные средства, которые позволили ускорить запуск строящегося завода. В компании задействовано 250 человек персонала, еще 20-25 рабочих мест планируется создать после запуска завода. Как рассказала кандидат экономических наук, финансовый директор компании Снежана Барейко, строительство завода связано с поручением президента РФ от 30.09.2020 года о запрете экспорта необработанной древесины. «В прошлом году компания с помощью кредита в ВТБ приобретала технику и оборудование под строительство завода, который планируем запустить уже в самое ближайшее время, пока без линии сортировки. Чтобы ускорить процесс, нам нужна была как раз линия сортировки, которая будет введена в эксплуатацию в августе. На эти цели мы привлекли финансирование ВТБ», — сообщила Снежана Барейко.

Программа «1764»

В Минэкономразвития фиксируют увеличение объемов кредитования по основной программе «1764», которая была запущена еще в 2019 году и оказалась востребована у бизнеса. Речь идет о дотируемых кредитах малому и среднему бизнесу из 20 приоритетных отраслей. По обновленным условиям ставка по кредитам в рамках «1764» составляет до 13,5% для среднего бизнеса и до 15% для малого бизнеса. Правительство дополнительно выделило 14 млрд рублей на их субсидирование. По данным минэка, в рамках программы заключено 1,7 тыс. соглашений на 32 млрд рублей, и почти 11 млрд уже поступили бизнесу.

Ранее ВТБ, являющийся одним из активных участников программы с момента ее запуска, заявлял, что банк сохранит кредитные ставки для 2,4 тыс. инвестпроектов, решения о финансировании по которым были одобрены в рамках предыдущей редакции программы льготного кредитования «1764».

«В ситуации резкого роста ключевой ставки и изменения рыночной конъюнктуры ставки по кредитам для бизнеса стали двузначными, что может привести к заморозке ряда проектов. Понимая, что развитие бизнеса должно продолжаться непрерывными темпами, мы решили сохранить льготные и пониженные ставки для долгосрочных проектов. Рассчитываем, что это поддержит наших заемщиков, позволит реализовать их планы, сохранить рабочие места без излишней долговой нагрузки», — говорится в комментарии Дениса Бортникова, заместителя президента — председателя правления ВТБ.

Участником программы «1764» стала компании «АкваФит», которая управляет спортивным комплексом с плавательным бассейном в Тюмени и имеет в штате 18 постоянных сотрудников. Заемные средства позволили обеспечить финансирование, нацеленное на сохранение рабочих мест. «За последние два года мы не уволили ни одного сотрудника, хотя комплекс закрывался из-за пандемийных ограничений. В нашем случае получение кредита было простым за счет готовности государства оказать господдержку спортивным объектам», — отметила Елена Южакова, генеральный директор ООО «АкваФит» Тюмень. Тем не менее, по ее словам, бизнесу важны не только «короткие», но и «длинные» деньги, которые позволят выстраивать долгосрочную стратегию, планировать новые рабочие места, закупку оборудования, маркетинговые ходы и т.д.

Поддержка системообразующих

Одно из важных направлений господдержки — системообразующие предприятия, которые вынуждены перенастраивать процессы в новой экономической реальности. От их работы зависят не только рабочие места и производство продукции, но и загрузка малого бизнеса, который обслуживает самые разные потребности более крупных организаций во всех отраслях. В частности, актуально такое финансирование для региональных предприятий, которые во многом выполняют градообразующую функцию.

Программы поддержки системообразующих предприятий запущены в разных отраслях экономики, в частности льготные оборотные кредиты по ставке 10% годовых предоставляются предприятиям аграрного сектора.

Такой кредит на 2 млрд рублей в ВТБ получила ГК «БИО-ТОН», крупнейший в Поволжье производитель сельскохозяйственных культур.

Также банк предоставил Океанрыбфлоту, одному из ведущих рыбопромышленных предприятий РФ, кредитную линию на 5,82 млрд рублей, которые пойдут на оплату судостроительного контракта.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что экономике РФ нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых экономических условиях. В числе приоритетных задач он называл сохранение инвестиционной активности и поддержку предприятий. По словам Мишустина, государство принимает меры для обеспечения потребности системообразующих предприятий в кредитовании по базовым отраслям. Соответствующие программы запустили Минсельхоз, Минпромторг, Минэнерго и другие профильные ведомства.