Какие способы отправить деньги за границу остались у россиян

После 24 февраля россияне столкнулись с трудностями при переводе средств за рубеж: многие российские банки были отключены от международной системы SWIFT, американские платежные системы Visa и MasterCard прекратили работу. Однако как минимум четыре лазейки остаются.

Способ 1. Система денежных переводов

«Наиболее выгодный способ — сделать перевод кому-то из знакомых через системы денежных переводов (например, «Золотая Корона»). Такие переводы можно делать в пределах $50 тыс. На принимающей стороне знакомый за границей сможет снять наличные. При этом перевод, в теории, можно делать в любые юрисдикции, но на практике проще всего это сделать в одну из дружественных соседних стран», — рассказал управляющий директор инвестиционной компании ИК «Иволга капитал» Дмитрий Александров.

Начальник управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по ЦФО Михаил Бедловский сообщил, что для перевода нужно заполнить заявку, внести деньги, после чего отправителю выдадут секретный код, который нужно передать получателю денег. Кроме кода для получения денег нужен документ, удостоверяющий личность. «Можно отправить перевод на счет получателя через сайт платежной системы. Деньги дойдут в срок от нескольких минут до трех рабочих дней», — пояснил эксперт.

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова уточнила, что через «Золотую корону» можно отправить деньги в Грецию, Израиль, Республику Корею, Молдову, Турцию, Грузию, Вьетнам. И более близкие страны — Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан.

«Трудовые мигранты активно пользовались данной системой. Популярные Western Union и Moneygram приостановили свою деятельность», — напомнила Ермилова.

Также можно перевести деньги через системы денежных переводов «Юнистрим» или Contact. На сайте «Юнистрим» указано, что переводы можно осуществить в США, ряд стран Европы, страны СНГ, а также в Китай, Шри-Ланку, ОАЭ и некоторые другие государства. Максимум можно перевести 300 тыс. рублей. В Contact отметили, что лучше узнавать все нюансы непосредственно перед отправкой денег.

Комиссия составит 1-3% от суммы перевода.

Способ 2. Перевод на счет

«Можно сделать перевод со своего счета в России на свой счет за границей, если таковой имеется и если банки – отправитель и получатель — не находятся под санкциями. Несанкционные банки осуществляют переводы в большинстве популярных валют, хотя с евро могут наблюдаться перебои. Лимит также составит $50 тыс.», — уточнил Александров.

По словам Ермиловой, для перевода со счета на счет нужны реквизиты счета получателя. «Банковским переводом можно воспользоваться при отправке денег в дружеские страны», — уточнила она.

Для перевода нужно знать БИК банка, наименование и счет получателя, ИНН получателя, назначение платежа. По словам Ермиловой, примут или нет платеж от российского банка – зависит от политики иностранного банка-получателя. Этот нюанс, по ее словам, нужно уточнять – можно в кол-центре банка-получателя перед отправкой.

За перевод денег за границу взимается комиссия 0,5-5% от суммы перевода.

Способ 3. SWIFT-перевод

Системой SWIFT, передающей финансовую информацию, пользуются более 11 тыс. субъектов по всему миру. Блокировку доступа уже применяли в отношении банков Ирана и КНДР. От SWIFT в России отключены банки «ВТБ», «Россия», «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и «ВЭБ.РФ», сообщается в официальном журнале Евросоюза. Кроме того, Еврокомиссия собирается отключить Московский кредитный банк, Россельхозбанк.

«Для отправки денег за границу до $50 тыс. можно воспользоваться SWIFT-переводом. Для перевода клиенту понадобятся паспорт, номер счета получателя и реквизиты банка получателя», — прокомментировали в пресс-службе Уральского банка реконструкции и развития. В банке уточнили, что такие переводы действуют для неподсанкционных банков.

По словам директора операционного департамента Росбанка Елены Финогеновой, способ актуален для всех стран. Прежде чем отправлять нужную сумму, стоит убедиться не только в том, что здесь ваши средства уйдут, но и в том, что там зарубежный банк адресата готов их принять. Иначе платеж может вернуться.

«100% гарантии для успешного трансграничного перевода из российского банка за рубеж сейчас никто не даст — сложно предсказать, какие банки затронут новые санкции и как изменится внутренний контроль зарубежных банков и банков-корреспондентов», — указали в «БКС Мир инвестиций».

Комиссия за перевод также составит 0,5-5% от суммы перевода.

Способ 4. Криптовалюта

Для этого и отправителю, и получателю желательно иметь криптокошельки на одной и той же платформе — например, какой-то известной криптобирже. Туда можно завести деньги со своей карты, купить на них криптовалюту (например, биткоин или эфир), или же стейблкоин — монету, привязанную к реальной валюте, например USDT. И уже их переводить получателю в другой стране. Получатель, в свою очередь, может обменять криптовалюту на реальные (фиатные) деньги на той же площадке или стороннем криптообменнике.

«В недружественные страны люди отправляют деньги через криптовалюты. Пока их статус до конца не определен. И этот способ очень редко используется. Однако ввиду настоящих событий может получить большую популярность», — рассказала Ермилова.

Кратко: три способа получить деньги из-за границы

«Из-за границы можно получить деньги можно двумя способами — банковским переводом или переводом по одной из работающих систем денежных переводов. Главное, чтобы при переводах ни банки, ни участники перевода не были под санкциями. В остальном, ограничений на прием платежей из-за границы нет», — пояснил Александров.

Ермилова согласилась, что получить переводы из дружественных стран можно через банковский перевод (вышеописанный способ №2, только работающий в обратном направлении). Имея реквизиты счета или данные банковской карты нашего соотечественника, человек из-за границы может перевести средства.

«Криптовалюты тоже можно использовать и при переводе в нашу страну. Причем в ряде стран уже на законодательном уровне решены вопросы с криптой. И это как дружественные, так и недружественные страны. С денежными переводами тоже ситуация аналогичная: можно их получать от дружественных стран. Причем по тем же системам, как было указано при переводе из России. По отдельным странам, которые ближе всего находятся к России, получатель сможет снять деньги в тот же день», — заявила она.