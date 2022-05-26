«Мы — надежный заемщик». Минфин готовит варианты оплаты по долгам России

Россия предложит инструмент для выплат держателям ее госдолга, объявление технического дефолта в РФ не повлияет на экономику страны, утверждает министр финансов Антон Силуанов. Он пояснил, что технический дефолт — это дефолт, который западная инфраструктура объявила, по сути, своим же инвесторам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия предложит инструмент, чтобы все держатели ее госдолга получили выплаты. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил министр финансов Антон Силуанов. «Выдыхать пока рано». Банк России вновь снизил ключевую ставку Внешние условия для российской экономики остаются сложными, указали в ЦБ РФ, комментируя сегодняшнее... 26 мая 18:47

«Мы будем пытаться рассчитаться по нашим обязательствам. И найдем такую форму», — утверждает он.

По его словам, необходимо было собрать 75% держателей облигаций. «75%, я думаю, они, конечно, вряд ли наберут. Но мы предложим инструмент для того, чтобы все держатели нашего долга могли получить свои проценты и тело долга», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Силуанов заверил, что если даже удастся найти способ объявить в РФ технический дефолт, то это не повлияет на экономику страны. Глава Минэкономразвития Решетников заявил о необходимости возврата к «равновесному курсу» рубля Министр экономического развития России Максим Решетников предупредил, что высокий курс рубля... 26 мая 19:08

«Никак не отразится, ничего не изменится. Вообще, технический дефолт — это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам. Мы надежный заемщик, мы как выполняли даже в этих сложных условиях, так и будем искать варианты, а такие варианты у нас уже готовятся, чтобы выполнить свои обязательства по внешним долгам», — отметил он.

Выплаты по госдолгу

Всего у РФ есть 15 действующих облигационных займов со сроками погашения от 2022 до 2047 года.

По состоянию на 1 апреля 2022 года, внешний госдолг РФ составлял $57,143 млрд, в том числе $37,26 млрд задолженности по внешним облигационным займам. Неопределенность, трудности, инфляция. Главное из доклада ЦБ Основные товары российского экспорта будут продаваться с дисконтом, а санкции, проблемы с платежами... 12 мая 00:21

США не стали продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга — она истекла 25 мая в 07.01 мск. Речь идет о лицензии, исключавшей из антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ.

Минфин России 20 мая сообщил, что в полном объеме исполнил обязательства по выплатам купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2026 году в сумме $71,25 млн, а также с погашением в 2036 году в сумме €26,5 млн.

В конце апреля в ведомстве проинформировали, что осуществили выплаты по евробондам Россия-2022 и Россия-2024 в долларах. 5 марта президент РФ Владимир Путин разрешил выплачивать валютные долги «недружественным странам» в рублях.

«Россия готова расплачиваться»

Сложившуюся ситуацию «формально нельзя отнести к объявлению дефолта», указывал ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. «Ведомости» написали о возобновлении валютных «квазиинтервенций», в ЦБ это опровергли ЦБ вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления, утверждают... 23 мая 11:57

По его словам, Россия располагает ресурсами для оплаты внешнего госдолга, несмотря на отказ Минфина США продлевать лицензию на его обслуживание.

«У РФ есть все ресурсы для оплаты государственного долга. В этом смысле все заемщики, которые работают с РФ, могли бы быть уверены, что Россия желает и готова расплачиваться», — утверждает он.

О том, что проблем с финансовыми ресурсами для обслуживания госдолга у России нет, заявила в четверг и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.