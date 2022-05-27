«Весело и вкусно»: те же самые «Биг Маки». McDonald's в России ищет новое название

Новое название McDonald's выбирают из пяти вариантов, заявки уже поданы в Роспатент. Об этом в пятницу рассказал источник агентства «Москва», знакомый с ситуацией в компании. По его словам, ни одно из названий не похоже на McDonald's. Скорее всего, будет выбрано схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети, добавил он. Тем временем возглавляемое гендиректором McDonald's в России предприятие «Москва-Макдоналдс» зарегистрировало домен veseloivkusno.ru. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывшая компания McDonald's выбирает новое название из пяти вариантов, ни один из которых не похож на прежний бренд. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник. McDonald's открывается с прежним меню. Новое название остается в секрете Сеть McDonald's планирует вернуться к работе в России 12 июня под новым брендом. Первый... 26 мая 20:29

«В компании обсуждаются пять вариантов названия. Заявки на регистрацию уже поданы в Роспатент. Но окончательного решения, какое из них будет выбрано, пока нет.

Ни одно из названий не похоже на McDonald's. Скорее всего, будет выбрано схожее по звучанию с известным рекламным слоганом сети», — рассказал собеседник агентства. По его словам, несколько вариантов названия уже были отвергнуты в связи с тем, что правами на них обладают другие юрлица, а пять вариантов выбраны специально, чтобы избежать «патентного троллинга».

Согласно материалам Роспатента, 25 мая McDonald's подал заявки на регистрацию брендов «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

Еще одну, пятую заявку, журналистам обнаружить пока не удалось.

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 32 лет работы. Позднее в компании сообщили о решении продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору и открыть рестораны сети быстрого питания в России под новым брендом 12 июня. В этот день, однако, возобновит работу только один ресторан — в центре Москвы в районе станции метро «Пушкинская», пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Новые названия и домены

Возглавляемое гендиректором McDonald's в России предприятие «Москва-Макдоналдс» зарегистрировало домен veseloivkusno.ru, следует из данных сервиса Whois. ФАС получила ходатайство о покупке российского McDonald's Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) получила ходатайство от компании «Клуб Отель»... 27 мая 19:37

Домен зарегистрирован АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» 26 мая, передает «Москва 24».

В свою очередь, корреспондент телеканала RTVI обнаружил ряд заявок на регистрацию товарных знаков, которые, предположительно, могут использоваться в качестве нового названия «Макдональдса». Все они поданы 23 мая.

Среди них встречаются такие названия, как Mosburger и RUSDONALD'S, а также «Роскотлета», «Мосдональдс» и другие созвучные варианты.

«Ну и что, у нас есть горчица»

Комментируя возобновление работы ресторанов быстрого питания, принадлежавших McDonald's, министр финансов РФ Антон Силуанов признался, что хотел бы посетить один из них. По его мнению, «там даже будут те же самые «Биг Маки».

«Может, даже и вкуснее будет», — предположил он.

Чиновник допустил, что некоторых импортных ингредиентов будет не доставать. «Ну и что, у нас есть горчица, аджика», — заключил глава ведомства.

Помимо министра финансов, ранее о перспективах возвращения McDonald's высказался Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья: «Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом. Все сырье и так было отечественным, замену пришлось искать совсем точечно. Все, что нужно, уже нашли. Название будет другое, но ассортимент сохранится на 95%». Сеть McDonald's планирует открыться 12 июня под новым брендом Сеть McDonald's планирует открыться 12 июня под новым брендом, точный график будет известен позднее... 27 мая 19:37

Мэр Москвы Сергей Собянин предположил в беседе с «Москвой 24», что «наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать… И рестораны, я уверен, заработают вновь, но уже под российским брендом».

На этом фоне ВЦИОМ представил данные опроса об ожиданиях от импортозамещения в различных отраслях экономики.

Так, 69% респондентов полагают, что российские компании скорее смогут заменить ушедших с рынка в последнее время иностранных производителей. Противоположной позиции придерживаются 27%. В случае выбора продуктов российского или зарубежного производства при условии равной цены граждане чаще ориентированы на отечественный продукт (67%). Импортный товар предпочтут 18% опрошенных, отмечается в исследовании.