Третий конь Апокалипсиса: грозит ли миру голод из-за запрета на вывоз риса из России

Минсельхоз предложил временный — до конца 2022 года — запрет на вывоз риса и рисовой крупы из России. Ограничения на экспорт не коснутся стран-членов ЕАЭС и государств-сателлитов. Кроме того, рис можно вывозить для обеспечения деятельности военных подразделений России, находящихся на территориях иностранных государств. Ранее был ограничен вывоз из РФ сахара и зерновых.

Минсельхоз РФ предложил ввести временный запрет на вывоз из страны риса и рисовой крупы. Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале, передает ТАСС.

«Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой», — отмечается в проекте.

Вывозить рис можно будет в страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР. Кроме того, ограничения не коснутся риса, который из России могут направить для оказания международной гуманитарной помощи — на основании решений правительства, а также вывозимый в рамках межправительственных соглашений. Кроме того, будет разрешен транзит риса и рисовой крупы и вывоз риса, который перемещается между частями России через иностранные территории.

Кроме того, по-прежнему можно отправлять рис из России на склады российских воинских формирований, находящихся на территории иностранных государств, в городе Байконур в Казахстане и на архипелаге Шпицберген. Наконец, физлица могут вывозить из страны рис для личного пользования.

Если постановление будет принято, оно вступит в силу 1 июля.

Сахарный блок

В середине марта было принято решение запретить до 31 августа 2022 года вывоз из России белого сахара и тростникового сахара-сырца. Решение властей действует в отношении экспорта в третьи страны, поставки в ЕАЭС осуществляются на основании разрешений Минсельхоза.

Хиникс пшеницы за динарий

Кроме того, в марте был ввели запрет на поставки зерновых из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

Мера распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу и продлится до 30 июня. «Решение принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений», — отметили в правительстве.

В начале марта на фоне боевых действий правительство Украины приостановило экспорт мяса, гречки, сахара и других продуктов. В апреле вывозить мясо и мясные продукты было разрешено — но по лицензии от властей страны. «Миру грозит сильнейший голод со времен Второй мировой войны и миллионы жертв» Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что из-за... 08 мая 13:55

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На Украину и Россию приходится львиная доля экспорта зерновых и масличных культур, некоторым регионам в Африке и на Ближнем Востоке сейчас грозит дефицит продуктов и голод, утверждают правозащитники.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что из-за пандемии COVID-19, сильных засух и боевых действий на Украине цены на продукты во всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне. По оценкам ООН, число голодающих в мире может вырасти на 8-13 млн человек уже в 2022-2023 годах.

Богатые западные страны от этого пострадают меньше всех, утверждают эксперты. «Даже при самом плохом раскладе в мире будет достаточно продовольствия, чтобы накормить все население планеты», — заявляли в исследовательском центра Bruegel. Но поставки его в бедные регионы затрудняются, что может привести к взрыву голода.