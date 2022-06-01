Дефолт, да не тот: что случилось с евробондами России

Россия «совершила неплатеж» в размере $1,9 млн по долларовым евробондам со сроком погашения в начале апреля, утверждает Международная ассоциация свопов и деривативов. Из-за этого, по мнению инвесторов, стране должен быть объявлен дефолт. Из-за запрета минфина США российский Минфин сначала проводил выплаты в рублях, потом все же в долларах «из резервов» — но якобы по пути потерял проценты. Объясняем, что случилось.

«Неплатеж» в размере $1,9 млн по евробондам Россия-2022 зафиксировал Комитет по определению кредитных событий (Credit Derivatives Determinations Committees, CDDC) при Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA), передает агентство Reuters.

Решение опубликовано на сайте ассоциации 1 июня. Участники CDDC (сотни крупнейших международных финансовых организаций, банки и прочие) проголосовали за то, что «неплатеж» Российской Федерации фактически состоялся 19 мая 2022 года.

Это событие по-английски называется Failure to Pay и равнозначно дефолту – сугубо с технической точки зрения. Это нужно для выплаты инвесторам свопов CDS, страховки от дефолта.

Инвесторы, купившие ранее евробонды со сроком исполнения в 2022 году, считают, что Россия недоплатила им причитающиеся проценты в размере $1,9 млн. Таким образом, РФ должен быть объявлен дефолт, передает Forbes.

Российский Минфин сообщал, что выплаты по суверенным еврооблигациям выпусков Россия-2022 и Россия-2042 были сделаны – но в рублях, на общую сумму $649,2 млн, сколько и полагалось изначально. Трудности с долларовыми выплатами (эта валюта должна была быть использована) возникли из-за санкций, поскольку с 4 апреля Минфин США перестал выдавать России разрешение на проведение долларовых платежей по госдолгу со счетов в американских банках.

Затем в Минфине России уточняли, что все же исполнили обязательства в американских долларах. Bloomberg отмечал, что для выплаты задействовали «внутренние долларовые резервы», не попавшие под санкции. Пойти на это российское государство было вынуждено, поскольку ISDA и глобальные рейтинговые агентства пригрозили Москве дефолтом по истечении льготного периода 4 мая.

Ранее инвесторы утверждали, что Минфин РФ погасил евробонды не в установленную дату, а в течение так называемого грейс-периода. Срок погашения российских евробондов настал 4 апреля, но выплата основной суммы долга и процентов, по данным CDDC, случилась лишь 2 мая. Поэтому держатели евробондов могли рассчитывать на дополнительные проценты – те самые $1,9 млн. Но эта сумма не была выплачена.

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30 мая министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия будет выплачивать внешний долг по схеме, аналогичной оплате газа в рублях. Это, по словам главы Минфина, позволит избежать использования западной расчетной инфраструктуры — все платежи будут осуществляться через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

До этого он называл «экзотической мерой» отказ Минфина США продлевать России лицензию на оплату государственного долга.

Bloomberg также сообщал, что следующие выплаты по евробондам должны состояться 23 июня — это долларовые бонды с опцией альтернативной выплаты, которую можно произвести в евро, британских фунтах или швейцарских франках.