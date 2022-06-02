Россия, Украина, Турция и ООН придумали, как вывезти зерно из заминированных портов

Переговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским не прошли даром. Под эгидой ООН согласована дорожная карта по вывозу зерна из заминированных портов Украины. Планируется, что при помощи Анкары будет вывезено около 20 млн тонн зерна. В ближайшее время должна состояться четырехсторонняя встреча в Стамбуле. Какие условия выдвинула Москва и чего требует Киев, — в материале «Газеты.Ru».

Россия обеспечит безопасный проход украинских кораблей с зерном, если Украина разминирует подходы к кораблям. Такое условие Москвы озвучил постпред России в ООН Василий Небензя после того, как стало известно о разработанной дорожной карте «зернового коридора».

«Что касается украинцев, то пусть сперва разминируют свои порты. Мы готовы обеспечить безопасный проход, но прежде они должны разминировать — это их мины, а не наши», — цитирует Небензю РИА «Новости».

По итогам переговоров Турции с Россией, Украиной и представителями ООН была разработана дорожная карта по работе «зернового коридора». Предполагается, что это позволит избежать глобального продовольственного кризиса, который возник из-за российской спецоперации на Украине, пишет Anadolu.

Дипломатические источники издания рассказали, что турецкие власти активно контактируют с партнерами, чтобы сформировать механизм безопасной доставки зерна. В Стамбуле планируется создать центр по вывозу продукции, который будет регулировать нюансы взаимодействия РФ и Украины в этом вопросе. Примерный объем транспортируемого зерна — 20 млн тонн.

Уже в ближайшее время в Стамбуле может состояться встреча всех сторон для обсуждения деталей «дорожной карты». Переговоры коснутся таких вопросов, как маршрут, страхование, безопасность кораблей. Особое внимание стороны уделят проработке вопроса о разминировании портов.

Предполагается, что акваторию Черного моря обезвредят, а зерновые запасы благополучно попадут на зарубежные рынки.

Именно тема «зернового коридора» стала основной во время телефонных переговоров турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам Эрдогана, обе стороны положительно отнеслись к инициативе Анкары.

При этом МИД Украины требует от Москвы гарантий безопасности для морских портов и коммерческих конвоев, которые будут задействованы для вывоза зерна. Об этом заявил пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

По его словам, Россия в качестве первого шага «должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины».

Николенко рассказал, что киевские власти вместе с партнерами прорабатывают создание международной миссии, в частности, под эгидой ООН, которая обеспечит работу морских путей для вывоза сельхозпродукции Украины.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал, что ВМФ России обеспечит беспрепятственный проход судам с украинским зерном, если Киев решит вопрос с разминированием портов.

В конце мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что ООН предлагает создать четырехстороннюю контактную группу для обсуждения вывоза зерна с Украины. Среди основных препятствий для вывоза товара Чавушоглу назвал заминированные берега Одесской области и санкции, которые запрещают страховать российские суда и обслуживать их в иностранных портах.

«Украина не хочет, чтобы российские военные корабли заходили в порты Одессы. Россия также не хочет, чтобы корабли, которые будут перевозить грузы по этому коридору, доставляли оружие на Украину. Как они во всем этом будут уверены? Должен быть механизм проверки», – уверен министр.

Такие же проблемы видит и Лавров. По его словам, основная проблема в том, что прибрежные зоны заминированы. Из-за этого России приходится «объявлять гуманитарные коридоры для свободного выхода судов, которые остаются из-за минной угрозы запертыми в портах Украины, но не могут выйти оттуда и доставить соответствующие товары, грузы в порты назначения».

При этом у России с поставками зерна на мировой рынок, как отметил глава МИД РФ, никаких проблем нет.

Тем временем маршруты вывоза зерна рассматривают и США. Об этом 1 июня сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы имеем дело с глобальным вызовом и даже кризисом нехватки продовольствия», – уверен он. По его словам, на ситуацию повлияли несколько факторов, в том числе и ситуация на Украине: «В результате выросли цены на доступные продукты питания».

По его словам, около 20-25 млн тонн зерна находятся в элеваторах у украинских портов. Блинкен уверен, что именно «российская блокада» не дает 85 «заполненным зерном» судам спокойно покинуть порт Одессы.