Россияне снова пошли за кредитами

К началу 2022 года долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума — на погашение кредитов граждане в среднем тратили 10,6% ежемесячного дохода. В Ассоциации российских банков заявили, что негативный тренд скорректируется уже во второй половине года. Но банки зафиксировали обратную тенденцию — уже в мае значительно выросли спрос на потребительские кредиты и их выдача. Эксперты уверены: закредитованность россиян будет только увеличиваться, как и количество просрочек по долгам.

Долговая нагрузка достигла пика

Уровень долговой нагрузки россиян к началу 2022 года поставил рекорд. На погашение кредитов граждане тратили 10,6% своего ежемесячного дохода. Это на 0,4 процентных пункта больше, чем по итогам первого полугодия прошлого года, следует из «Обзора финансовой стабильности» Банка России. Кроме того, в марте — апреле 2022 года регулятор зафиксировал существенный рост доли потребительских кредитов, по которым был пропущен очередной платеж — с 5,3% до 7,5%. Этот фактор уже может повлиять на риски роста просроченных ссуд в ближайшие месяцы, заявили в ЦБ. Динамику долговой нагрузки за первый квартал 2022 года регулятор не представил. Как рассчитывается долговая нагрузка Для вычисления долговой нагрузки населения учитывается ПДН — показатель долговой нагрузки. Чтобы его рассчитать, нужно поделить сумму всех ежемесячных платежей заемщика на его ежемесячный доход. Чем выше ПДН, тем сложнее получить кредит. Например, банки начинают отказывать заемщикам при ПДН от 50%. Чем выше ПДН, тем больше и надбавка к коэффициенту риска у банка, тем ниже его норматив достаточности капитала. При нормативе ниже 2% у банка могут отозвать... Читать дальше

«Будет расти долговая нагрузка или нет, зависит от двух факторов — темпов роста кредитования и темпов роста доходов [населения]», — сказала на брифинге первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

В Ассоциации банков России уверены — долговая нагрузка в ближайшее время уменьшится. «В последние месяцы идет рост индексации социальных выплат, уменьшается общая кредитная задолженность граждан. Можно предположить, что долговая нагрузка россиян скорректируется в меньшую сторону. В каком объеме – будет понятно, когда появится статистика за текущий год», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

По его словам, о снижении долговой нагрузки россиян в дальнейшем говорит и относительно слабый рост числа просроченных платежей по кредитам в марте — апреле 2022 года.

Банки говорят об обратном

Опрошенные «Газетой.Ru» российские банки заявили о противоположной тенденции — росте потребкредитования. Выросло и число выданных кредитов, и спрос на них в мае по сравнению с предыдущими месяцами.

«Наш банк в марте — апреле фиксировал уменьшение количества выдач потребительских кредитов. Однако уже в мае выдачи выросли в полтора раза. Сейчас банк наблюдает увеличение спроса на кредиты и ожидает выхода на докризисный уровень уже в июне», — сообщили в пресс-службе банка РНКБ.

Тенденцию роста выдачи потребительских кредитов зафиксировали и в Уральском банке реконструкции и развития.

«В мае этого года количество выданных банком займов выросло на 208% по сравнению с апрелем 2022 года. Количество заявок на потребительские кредиты в УБРиР уже более чем в 3,5 раза превышает показатели марта», — рассказала представитель пресс-службы банка Мария Комина.

Руководитель центра потребительского кредитования Росбанка Игорь Дмитриев указал на рост числа кредитных заявок граждан. «В мае количество заявок на оформление кредитов наличными увеличилось на 38% по сравнению с мартом 2022. Вырос также и средний чек — с 440 тыс. рублей до 515 тыс.», — отметил Дмитриев.

В банке «ДОМ.РФ» отметили, что фиксируют восстановление спроса на потребительские кредиты: в мае объем заявок практически вернулся к значениям начала года.

Увеличению спроса граждан на потребкредиты способствовало снижение ставок в мае с 18% до 6,9–13% годовых. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ряде российских банков, включая «Открытие», Альфа-Банк и УБРиР. В Росбанке также намерены пересмотреть условия кредитования граждан после снижения ключевой ставки.

Будут расти и долги, и просрочки

По словам аналитика «БКС Мир инвестиций» Егора Дахтлера, снижение ключевой ставки напрямую влияет на рост интереса россиян к потребительскому кредитованию. Однако на фоне бума спроса на займы банки в ближайшие месяцы будут осторожнее подходить к одобрению кредитных заявок, уверен он.

«Это может привести к кратковременному снижению долговой нагрузки. Однако к концу года ситуация может измениться вне зависимости от того, как банки будут кредитовать клиентов. Могут реализоваться экономические риски, которые вполне вероятно негативно скажутся на реальных доходах населения. И, конечно, к концу года этот отрицательный эффект может больше проявиться и привести к росту показателей долговой нагрузки», — заключил Дахтлер.

C ним согласилась доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

«Видится, что до конца года нагрузка увеличится. Сейчас кредиты стали более привлекательными и нужными. Граждане будут стараться закрыть кредиты, если усложнится ситуация в стране, снизятся доходы, чтобы не росла просрочка и сумма долга. Это особенно опасно, ведь некоторые кредиты под обеспечение, которое можно потерять. Стабилизироваться ситуация скорее всего начнет не ранее 2023 года», — резюмировала Ермилова.

На риски развития негативной ситуации в российской экономике во втором полугодии указал и директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.

«На долговую нагрузку россиян более сильное влияние будет оказывать не конъюнктура процентных ставок, а общая ситуация в экономике, динамика цен и безработицы после «подстройки» отраслей в третьем-четвертом кварталах 2022 года. Поэтому теоретически нельзя исключать одновременно и роста долговой нагрузки, и увеличения просроченных кредитов», — заключил Уклеин.