Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Российский бюджет теряет 30 млрд рублей в год из-за сбыта... 14:50
Россия вышла из меморандума о сотрудничестве с США... 14:49
ЛСП и Дора выпустили совместный трек «Нет тебя» 14:49
Чернышенко заявил об импортозамещении ПО не только... 14:48
WP: антироссийские санкции оставили сотрудников нью-йоркской компании... 14:47
Лукашенко и генсек ООН Гутерриш обсудили вывоз зерна с Украины 14:47
Губернатор Ростовской области Голубев предложил создать макрорегион... 14:47
Садовод Сидельников рассказал, как правильно выбрать клубнику 14:46
Загрязнение Земли пластиком к 2060 году может утроиться 14:45
Ученые придумали, как вывести растения с шизофренией 14:43
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Бизнес

«Все рестораны откроем за два месяца». Что известно о новом McDonald's в России

Новый владелец российского бизнеса McDonald's намерен расширить сеть до 1 тыс. ресторанов

close
100%
Виталий Смольников/ТАСС
Все рестораны McDonald's откроются в России в течение двух месяцев, сообщил предприниматель Александр Говор. ФАС накануне одобрила ходатайство его компании о приобретении российского бизнеса McDonald's. По словам Говора, к перезапуску уже готовы 840 ресторанов быстрого питания. Их новое название станет известно до середины июня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Александр Говор, новый владелец бизнеса McDonald's в России, рассказал о планах расширить сеть ресторанов быстрого питания до 1 тыс. заведений по всей стране. Об этом предприниматель сообщил в интервью Forbes, опубликованном в пятницу, 3 июня.

«У нас план жесткий и амбициозный — за два месяца открыть все рестораны сети», — заявил Говор.

По его словам, к перезапуску уже готовы 840 точек. «Еще семь точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области, несколько — подальше, в центральной России. Еще порядка 20 ресторанов можно вводить до конца 2022 года.

Мой глобальный план — в ближайшие годы увеличить сеть до 1 тыс. ресторанов по стране», — поделился бизнесмен.

Окончательное решение по новому названию для бренда будет объявлено до середины июня, добавил он, уточнив, что выбраны и зарегистрированы несколько вариантов.

В свою очередь, «Москва 24» со ссылкой на источник в компании утверждает, что бывшие рестораны McDonald's якобы будут называться «Доминис».

Однако в компании опровергли эту информацию. «Мы еще ничего никому официально не сообщали. Новое название разрабатывается, все в процессе. [Заявление будет] в ближайшее время», — прокомментировали NEWS.RU сообщения в пресс-службе компании.

Уйти, чтобы вернуться

Напомним, 2 июня ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-отель» Александра Говора о приобретении российского бизнеса McDonald's. При этом продавец в течение 15 лет может на рыночных условиях выкупить актив обратно.

14 марта McDonald's приостановил работу всех 850 своих ресторанов в России на фоне специальной военной операции на Украине.

«16 мая компания, доля которой на рынке общепита достигала 7%, объявила об уходе из России и при посредничестве Минпромторга продала бизнес российскому собственнику. Покупателем стал Александр Говор. Сеть будет работать под новым брендом, а все ее сотрудники сохранят места «на эквивалентных условиях» в течение как минимум двух лет», — пишет ТАСС.

Вывески со старым логотипом будут демонтированы: фирменная желтая буква «М» не останется в бренде, под которым будут работать рестораны, сообщил ранее гендиректор McDonald's в России Олег Пароев. По его словам, франчайзи в РФ также предложат работать под новым брендом.

Любимые блюда россиян в McDonald's

На этом фоне исследовательская компания «Ромир» выяснила, что с уходом McDonald's из России оборот рынка фастфуда значительно сократился.

В динамике апрель 2022/апрель 2021 рестораны быстрого обслуживания потеряли более 20% выручки.

В исследовании также перечислены продукты McDonald's, которые пользовались наибольшей популярностью среди россиян. Самое популярное сочетание — картошка фри и сырный соус. Это подтверждают данные первого квартала 2022 года — их покупали 9,5% всех жителей страны. На втором месте чизбургер — 7,2%. На третьем — Биг Мак (5,9%).

Бургеры пользуются популярностью не только в McDonald's, но и в других ресторанах быстрого обслуживания. Их выбирает каждый четвертый россиянин. На втором месте по популярности картошка фри (22%). Далее следуют соусы, их заказывают 19,3% россиян, отмечается в релизе.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+