«Никто ничего не получит». Медведев назвал «имбецилами» авторов шестого пакета санкций

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что шестой пакет санкций Евросоюза нацелен не только против России, но и призван разжечь «пожар мировой революции». По его мнению, ограничения также ставят граждан и бизнес ЕС «к стенке».

«Пожар мировой революции в экономике»

По мнению Дмитрия Медведева, европейцы навредили сами себе, приняв очередной пакет санкций, предполагающий постепенный отказ от российской нефти.

«Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике. Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, поэтапное нефтяное эмбарго ставит граждан и бизнес европейских стран «к стенке». При этом ЕС не может сразу отказаться от российского топлива. Из-за этого страны объединения решили растянуть проект на несколько месяцев, чтобы дать себе время найти альтернативные источники поставок.

«Теперь европейцам придется рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества. При этом они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники», — считает зампред Совбеза.

Он уверен, что европейцы понимают, что им «все равно надо будет найти «серые» схемы», чтобы получить российское сырье, и «как-то его оплатить, обойдя собственные идиотские санкции».

«И это несмотря на то, что в Италии уже бастуют дальнобойщики, Польша и Венгрия перекрыли въезд иностранным автомобилям, ублюдочные власти в Варшаве вообще отказались поставлять сырье на Украину и теперь будут его только продавать. Похоже, «дубиной народной войны», которая как следует огреет европейских чиновников, уже замахнулись», — убежден Медведев.

Он добавил, что в шестой пакет санкций попытались «упаковать еще одну свинью – запрет на страхование танкеров с российской нефтью, чтобы осложнить поставки в третьи страны».

Зампред Совбеза заявил, что «Европу совершенно не интересует», как эта мера скажется на партнерах России. Он отметил, что проблема страхования поставок решаема – ее можно закрыть «за счет госгарантий в рамках межгосударственных соглашений с третьими странами». Медведев назвал целью новых санкций ЕС против РФ «пожар мировой революции в экономике» Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Европейский союз ввел шестой пакет санкций... 06 июня 14:23

«Россия всегда была ответственным и надежным партнером, таким она останется и впредь», — подчеркнул чиновник.

«Европейские имбецилы»

Дмитрий Медведев считает, что санкции против Национального расчетного депозитария России были введены ради того, чтобы «громко вскрикнуть»: «Цель достигнута, в России дефолт».

«Только это очередное вранье. Мы никогда не отказывались платить», — написал зампред Совбеза.

Он констатировал, что в созданных санкциями условиях России «не заплатят», но и она ничего «не вернет», хотя все возможности для этого у нее есть.

«По инвестиционной сфере будет нанесен сокрушительный удар. Европейские имбецилы в своем рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян. В итоге никто ничего не получит – ни у нас, ни за рубежом. Инвестиции превратились в пыль», — отметил чиновник.

100500 пакетов санкций

Медведев добавил, что отключение «Сбербанка», «Московского кредитного банка» и «Россельхозбанка» от системы SWIFT было очередной попыткой «серьезно» уколоть Россию. Но все эти банки «продолжают нормально работать, внутрироссийские операции от SWIFT не зависят и проводятся в стандартном режиме». Медведев раскритиковал Запад за санкции против родственников российских политиков Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал Запад за введение санкций против родственников... 04 июня 11:25

«Талантливым европейцам можно продолжать в том же духе: вводить новые, как сейчас любят говорить, 100500-е пакеты санкций. Судя по тому, как действуют ограничения и куда катится экономическая ситуация в ЕС на фоне нелепых антироссийских страшилок, что-то пошло не так», — заключил он.

Шестой пакет

31 мая стало известно, что страны Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России. Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что новые ограничения предполагают введение постепенного нефтяного эмбарго. По его словам, санкции «немедленно затронут 75% российского импорта нефти». А к концу 2022 года «под запрет попадет 90%» российского топлива, ввозимого в Европу.

Вскоре стало известно, что ограничения коснулись нефти, поставляемой по морю, но не трубопровода. Кроме того, для нескольких стран ЕС было сделано исключение. Так, Венгрия и Чехия получили право по-прежнему приобретать российское топливо. А для Болгарии и Хорватии были предусмотрены временные льготы относительно морского импорта сырой нефти.

Кроме того, с 14 июня от международной системы SWIFT будут отключены «Сбербанк», «Россельхозбанк» и «Московский кредитный банк». ЕС также решил приостановить на своей территории вещание трех российских государственных телеканалов: под ограничения попали «Россия 24», «РТР-Планета» и «ТВ-Центр».

В санкционный список также вошли граждане РФ, которых в Евросоюзе сочли «ответственными за военные преступления на Украине». 3 июня шестой пакет санкций вступил в силу.