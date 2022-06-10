Партнер Китая и главный поставщик ЕС: какое место занимает Россия на мировом рынке газа

Доказанные запасы природного газа в мире на данный момент выработаны на 40% — вероятно, сырьевая база мировой газовой промышленности находится вблизи пика добычи, свидетельствуют данные исследования аналитического центра «Инфотэк». Ведущим экспортером этого вида ресурсов является Россия, и фактически с учетом еще не разведанных ресурсов страна обеспечена газом более чем на 300 лет. Если углеводородное сырье России изъять из глобального энергетического баланса, то мировая экономика окажется в самом глубоком кризисе за всю историю нефтегазовой энергетики, подчеркивают аналитики.

Богатства недр

Основные запасы природного газа в мире сосредоточены в пяти странах: России, Иране, Катаре, Туркменистане и США. На 1 января 2021 года они составляли 135,726 трлн куб. м или 65% всех запасов газа в мире.

Доказанные запасы газа в России составляют 23,6% от всех мировых запасов, они выработаны на 34,7% и при полностью развитой газотранспортной системе и наличии рынков сбыта Россия могла бы добывать 1,5 трлн куб. м газа в год. Формально, как отмечают исследователи, доказанных запасов газа стране хватит на 73 года, но фактически с учетом еще не разведанных ресурсов и даже без учета потенциала нетрадиционных запасов Россия обеспечена газом более чем на 300 лет.

В настоящее время Россия является ведущим экспортером природного газа, и в среднесрочной и долгосрочной перспективе конкурировать с РФ на мировом рынке газа не может ни одна страна мира, уверены аналитики.

Заблокировать поставки из РФ по иранскому варианту невозможно – Россия граничит с большим количеством государств, непосредственно соприкасаясь с двумя крупнейшими региональными рынками, европейским и азиатским. Также РФ имеет широкие возможности по развитию производства и морской транспортировке сжиженного природного газа, а теоретически осуществимая блокировка на одном из направлений не отменяет наличия альтернатив.

Уже сейчас по доказанным запасам газа Россия занимает первое место в мире. Даже разведанные и обустроенные месторождения позволяют добывать 1 трлн куб. м газа в год, но объем добычи упирается во внутренний спрос, потребности зарубежных покупателей и неразвитость газотранспортной инфраструктуры (в первую очередь СПГ) на Дальнем Востоке. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), добыча газа в России в 2021 году достигла рекордного показателя – 762,3 млрд куб. м.

США: истощение запасов

Много лет Соединенные Штаты были нетто-импортером газа и только в 2017 году перешли в категорию нетто-экспортеров. США потребляет больше всех газа в мире и спрос растет, свидетельствуют данные исследования.

По мере развития производства СПГ на внутренний рынок США начала оказывать все большее давление экспортная альтернатива. Тем не менее, цены на газ в Соединенных Штатах все еще выгодно отличаются от биржевых котировок в Евросоюзе и АТР.

Объем экспорта природного газа из Соединенных Штатов в 2021 году, по данным Управления энергетической информации, составил 188,4 млрд куб. м. Это сопоставимо с экспортом трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье в 2021 году. Однако 87,57 млрд куб. м из этого объема приходится на трубопроводные поставки в рамках североамериканского регионального рынка: в Канаду (примерно в 2,5 раза меньше, чем поставки из Канады в США) и Мексику.

США наряду с Австралией входят в тройку крупнейших экспортеров СПГ. И в то же время эти страны – основные поставщики сжиженного природного газа для краткосрочного рынка. Их экспортные потоки в наибольшей степени зависят от изменений цен на региональных рынках, поясняют аналитики.

Рост влияния евразийского сверхрынка на североамериканский газовый рынок обеспечивается за счет увеличения объемов поставок СПГ, которые на момент второго квартала 2022 года уже превышают 10% от совокупной добычи. По мнению исследователей, если бы поставки из Соединенных Штатов не ориентировались на краткосрочный рынок и зависели от нефтяной привязки, подобное влияние было бы минимизировано.

Запасы газа в США составляют 6,3% от общемировых, они выработаны более чем на 76% и темп отбора НИЗ равен 1,7% в год. Для поздней стадии разработки это очень высокий темп отбора. Вряд ли США смогут существенно увеличить добычу газа, и запасов им может хватить лишь на 14 лет, полагают аналитики, при этом отмечая необходимость учитывать роль попутного газа и экономического фактора при оценке доказанных запасов.

Огромный рынок Азии

Азиатско-Тихоокеанский регион – крупнейший потребитель СПГ в мире. Не в последнюю очередь за счет постоянно увеличивающегося спроса он является локомотивом формирования мирового рынка голубого топлива.

Полномасштабное развитие азиатского рынка газа началось позже европейского. К настоящему моменту основная доля импортируемого азиатскими потребителями газа поступает в сжиженном виде. Объем трубопроводного экспорта увеличивается, но он примерно в пять раз меньше поставок СПГ, говорится в докладе.

В 2021 году на долю АТР пришлось 73% импорта сжиженного природного газа. В целом позиции Азии на мировом рынке СПГ не опускались ниже 69%, а объем производства СПГ в последние десять лет непрерывно рос.

Рынок АТР является премиальным, то есть средние ценовые предложения и уровень спроса здесь, как правило, выше средних значений в Европе. Аналитики отмечают, что в ходе обострения энергетического кризиса с конца 2021 года в Европе неоднократно складывались более выгодные ценовые условия, чем в Азии. Это привело к росту импорта СПГ со стороны европейских потребителей на 79% в первом квартале 2022 года. Но при этом резкий рост котировок в ЕС оказывает негативное воздействие на уровень спроса.

Рынок Азии ориентируется на долгосрочные контракты с поставщиками газа, предпочитая использовать для ценообразования нефтяную привязку. В условиях кризиса, начавшегося в 2021 году, эти обстоятельства делают азиатский рынок более устойчивым, а средние цены – более низкими, чем в Европе.

Наиболее привлекательными странами на азиатском рынке газа являются Индия, Китай, Южная Корея и Япония.

Европа возвращается в XIX век

Зависимость от импорта голубого топлива в ЕС в 2021 году, по данным Евростата, достигла 83%, а внутренняя добыча природного газа продолжила сокращаться, снизившись на 7,6% по сравнению с уровнем 2020 года. Исследователи уверены, что обеспечить Европу газом при уровне спроса, отмечавшемся в 2021 году, без России невозможно. Европейские политики, заявляющие, что ЕС может обеспечить себя газом из других источников, видимо, просто не владеют информацией о запасах, добыче и поставках газа в мире, полагают аналитики.

При наиболее радикальном развитии событий отказ от российских нефти, газа и угля приведет Евросоюз к падению потребления энергии на душу населения с 113,6 ГДж/год до 50 ГДж/год. Европейцы будут вынуждены отказаться от современной промышленности, бытовой техники и личных автомобилей и вернутся в XIX век, говорится в докладе, а уровень жизни в ЕС будет соответствовать уровню Латинской Америки.

Только от «трубопроводного» газа «Газпрома» в 2020 году ЕС зависел в среднем почти на 44%, а с учетом поставок СПГ из России зависимость приблизилась к 50%. Если этот газ путем ответных санкций изъять из энергетического баланса ЕС, то европейская экономика немедленно рухнет, уверены исследователи. Более того, полное замещение российского газа нефтью или углем невозможно, так как их основными поставщиками также является Россия (по данным Минэнерго РФ, экспорт угля в Европу в 2021 году составил 50,4 млн т).

Кроме того, такие крупные потребители как Германия используют природный газ не только в качестве топлива, но и как сырье для производства высокомаржинальной продукции (продуктов газохимии, азотных удобрений, водорода и т.п.). В этом сегменте замена газа углем или нефтью по понятным причинам невозможна, подчеркивают авторы доклада.

В целом Европа подает поставщикам противоречивые сигналы. К примеру, она декларирует отказ в обозримой перспективе от ископаемого топлива. Но в пределах ближайшего десятилетия регион планирует избавиться от большей части угольной электрогенерации, частично заменив ее газовой. В условиях сокращения собственной добычи это означает необходимость резкого наращивания импорта, полагают аналитики.

«Попытки отменить российские энергоресурсы обречены на провал»

Если углеводородное сырье России изъять из глобального энергетического баланса, то мировая экономика окажется в самом глубоком кризисе за всю историю нефтегазовой энергетики, уверены аналитики. Россия играет существенную роль и в сфере международных поставок угля, урана и других энергоносителей.

Сейчас Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по доказанным запасам УВС (без учета нетрадиционных запасов).

Тем не менее, страны ОЭСР под предводительством США не готовы рассматривать Россию ни как равного партнера, ни, тем более, как мировую энергетическую сверхдержаву, говорится в докладе.

По мнению аналитиков, давление на энергетический экспорт из России в Европу позволяет Соединенным Штатам решить сразу несколько задач. Во-первых, подрывается энергетическая безопасность Европейского Союза и страдает его экономика, во-вторых, наносится экономический удар по КНР, а третьей мишенью является сама Россия.

«Подчеркнем, речь идет не о том, что эти задачи будут решены, а о том, что они могут быть решены. Вложения нефтегазовых компаний в модернизацию производств, импортозамещение и научные разработки, сделанные за последние 15 лет, дают свои плоды – важнейшие отрасли экономики России демонстрируют высокую устойчивость на фоне кризисов и санкционного давления», — уверены авторы доклада.

По мнению исследователей, в результате текущего конфликта между Россией и Западом будет происходить все большая переориентация поставок энергоносителей из нашей страны на Восток. Однако попытки «отменить» российские энергоресурсы – как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе – обречены на провал, сопровождаемый неприемлемым ущербом для стороны, вводящей санкции, подчеркивают они.

«Наша страна как поставщик энергоресурсов является безальтернативной для ЕС. Тем не менее, если бы не существовало текущего санкционного конфликта, газовые поставки из России в Евросоюз в 2022 году сократились бы. Европейский спрос находится под чрезмерным давлением высоких цен. Количество крупных потребителей сокращается со второй половины 2021 года. Предпосылок для восстановления спроса на голубое топливо в ЕС до окончания мирового энергетического кризиса не прослеживается», — полагают аналитики.

При этом и для Китая Россия крайне важна как поставщик. Во-первых, она граничит с наименее развитыми регионами КНР, в которых реализуется программа ускоренного экономического роста. Во-вторых, Россия (а в будущем, возможно, Иран) может помочь Китаю минимизировать риск морской энергетической блокады.