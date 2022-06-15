В Центробанке предупредили о росте числа нелегальных кредиторов

«Черные кредиторы», выдающие займы под огромные проценты и использующие незаконные методы возврата долга, явление не новое. Тем не менее люди продолжают попадать на удочку мошенников. Директор департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему это происходит, и зачем при получении финансовых услуг нужно отключать VPN. Он также рассказал о трендах 2022 года на рынке «черного кредитования» и уточнил, какие именно схемы сейчас набирают обороты.

— Валерий Владимирович, продолжают ли «черные кредиторы» вгонять людей в долговую яму, а затем использовать методы «утюга и паяльника» для выбивания долгов? Или вы наблюдаете изменение их поведения в 2022 году?

— «Черные кредиторы» работают в плотной связке с «черными коллекторами», зачастую это один и тот же бизнес. И в этом как раз основная опасность «черного кредитования». Обращаясь к нелегалу за займом, ты по сути открываешь двери своей квартиры «черным коллекторам». К тому же часто незаконные кредиты выдаются под залог квартиры или машины.

— Свежих кейсов на эту тему нет?

— Какие-то новые приемы выделить сложно. Мошенники действуют по прежним схемам, модифицируя их на злобу дня.

— В чем еще опасность нелегального кредитования?

— Взаимодействуя с нелегальным кредитором, человек не получает выписку о погашении займа. Это значит, что «черный кредитор» может начать повторное взыскание долга даже после его выплаты, обратиться к коллекторам. Зачастую нелегалы требуют различные комиссии – например, за выдачу займа.

«Черные кредиторы» буквально перед подписанием договора могут кардинально изменить условия по займу – сделать это так, что человек не замечает изменений. Например, установить срок возврата кредита в один день. Ты только-только подписал договор, а на следующий день уже должен вернуть всю сумму кредита. Если был залог, его отбирают. Иногда «черные кредиторы» могут даже предложить деньги на довольно скромных условиях. Но при этом они так составляют договор, что вовремя вернуть долг невозможно, и тогда мошенники обращают взыскание на имущество заемщика – квартиру, машину.

— И человек оказывается на улице, если в залоге была квартира?

— Да. Без средств к существованию.

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— Вы заявляли в августе 2020 года, что Банк России ожидает роста числа нелегальных кредиторов в ближайшие полтора года на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса. Этот прогноз оправдался?

— В 2020 году мы выявили 1549 компаний, которые занимались нелегальной деятельностью. Из них 53%, или 821 организация, незаконно выдавали займы. Это и есть «черные кредиторы». В 2021 году было обнаружено 948 таких организаций. Так что наши прогнозы относительно роста числа «черных кредиторов» подтвердились.

В то же время отчасти нам этот процесс удалось сдержать – в том числе за счет того, что мы изначально ориентировались на выявления таких нелегалов и их купирование. Например, мы сразу прицельно отслеживаем, что происходит с организациями, исключенными из реестров Банка России. Не секрет, что иногда они, пользуясь прежним статусом, продолжают деятельность. Но уже незаконно. Или – как с ломбардами – изменились правила допуска на рынок ломбардов. Раньше они регистрировались в уведомительном порядке, а в прошлом году были введены требования для их включения в реестр. Но не все организации соблюдали этот порядок. Некоторые продолжали выдавать займы, не имея на это права. Поэтому ломбардный рынок мы тоже мониторили особенно внимательно.

— Расскажите о таких компаниях.

— Такие компании зачастую не вызывают у потребителей подозрения, потому что люди знают о существовании легального поля. Есть реестр ломбардов. А когда организация перестает работать легально, потребитель этого не знает. Он приходит по адресу, где раньше был легальный ломбард, и думает, что все так и осталось – существует некая защита со стороны регулятора, закона. Но ломбард юридически больше не существует, под его старой вывеской работает нелегал.

— Сколько «черных кредиторов» ЦБ выявил с начала 2022 года? Какова динамика по сравнению с 2021 годом?

— В первом квартале 2022 года мы выявили более 170 «черных кредиторов». Это на 36% меньше показателя за четвертый квартал 2021 года. Но такая динамика объяснима – в конце года мы всегда наблюдаем существенный рост нелегальных кредиторов. Люди берут в долг перед новогодними праздниками на покупку подарков, поэтому четвертый квартал – традиционно самый «богатый» на мошенников. Остальные периоды нельзя назвать «спящими», но так активно нелегалы свои услуги все же обычно не предлагают.

При этом по сравнению с первым кварталом 2021 года мы наблюдаем рост количества «черных кредиторов» - почти на 19%.

— С чем связан рост?

— Прежде всего, с переходом нелегалов в онлайн. До пандемии они вели свою деятельность в основном в офлайне. Но коронавирусные ограничения изменили ситуацию: вырос спрос на удаленное получение финансовых услуг. В том числе займов со стороны граждан. И мошенники в ответ стали активно выходить со своими предложениями в интернете. А сейчас этот тренд не только сохранился, но и усилился.

В первом квартале чисто онлайн-проектами было 10% от общего количества выявленных нелегальных кредиторов.

— А где именно «черные кредиторы» предлагают россиянам свои займы?

— Если речь идет об офлайне, то расклеиваются рекламные объявления по типу «Кредиты быстро, без справок и поручителей». Делается ставка на «сарафанное радио».

Если это онлайн, то как правило, заманивают потребителей в соцсетях. Мы также фиксируем, что мошенники начали активно использовать мессенджеры для продвижения своих услуг – тот же Telegram. С 2021 года ЦБ получил возможность блокировки ресурсов мошенников, и мы активно блокируем их в социальных сетях и мессенджерах, включая Telegram-каналы.

— Насколько опасен для заемщиков тренд перехода «черных кредиторов» в онлайн?

— В первую очередь, опасность для потребителя заключается в том, что из-за этого неконтролируемо передаются персональные данные, контактная информация. Получив такие сведения, мошенники могут использовать их для телефонных прозвонов, чтобы выведать платежную информацию и похитить деньги. И вообще для всех видов незаконной деятельности. Для предоставления любых других псевдоуслуг.

Персональные данные могут использоваться, например, для втягивания в незаконную форекс-деятельность. Или на потребителя могут оформить заем без его ведома. С «черных кредиторов» часто все начинается, от них идет утечка персональных данных для использования в других незаконных схемах. Они могут и на «черном рынке» перепродавать персональные данные россиян.

— Какие новые тренды, новые схемы Вы выявили на этом рынке в 2022 году? В 2020 году вы говорили о схеме, когда «черный кредитор» выдает заем физическому лицу или ИП, а затем обрывает связь. Таким образом он создает условия, когда должник не имеет возможности выплатить долг, поскольку не может связаться с кредитором. Есть ли новые кейсы?

— Нелегалы в основном используют классические варианты – в том числе это так называемые «точки продаж» в любых людных местах: в торговых центрах, на рынках.

В 2022 году стала особо популярна схема, когда нелегальные кредиторы работают под вывеской ломбарда или комиссионного магазина. То есть человек изначально идет в ломбард, но в итоге договор заключается с комиссионкой, отдельным ИП. И все платежи проводятся по его счетам. Эта схема появилась несколько лет назад, но особенно актуальна стала в этом году. Ее использует более 40% нелегальных кредиторов.

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Мошенники также активно применяют схему возвратного лизинга. В первом квартале мы обнаружили 10 компаний, «прикрывавшихся» возвратным лизингом. Причем, динамика первого квартала – часто не показательная, «разгон» мошенники набирают обычно ближе к концу года. В 2019-2021 годах было выявлено более 180 компаний, которые использовали возвратный лизинг.

«Черные кредиторы» выдают займы под залог квартиры или машины под видом возвратного лизинга. Имущество по факту продается «черному кредитору», а клиент использует его как арендатор. Тебе нужен кредит условно на 10 тыс. рублей, а залог по нему – намного больше. Поэтому мошенники делают все, чтобы человек не мог вернуть кредит, и у него можно было изъять залог. Предметом залога могут быть единственная квартира или машина.

Часто в незаконных схемах работает группа взаимосвязанных лиц, которые «раскручивают» клиента до последнего, пока у него есть хоть какие-то деньги: сначала его провоцируют взять заем под залог квартиры или машины, потом предлагают помощь «раздолжнителя», юриста и т.д.

— Какой самый яркий тренд на рынке «черного кредитования» Вы можете выделить?

— Переход мошенников в интернет и регистрация их сайтов в доменных зонах com. и org. Получается, что «черные кредиторы» предлагают свои услуги как будто из-за рубежа, хотя физически они могут находиться – а чаще всего и находятся — в России.

— Почему стали появляться зарубежные сайты?

— Потому что российские сайты нелегалов мы в последнее время активно блокируем. Что касается зарубежных сайтов, это сделать намного сложнее.

— Получается, что они «открыты» для потребителей?

— Люди часто заходят на такие ресурсы через VPN. В таком случае они не видят, что ресурс, например, заблокирован у нас в стране, а деятельность компании в России ограничена. «Черный кредитор» публикует в соцсетях баннер с рекламой услуг. Человек щелкает на баннер и оказывается на сайте нелегальной компании. Поэтому, пользуясь финансовыми услугами, отключайте VPN на это время. Это поможет вам избежать финансовых потерь.

— Какие меры борьбы ЦБ с «черными кредиторами» уже доказали свою эффективность?

— У нас два основных инструмента. Мы используем выявление мошенников на ранних стадиях. Публикуем список таких компаний и предупреждаем таким образом граждан. Если «черный кредитор» действует в интернете, мы блокируем его сайт.

Еще один инструмент – привлечение к уголовной ответственности за незаконную выдачу потребкредитов. В прошлом году в Уголовном кодексе появилась статья «Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)». Максимальное наказание по ней — до трех лет лишения свободы.

— Дайте совет россиянам – на что именно сейчас обращать внимание, чтобы не стать жертвой «черного кредитора»?

Чтобы понять, легальный перед вами кредитор или нет, нужно проверить компанию на сайте ЦБ. В реестре ломбардов, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, списке кредитных организаций. Только они имеют право предоставлять потребительские кредиты и займы на постоянной основе. Помните, что индивидуальные предприниматели и физические лица не имеют права выдавать потребительские займы.

— Почему люди до сих пор попадаются на удочку этих нарушителей?

— Потому что они вводят граждан в заблуждение, предлагая якобы хорошие условия. У них много рекламы: от объявлений на остановках до онлайна.

Люди часто не видят в таких услугах риска для себя, ведь они получают, а не отдают деньги. У них не требуют дополнительных документов. Не надо никаких гарантий, поручителей. Когда речь идет о финансовых пирамидах, у людей включается сигнал, что это опасно. При общении с нелегальными кредиторами они часто расслабляются: «Дают деньги. Какой в этом риск? Пусть «нервничает» тот, кто отдал мне деньги». Это снижает у человека уровень внутренней настороженности и внутренней опасности.