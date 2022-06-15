Чем опасен крепкий рубль для российской экономики

Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал укрепляющийся рубль вызовом для российской экономики. Об угрозах чрезмерного усиления национальной валюты ранее неоднократно высказывались экономисты. Среди главных негативных последствий — снижение выручки от экспорта российских компаний, сокращение рублевых поступлений в бюджет страны и обесценивание валютных сбережений граждан. До какого уровня рублю падать ни в коем случае нельзя, и какой курс является наиболее выгодным прямо сейчас — в обзоре «Газеты.Ru».

Сильный рубль — угроза экономике

Главным вызовом для российской экономики в 2022 году станет риск излишнего укрепления рубля к доллару, отметил 15 июня глава Минэкономразвития Максима Решетников. По его словам, инфляция и спад внутреннего производства в стране к концу декабря может быть ниже прогнозируемых показателей. Действующий прогноз Минэкономики предполагает снижение ВВП по итогам года на 7,8%, инфляцию — на уровне 17,5%.

«Мы, наверное, проходим сейчас ситуацию лучше, чем мы в какой-то момент, в начале марта, ожидали. И это дает основания для корректировки каких-то прогнозов наших и оценок, и так далее. Формируется новый пакет вызовов для экономики — в первую очередь это рубль, который чрезмерно укрепился, и он создает проблемы и для наших экспортеров, и для импортеров», — заявил Решетников.

Курс рубля начал укрепляться в конце марта — спустя месяц после ввода западных санкций из-за военной спецоперации на Украине. С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%. После резкого ослабления рубля выше 104 за доллар, национальная валюта начала усиливать позиции. 18 марта ставка была сохранена на прежнем уровне. 10 апреля ЦБ снизил ее до 17% годовых, 29 апреля — до 14%. 26 мая ключевая ставка была уменьшена до 11%, а 10 июня вернул к докризисному значению в 9,5%. Низкий курс доллара — это хорошо или плохо При нынешнем курсе доллара – около 63 рублей – российский бюджет начинает терять доходы... 13 мая 17:58

По состоянию на конец мая официальный курс рубля был уже на уровне 66,4 руб. за доллар. На резкое укрепление повлияли сразу несколько факторов, включая перевод нефтегазовых расчетов с недружественными странами на «рублевую» схему, ограничения на вывод валюты за рубеж. За последние полмесяца курс российской валюты к американской неизменно укреплялся, опустившись на 15 июня до 57,09 руб. Столь сильного рубля не было на протяжении последних нескольких лет.

Какие вызовы несет укрепление рубля

Чрезмерное укрепление рубля будет нести для российской экономики три главных вызова, отметил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Первый — снижение валютной выручки сырьевого сектора, второй — обесценивание валютных сбережений граждан. Третьим фактором станут сложности с формированием федерального бюджета.

«Самая главная проблема заключается в недополучении федеральным бюджетом миллиардов рублей от нефтегазового сектора. Оптимальным коридором для казны является курс 70-75 рублей за доллар. Укрепление рубля на один пункт в месяц может привести к потере 10-12 млрд рублей, в год — уже 120-150 млрд рублей. Российская экономика способна жить в коридоре 60-90 рублей за доллар. Все, что ниже или выше этого курса — аномалия, включая и текущий курс», — заявил Кондратьев.

Он добавил, что от излишнего укрепления рубля пострадают и российские несырьевые экспортеры, потому что большая часть их финансовых издержек приходится на внутренний рынок. Что будет с долларом и евро после очередного снижения ключевой ставки Снижение ключевой ставки даже на 2 процентных пункта 10 июня не окажет существенного влияния... 09 июня 14:18

«Компании сталкиваются с основными издержками внутри России. Все они измеряются в рублях — выплаты зарплат сотрудникам, подключение к газу и электроэнергии и т.д. При крепком курсе национальной валюты они не смогут конкурировать с зарубежными игроками, ведь они не могут задрать цены в долларовом эквиваленте. Не менее болезненным будет эффект и по валютным сбережениям, которые рискуют обесцениться. А это уже косвенный удар по покупательной способности населения», — резюмировал Кондратьев.

Какие методы использовал ЦБ для ослабления рубля

Для того, чтобы вернуть рубль к комфортному для бюджета уровню, Центробанк на протяжении всей весны и начала лета поэтапно снижал ключевую ставку. 10 июня регулятор снизил ее с 11% до 9,5%, что должно во второй половине года скорректировать курс рубля до оптимальной для бюджета планки в 70 руб.

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28 февраля власти потребовали от компаний-экспортеров продавать 80% своей валютной выручки (в первую очередь, за газ и нефть). Позже планку понизили до 50%. Но высокие цены на сырье все равно компенсировали снижение его экспорта. И в итоге продолжали укреплять рубль. Поэтому в начале июня президент Владимир Путин своим указом разрешил компаниям больше не продавать свою валютную выручку в обязательном порядке. Еще одной мерой стало разрешение экспортерам зачислять валютную выручку на свои счета не только в российских, но и иностранных банках. Однако, как уточнили в Минфине, послабления станут возможны только при дальнейшей «репатриации денежных средств в РФ и последующей продажи экспортной выручки».

Кром того, в начале лета ЦБ смягчил ранее введенные требования по переводам валюты за границу. В частности, для физических лиц лимиты выросли втрое — с $50 тыс. до $150 тыс.