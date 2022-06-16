Бутылка с обезьяной в кепке из Видного. Что будут пить россияне вместо Coca-Cola

Coca-Cola HBC больше не будет продавать кока-колу и другие напитки на территории России, ее клиенты «находятся в процессе опустошения запасов». Одновременно стало известно о том, что подмосковная компания Megapack готовится вывести на рынок свои аналоги Coca-Cola и Fanta в привычных цветах — Funky Monkey Cola и Orange. Вкус напитков будет идентичен оригинальным. Аналога Sprite в линейке не будет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) останавливает производство и продажу в России напитков под брендами Coca-Cola Company. Все российские клиенты дистрибьютора сейчас находятся «в процессе опустошения запасов». Стало известно, когда новые напитки заменят в России Pepsi и Mirinda Компания PepsiCo начнет отгружать новые газированные напитки, которые заменят в России Pepsi и Mirinda... 18 мая 08:33

«Как только запасы компании будут исчерпаны, Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России», — цитирует Reuters заявление производителя.

Компания Coca-Cola объявила о приостановке своей деятельности на территории России 9 марта. «Наши сердца с людьми, которые переживают невероятные последствия трагических событий на Украине. Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития», — говорилось в распространенном пресс-службой сообщении.

Помимо Coca-Cola, компании принадлежат бренды Fanta, Sprite, Schweppes, Powerade, Bonaqua, Fuzetea, Adez, Pulpy, Innocent, Rich, «Моя семья» и «Добрый». Coca-Cola владеет заводами в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других городах. Согласно данным на сайте Coca-Cola Россия, в компании работает 7 тыс. человек. При этом каждое рабочее место создает до 8,7 рабочих мест у поставщиков и клиентов. В сумме это 66 тыс. дополнительных рабочих мест. В 2018 году вклад в экономику России составил 0,2% ВВП — более 195 млрд руб.

Pepsi тоже уходит?

Корпорация PepsiCo также объявила о прекращении продаж напитков 9 марта. Она также отказалась от капиталовложения и всей рекламной деятельности в стране.

«Pepsi-Cola вышла на рынок в разгар «холодной войны» и помогла создать точки соприкосновения между США и СССР. Однако, учитывая ужасные события, происходящие на Украине, мы объявляем о приостановке в России продаж Pepsi-Cola и других наших напитков, включая 7Up и Mirinda», — заявил глава PepsiCo Рамон Лагуарт. «Неплохо, по-русски». Что есть в бывшем McDonald's — и чего там нет В Москве и области после почти трехмесячного простоя открылись несколько бывших ресторанов американской... 12 июня 22:59

В то же время компания не остановила производство товаров первой необходимости — молочных продуктов и детского питания, пообещав поддержать 20 тыс. российских сотрудников и 40 тыс. сельскохозяйственных рабочих, задействованных в цепочке поставок.

PepsiCo выпускала в России напитки (Pepsi, 7Up, Mirinda, Adrenaline Rush, «Русский дар» и др.), чипсы и снеки (Lay's, Cheetos, «Хрусteam»), а также соки и нектары («Я», «Фруктовый Сад», J7, «Любимый» и др.) и бутилированную воду («Аква Минерале», «Родники России»). Всего у компании было более 20 предприятий в РФ.

Газета «Коммерсантъ» ранее писала, что PepsiCo изучает возможность остаться в России и может начать создавать новые продукты под другими названиями. В частности, компания представит продукт New Cola, напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом Fruitz, а также расширит линейку продуктов бренда «Русский дар».

Что будут пить в РФ

Издание «Фонтанка» выяснило, что вместо Coca-Cola и Fanta на прилавках российских магазинов появятся «заменители» с похожими этикетками. Им уже придумали названия — Funky Monkey Cola и Orange, а также слоган — «Живи в своем ритме». Продукция рассчитана на подростков и аудиторию в возрасте от 16 до 35 лет.

Вкус напитков будет идентичен оригинальным Coca-Cola и Fanta. На этикетках появится обезьяна в наушниках и кепке.

Как рассказал ТАСС зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, напитки будет выпускать компания Megapack из Видного. Он заявил, что стоить они будут дешевле Coca-Cola и Fanta.

«Уход Coca-Cola из России не оставит отечественных потребителей без соответствующих напитков. Уже на следующей неделе из города Видное на прилавки магазинов начинаются поставки сильногазированных безалкогольных напитков, произведенных на отечественных мощностях, со всеми знакомым вкусом Fanta и Coca-Cola», — цитирует Филимонова агентство.

«Вкусовые качества новых напитков были подтверждены разработчиками в ходе слепых тестов», — сообщил чиновник.

Как пишет «Фонтанка», аналога Sprite в линейке не будет — его заменит лимонад Laimon Fresh.