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Бизнес

Деловой завтрак с Германом Грефом в рамках ПМЭФ-2022

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В 2022 году Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Под запретом или угрозой запрета оказалась значительная часть экспорта и импорта, а значительная часть финансовой системы оказалась отрезанной от мировых рынков. В результате в ближайшие годы российской экономике предстоит масштабная структурная трансформация, которая потребует пересмотра экономической политики. Какие отрасли и технологии должны получить приоритетную государственную поддержку? Как изменить инфраструктурную стратегию для переориентации торговли на новые направления? Как при этом не попасть в чрезмерную зависимость от новых партнеров? Как должно видоизмениться бюджетное правило? Эти и другие вопросы обсуждаются на традиционном Деловом завтраке Сбера с представителями правительства, ведущими предпринимателями и экспертами.

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