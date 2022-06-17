17 июня 2022, 08:01 Бизнес Деловой завтрак с Германом Грефом в рамках ПМЭФ-2022 Прямая трансляция «Газета.Ru»

В 2022 году Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Под запретом или угрозой запрета оказалась значительная часть экспорта и импорта, а значительная часть финансовой системы оказалась отрезанной от мировых рынков. В результате в ближайшие годы российской экономике предстоит масштабная структурная трансформация, которая потребует пересмотра экономической политики. Какие отрасли и технологии должны получить приоритетную государственную поддержку? Как изменить инфраструктурную стратегию для переориентации торговли на новые направления? Как при этом не попасть в чрезмерную зависимость от новых партнеров? Как должно видоизмениться бюджетное правило? Эти и другие вопросы обсуждаются на традиционном Деловом завтраке Сбера с представителями правительства, ведущими предпринимателями и экспертами.