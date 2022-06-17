Экология как служение и бизнес: как будут защищать природу России в условиях санкций

За последние годы экологический аспект бизнеса приобрел большое значение – «зеленая» повестка играет важную роль и для государства, и для общества, и внимательное отношение к защите природы является обязательным слагаемым репутации компании. В ходе сессии «Экология для бизнеса или бизнес для экологии», состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума, предприниматели и представители власти подчеркнули необходимость сохранения тренда на экологичность даже в меняющемся мире.

Национальные приоритеты

Многие пытаются воспользоваться текущей геополитической ситуацией и свернуть все экологические проекты и прекратить экологическую модернизацию, констатировала открывшая сессию вице-премьер Виктория Абрамченко. Однако, по ее словам, есть и хорошая новость: в 2021 году российский бизнес впервые вложил в экологические проекты больше 1 трлн рублей – это на 151 млрд рублей больше, чем годом ранее.

«Поэтому я считаю, что тренд российскому бизнесу стать более экологичным и ответственным, который был задан в последние два года, нужно продолжать, несмотря на происходящее в мире», — подчеркнула она.

Абрамченко напомнила о национальных целях развития, которые президент определил для России - одна из них звучит как «комфортная и безопасная среда для жизни». А достичь этой национальной цели без решения экологических проблем невозможно, уверена вице-премьер.

«Я считаю, что российский бизнес в большей своей массе – экологически ответственный бизнес. И этот тренд нужно продолжить. Но, безусловно, в одиночку эту дорогу осилить невозможно. Я считаю, что главная заслуга нашего кабмина – это то, что мы поменяли отношение к экологии. За два года к экологии перестали относиться, как к бедной родственнице, которая постоянно просит деньги на что-то. Сейчас отношение в обществе и в государстве другое. Эту дорогу осилит идущий», — уверена Виктория Абрамченко.

По ее словам, сейчас предстоит ответить на два основных вызова: проблема с оборудованием и технологиями, а также с тем, где найти деньги на экологическую модернизацию, если голова пока болит о другом.

Вице-премьер рассказала, что одним из приоритетных экологических направлений на данный момент являются коммунальные и промышленные отходы. По данным отчетности, в России на данный момент около 8 млрд отходов разной промышленности.

«Что касается уборки территории – то, что накопили с советского времени, и пока продолжаем накапливать, потому что не со всеми видами отходов научились работать. В этом году мы впервые утилизируем 60 скважин нераспределенного фонда недр – это опасные объекты, которые могут обеспечить большое количество экологических проблем людям, которые живут рядом с этими объектами. В этом году мы проинвентаризируем 192 объекта на суше и поймем, как они влияют на здоровье людей», — пояснила Абрамченко.

Дополнительно в стране продолжается рекультивация свалок – тех самых полигонов, заполненных мусором от коммунальных домохозяйств.

В частности, пояснила вице-премьер, «Росатом» принимал участие и был единственным исполнителем проекта рекультивации челябинского полигона - крупнейшей в Европе свалки твердых коммунальных отходов.

«Рекультивируя эту свалку, мы решили две задачи – город получил чистую в экологическом смысле территорию для проведения, в том числе, спортивных мероприятий, кроме того, в Челябинске были на 20% снижены выбросы вредных веществ», — отметила заместитель председателя правительства.

Еще один важный вопрос – бизнес часто интересуется, как продолжить модернизацию предприятий в 12 городах России с наиболее загрязненным воздухом. Поэтому было принято решение о том, что для этих промпредприятий допускается сдвижка вправо на 2 года по ответственности за выбросы.

Что касается промышленных отходов, то, например, проблема «Усольехимпрома» в Иркутской области с сотней тонн опасных отходов, в том числе с металлической ртутью, в значительной степени решена. «Росатом» ликвидирует объекты капитального строительства, которые на этой площадке необходимо снести. Всего же по стране, как признала Абрамченко, было обнаружено около 30 000 подобных проблемных объектов.

Большое служение

Еще один участник сессии, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подчеркнул, что экологические требования сейчас - это просто неотъемлемые правила игры, и в атомной энергетике отчет по воздействию на окружающую среду является базовым основным документом, без которого нельзя двигаться вперед.

«Он крайне точный – мои коллеги любят рассказывать, как в Финляндии мы, в частности, решали вопрос переселения определенного класса лягушек из одной территории в другую, лишь бы сохранить экологический баланс. И таких проектов, связанных с конкретным обеспечением экологической атмосферы и местного климата, очень много», — рассказал он.

Исполнение целей нацпроекта «Экология» Лихачев назвал «большим служением» госкорпорации. По его словам, иногда ситуация оказывается очень сложной, если не сказать безвыходной.

«Что такое промышленные отходы первого и второго классов опасности? Это сотни разных химических соединений, те вещества, которые наносят невосполнимый вред природе. Поэтому их нужно однозначным образом нейтрализовать, изъять как их как таковые, так и все последствия их присутствия в окружающей среде. Упомянутые здесь Усолье-Сибирское и Красный Бор – одни из примеров, а есть и десятки других объектов. Как мы оцениваем общие объемы? Где-то до 10 млн тонн, огромная, страшная цифра накопленного вреда», — констатировал глава «Росатома».

Еще одна проблема заключается в том, что эти вещества находятся не на поверхности, а распределены по глубоким скважинам, большим линзам – огромным озерам этих веществ, смешаны с землей, и предстоят годы тяжелейшей работы для нейтрализации этого вреда.

«Но при этом мы продолжаем и нарабатывать эти промышленные отходы первого и второго классов опасности. Наши оценки – до 350 тысяч тонн в год. Поэтому правительство поставило нам задачу, во-первых, создать систему учета и контроля оборота подобных отходов. В прошлом году она была запущена в тестовом режиме, и с 1 марта работает уже в «боевом» режиме – у нее более 30 000 пользователей», — сообщил Алексей Лихачев.

Кроме того, в стране не хватает мощностей для переработки, поэтому правительство поставило и другую задачу – построить еще 7 заводов, перекрыв весь спектр переработки наиболее опасных промышленных отходов. В 2025 году все они уже должны работать. Часть из них создается с нуля, с «зеленой» площадки, часть из них – это промышленная реконструкция заводов по переработке химоружия.

«С одной стороны, экология – это всегда затратно. Понятно, что нужно тратить деньги на дополнительную очистку, уменьшение вреда природе, подготовку соответствующих кадров. С другой стороны, бизнес – это всегда доходность, маржинальность, расчет. Парадокс состоит в том, что ту же программу, связанную со строительством заводов, мы финансируем 50/50 – половина бюджетных средств, половина госкорпорации. Это не просто помощь бюджету, это осмысленные, экономически выгодные, просчитанные проекты. И в этом соль этого дела», — полагает глава «Росатома».

По словам Лихачева, атомщики испокон веков, начиная с 1945 года, решали социальные задачи, жизненно важные для страны. При этом на разработанных технологиях строился бизнес, имеющий не только национальное, но и международное значение.

«С этим кодом мы и двигаемся вперед. И наши технологии, которые сегодня применяют в экологической повестке – они оттуда, из 40-50-х годов. Очень важно осознать, что тогда мир и СССР столкнулся с неведомым свойством вещества, с радиоактивностью неизученной, не только с точки зрения физики, но и с точки зрения воздействия на человека, на живые организмы. И в атомной отрасли всегда закладывались такие требования безопасности, которые с запасом, если хотите, в разы предотвращали возможный ущерб», — отметил руководитель госкорпорации.

Фактически все инциденты в атомной энергетике, как подчеркнул Лихачев, имели в основе человеческую ошибку, человеческий фактор. Сами же технологии с запасом обеспечивали всю необходимую защиту, и сейчас очень важно этот принцип многократного просчета рисков перенести и в экологическую практику.

«Конечно, хотелось бы уже через неделю доложить о том, что ликвидировано то или это, но этого не будет. Сейчас должен быть проект, который акцептован специалистами, одобрен учеными, с которым согласно общество, на который были получены экологические и технологические экспертизы. И только после этого, имея такой проект и консенсус в сообществе, мы можем выходить и проводить этот огромный объем работ. Поэтому мы идем по этому непростому пути, и мы опять первопроходцы», — заключил он.

Репутация бизнеса из-за воды

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в своем выступлении отметил, что Россия остается одним из лидеров по сокращению выбросов парниковых газов, кроме того, продолжается развитие проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Приоритетными задачами остаются обращение с отходами, сохранение водных и лесных ресурсов, энергетического баланса.

«Крупный бизнес сам вкладывает деньги в решение этой проблемы. Важна репутация. Сегодня в мире если хоть одна компания нарушает экологические обязательства - она обречена. Сейчас, если ты наносишь ущерб природе и сам его не ликвидируешь - у таких компаний нет будущего», - полагает Сергей Иванов.

По мнению Иванова, нехватка питьевой воды в нынешнем веке может стать причиной войн – дефицит этого ресурса наблюдается уже сейчас, и со временем ситуация только усугубится.

«В мире проблема воды чистой пресной становится все более острой. Я допускаю, что в этом веке будут войны только из-за чистой воды», — отметил он. При этом, как пояснил спецпредставитель президента, для россиян литр чистой воды из-под крана стоит 3 копейки, что кажется ему не вполне справедливым.

Сергей Иванов также выразил обеспокоенность потенциальным вредом для экологии Байкала от частного туризма.

«Конечно, Байкальский ЦБК меня беспокоит, потому что это Байкал, но там уже все что можно законсервировано. Непосредственно угрозы утечки лигнина в воды Байкала нет, слава Богу. Но я другое хочу сказать. Экологический ущерб от Байкальского ЦБК несопоставим с тем огромным ущербом, который наносится Байкалу от частного туризма», — сказал он. По словам Иванова, он не против туризма в принципе, но строительство инфраструктуры для отдыха должно сопровождаться возведением очистных сооружений.

Наконец, глава Росприроднадзора Светлана Радионова сделала акцент на ответственности бизнеса, для которого экологическая безопасность становится все более важной составляющей. Она отметила, что крупный бизнес медленно, но верно разворачивается в сторону экологии, вместе с тем существует проблема взыскания с компаний, которые нарушили экологические нормы: самостоятельно платят только 15%, остальное приходится взыскивать.

В целом же участники дискуссии пришли к выводу, что экология в любой экономической ситуации остается приоритетом как для государства, так и для бизнеса, поэтому поставленные задачи необходимо решить, несмотря на возникающие трудности.